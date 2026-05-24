Stižu promjene: Četiri horoskopska znaka čeka sreća u sezoni Blizanaca…

Ove sedmice počela je sezona Blizanaca, a s njom do 20. lipnja stižu i promjene kojima su se nadala četiri horoskopska znaka. Nakon razdoblja u kojem ste se možda suočavali s preprekama i zamkama, slijedi zaokret nabolje.

Astrolozi ističu da će upravo ti znakovi biti u središtu pozornosti, jer energiju Blizanaca odlikuju inteligencija, optimizam i prilagodljivost. Zbog toga ćemo svi u narednim tjednima biti vedriji, komunikativniji i skloniji brzim rješenjima. Kako piše YourTango, iako ovi utjecaji djeluju na sve, astrologinja May objasnila je da je sreća posebno naklonjena sljedećim znakovima.

Blizanci

S Uranom, planetom transformacije, u vašem znaku tijekom vaše astrološke sezone, nije iznenađenje da vas u idućim tjednima očekuju velike promjene. Najbolja vijest je da je “ovo za vas mjesec novca”, kaže May i dodaje da možete očekivati “nešto značajno na financijskom planu”.

Konjunkcija Venere i Jupitera 9. lipnja, jedan od najsretnijih dana u godini, događa se u vašoj kući novca. Sada je pravo vrijeme da spoznate vlastitu vrijednost i podignete svoju cijenu. Kada sebe stavite na prvo mjesto, bit ćete nagrađeni obiljem.

Rak

Postoji samo jedan znak sretniji od Blizanaca tijekom ove astrološke sezone, a to ste vi, Rakovi. Prema riječima astrologinje May, razlog je taj što se dva najsretnija planeta, Venera i Jupiter, trenutno nalaze upravo u vašem znaku.

“Riječ je o prilično nostalgičnoj energiji”, ističe May, pa se najveće promjene koje ćete doživjeti odnose na iscjeljenje prošlosti, zbog čega ćete se polako početi osjećati manje opterećeno. Budući da su Venera i Jupiter “dva planeta koja donose najviše nagrada”, možete biti sigurni da se sve odvija za vaše najveće dobro.

Strijelac

Ako ste se u posljednje vrijeme osjećali kao da nosite velik teret, očekujte promjenu tijekom sezone Blizanaca. Rijedak plavi pun Mjesec u vašem znaku 31. svibnja “oslobodit će vas nečega”, poručila je May. Od stjecanja priznanja do financijskog obilja, Venera i Jupiter u vašoj osmoj kući donose vam blagoslove kao nikada prije.

“Ovo je psihološka transformacija”, objasnila je May, koja uključuje “dar učenja kako primati sve što vam život nudi”. Zato je sada važnije nego ikad da ostanete prizemljeni. Ako doista želite iskoristiti ovu pozitivnu energiju, Strijelčevi, vrijeme je da uložite trud.

Lav

Ovo je velik mjesec za vas, Lavovi, a sve počinje ulaskom Venere u vaš znak 13. lipnja. To vam “ne donosi samo financijski napredak”, objasnila je May, već “na fizičkoj razini, mogli biste promijeniti nešto na svom izgledu”.

Istovremeno, Venera će biti u opoziciji s Plutonom, što znači da ćete pronaći svoju moć i samopouzdanje i u romantičnim vezama. Oslobađanjem od obrazaca koji vam više ne služe, očekujte da će vam se život intenzivirati dok napredujete prema boljem, piše index.

