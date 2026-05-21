Počela je astrološka sezona Blizanaca…

S dolaskom 21. svibnja 2026. godine astrološka slika dramatično se promijenila jer je Sunce napustilo stabilno, sporo i hedonističko okruženje Bika te ušlo u dinamičan, lepršav i komunikativan znak Blizanaca. Ovaj prijelaz označio je početak nove astrološke sezone koja sa sobom donosi prijeko potrebnu svježinu, mentalnu stimulaciju i ubrzanje životnog tempa.

Dok smo tijekom sezone Bika težili sigurnosti, rutini i konkretnim rezultatima, sezona Blizanaca potaknula je znatiželju, komunikaciju i želju za istraživanjem novih ideja. Riječ je o razdoblju u kojem energija postaje lakša, promjenjivija i usmjerena na kontakte, razgovore i razmjenu informacija. U fokusu više nije konačni cilj, nego iskustva i ljudi koje usput upoznajemo.

Tko su zapravo Blizanci?

Blizanci su prvi zračni znak zodijaka, a njihova priroda snažno je povezana s razmišljanjem, komunikacijom i neprestanim učenjem. Njima vlada Merkur, planet intelekta, govora i prijenosa informacija, zbog čega su poznati po brzoj pameti, snalažljivosti i izraženoj znatiželji.

Za razliku od Ovna koji energiju usmjerava na akciju ili Bika koji teži stabilnosti i očuvanju sigurnosti, Blizanci energiju crpe iz novih iskustava, razgovora i saznanja. Njihova najveća karakteristika je dualnost, simbolizirana mitskim blizancima Kastorom i Poluksom, zbog čega često djeluju kao osobe koje istovremeno mogu razumjeti obje strane svake priče.

Prilagodljivi su, društveni i vrlo promjenjivi, što im omogućuje da se lako snađu u gotovo svakoj situaciji. Njihova znatiželja nema granica pa ih mnogi nazivaju vječnim učenicima zodijaka. Zanimaju ih različite teme, vole stalnu mentalnu stimulaciju i brzo im postaje dosadno ako upadnu u rutinu.

