Je li normalno imati dlake na nožnim prstima

Dlake mogu rasti gotovo svuda na tijelu, uključujući i nožne prste, a kod nekih ljudi one su izraženije zbog genetike. Kako navodi podijatar Dan Michaels iz The Reconstructive Foot & Ankle Institutea, prisustvo dlačica na prstima može biti pozitivna stvar.

“Imati dlake na nožnim prstima dobar je znak jer to znači da imate dobru cirkulaciju. Ne možete stvarati dlake na nožnim prstima bez dotoka krvi”, naveo je.

Pojačan rast dlačica na tom dijelu tijela može biti povezan i s upotrebom određenih lijekova. Među njima se navode Prozac, anabolički steroidi i kortikosteroidi, iako se takva nuspojava rjeđe javlja na nožnim prstima nego na drugim dijelovima tijela.

Ako osoba godinama ima dlačice na nožnim prstima, a zatim primijeti da nestaju, razlog ne mora odmah biti ozbiljan. Stručnjaci navode da preuska obuća i trenje mogu dovesti do toga da dlačice jednostavno opadnu.

Ipak, gubitak dlačica ponekad se povezuje i sa slabijom cirkulacijom, visokim holesterolom, dijabetesom ili perifernom arterijskom bolešću, stanjem u kojem nakupljeni plak sužava arterije i otežava dotok krvi do ekstremiteta.

Moguć je i iznenadan rast dlačica na nožnim prstima. Iako rijetko, u ozbiljnim slučajevima pretjeran rast može biti jedan od simptoma raka, ali stručnjaci ističu da su karcinomi stopala i gležnja veoma rijetki. Zbog toga se savjetuje pregled kod ljekara prije donošenja zaključaka.

Za uklanjanje dlačica mogu se koristiti brijanje, depilacijske kreme, vosak ili konac, dok su elektroliza i laserski tretmani dugotrajnije opcije, prenosi Klix.

