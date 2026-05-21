Ova 4 znaka izlaze iz teškog perioda i ostavljaju sve probleme iza sebe: Božija ruka ih vodi

Postoji trenutak kada čovek prosto osjeti da je najgori dio iza njega. Bez najave, bez velikog događaja. Za četiri znaka Zodijaka taj prelaz stiže baš sada, a astrolozi vjeruju da ih Božija ruka tiho vodi iz turbulentnog perioda u mirniju luku.

Vaga, Škorpija, Ribe i Jarac ulaze u fazu u kojoj stari problemi nestaju brže nego što su nastali.

Teret je bio pretežak, ali sada ga preuzima Božija ruka

Ova četvorka je poslednjih meseci nosila teret koji bi mnoge slomio. Strpljenje, ćutanje, rad bez priznanja, pokušaji da se sačuvaju odnosi koji su pucali po šavovima. Sve to ostavlja trag, ali i gradi neku vrstu unutrašnje rezerve.

Viša sila sada vraća dug, a oni to prepoznaju kao iznenadnu lakoću u grudima.

Vaga: Ravnoteža koja se konačno vraća

Vage, vi ste mjesecima živjeli u stanju stalnog preispitivanja. Da li sam dobro postupio, da li sam previše popustio, da li me razumeju onako kako bih želeo. Sada se ta unutrašnja klatno smiruje. Finansijska maglina koja je visila nad vama počinje da se diže, a jedan stari emotivni dug – onaj koji ste odlagali da rešite – dobija prirodan kraj. Slobodno se posvetite stvarima koje vam zaista prijaju, bez osećaja krivice.

Škorpija: Novac koji stiže baš kada treba

Škorpije retko priznaju koliko su bile pritisnute. Ali iza tog mirnog lica krila se ozbiljna briga oko para. Sledi preokret! Situacije koje su mesecima delovale nerešivo počinju da se same slažu, a vama stiže prilika da uložite u nešto što donosi dugoročnu sigurnost. Finansijski preporod ne dolazi kao lutrija, već kao logična posledica svega što ste izdržali. Uslov: ostavite stare greške tamo gdje im je mjesto.

Ribe: Tiho isceljenje koje menja sve

Ribe su ove godine plakale i kad to niko nije video. Stari ožiljci, razočaranja u ljude od kojih ste očekivali više, osećaj da gurate uzbrdo. Sada vam stiže ono što vam najviše treba – mir u duši. Intuicija vam radi punom parom, i to nije floskula. Prepoznaćete ko vam je iskren čim otvori usta. Zapišite tri konkretna cilja za narednu godinu, jer apstraktna sreća lako iscuri kroz prste.

Jarac: Trud koji se konačno isplaćuje

Jarčevi su radili dvostruko, žalili se nijednom. Sad se otvaraju vrata koja su godinama bila zaključana. Karijera, porodična pitanja, status – sve se pomera u vašu korist bez da morate da pravite scene ili dižete glas. Najstabilniji znak Zodijaka ponovo zauzima svoj prirodni položaj. Mali savet: prihvatite kada vam neko ponudi pomoć. Niste mašina i nema potrebe da to dokazujete.

Nebo otvara put, ali vi morate povući prvi potez

Zaštita odozgo ne radi umesto vas, već uz vas.

Vage treba da prestanu da traže potvrdu od pet različitih osoba pre svake odluke. Škorpije moraju da puste prošlost – bukvalno, ne deklarativno. Ribe da pretvore osećaj u plan. Jarčevi da uspore i priznaju da podrška bližnjih nije slabost.

Ako se ova četiri uslova ispune, energija perioda radi punim kapacitetom.

