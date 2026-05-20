Ova 4 znaka će zablistati kao nikad prije – sezona Blizanaca im donosi renesansu…

Četiri horoskopska znaka će posebno napredovati pod ovim kozmičkim utjecajem. Za njih ova sezona donosi jasnoću, povezanost i osvježavajući osjećaj zamaha naprijed.

Kako Sunce prelazi u znatiželjni i izražajni znak Blizanaca, počinje promjena – ne samo u kozmosu, već i u vama. Vaša energija se prosvjetljuje. Vaše misli se izoštravaju. Razgovori se osjećaju električnije. Ideje dolaze neočekivano i nose obećanje nečeg novog.

Sezona Blizanaca potiče kretanje, dijalog i mentalnu agilnost. To je dašak svježeg zraka nakon emocionalno intenzivnog proljeća – vrijeme za istraživanje, povezivanje i ponovno buđenje entuzijazma u svakodnevnom životu.

Ovo je razdoblje u kojem nemir postaje kompas, vodeći vas prema svježim perspektivama i neiskorištenim prilikama.

Možda ćete osjetiti potrebu za promjenom: novi projekt, kratko putovanje, hrabar razgovor ili jednostavno promjena načina razmišljanja. Ali za četiri horoskopska znaka, ova astrološka faza djeluje kao pojačivač. Povećava motivaciju, potiče kreativnost i izoštrava intuiciju.

Dakle, biste li mogli biti jedan od rijetkih sretnika koji će dobiti ovaj energični poticaj?

Blizanci

Blizanci, ovo je vaša sezona! Ovo je trenutak u kojem se vaša osobnost budi brže i hrabrije.

Sunce u vašem znaku stavlja vas u središte zbivanja, ali susret Sunca i Urana u Blizancima 22.5. donosi nešto više od samopouzdanja. Donosi iznenadnu jasnoću. Ono što ste dugo osjećali, ali niste znali imenovati, sada može postati rečenica, odluka, objava, poruka ili smjer.

Možda ćete promijeniti mišljenje. Možda ćete shvatiti da ste prerasli staru ulogu. Ili ćete odjednom dobiti ideju koja vam mijenja planove. To nije nestabilnost – to je znak da se vaša unutarnja frekvencija ubrzava.

Mlad Mjesec u Blizancima 15.6. posebno je važan za vas. To je trenutak za novi početak u načinu na koji govorite, pišete, učite, predstavljate se i donosite odluke. Ako ste čekali pravi trenutak za pokretanje projekta, promjenu imidža, novi kanal komunikacije ili važan razgovor, ova lunacija može vam dati unutarnji klik.

Savjeti za sezonu Blizanaca:

Zapišite ideje čim dođu – neke od njih mogle bi biti važnije nego što u početku izgledaju.

Nemojte se bojati promijeniti plan ako osjetite da stari više nema život u sebi.

Oko 15.6. postavite jasnu namjeru za sljedećih šest mjeseci.

Pazite na mentalno preopterećenje. Ne morate odgovoriti na svaku poruku, svaku misao i svaku mogućnost istoga dana.

Ove sezone ne blistate zato što ste glasniji od drugih, već zato što konačno govorite iz mjesta koje je iskreno i budno.

Rak

Rakovi, sezona Blizanaca za vas počinje tiše, ali se razvija u jedan od emotivno najbogatijih perioda 2026.

Dok Sunce prolazi kroz Blizance, vi možete osjećati potrebu za povlačenjem, promišljanjem i zatvaranjem starih krugova. No to ne znači da se ništa ne događa. Naprotiv – vaša unutarnja scena postaje iznimno aktivna.

Ključni trenutak dolazi 9.6., kada se Venera i Jupiter susreću u vašem znaku. Ovo je jedan od najnježnijih i najpovoljnijih aspekata sezone. Donosi osjećaj privlačnosti, podrške, emocionalnog širenja i veće vjere u sebe. Ljudi mogu biti otvoreniji prema vama, odnosi topliji, a vi spremniji primiti ono što inače možda odbijate iz opreza.

Ovo je vrijeme kada se ne morate dokazivati na silu. Vaš sjaj dolazi kroz prisutnost, toplinu i autentičnost. Netko može prepoznati vašu vrijednost. Razgovor može omekšati zid koji je dugo stajao između vas i druge osobe. Poslovno, ovo može biti dobro razdoblje za kontakte koji se temelje na povjerenju, brizi, estetici, savjetovanju, obitelji, domu, hrani, umjetnosti ili emocionalnoj inteligenciji.

Ipak, kraj svibnja/maja i prva polovica lipnja/juna traže i zrelost. Venera u Raku dolazi u napet odnos sa Saturnom 29.5., a Merkur u Raku stvara kvadrat sa Saturnom 10.6.. To znači da se ne radi samo o romantici i sreći, nego i o granicama. Ono što je lijepo mora imati oblik. Ono što obećava mora pokazati stabilnost.

Savjeti za sezonu Blizanaca:

Dopustite si primiti kompliment, pomoć, poziv ili nježnost bez sumnje da nešto dugujete zauzvrat.

Oko 9.6. otvorite vrata razgovorima koji jačaju povjerenje.

Ne vraćajte se starim emocionalnim obrascima samo zato što su poznati.

Postavite granice tamo gdje ste predugo pokušavali biti “razumni” na vlastitu štetu.

Lav

Lavovi, za vas sezona Blizanaca 2026. počinje društveno, dinamično i mentalno poticajno, ali pravi sjaj dolazi sredinom lipnja/juna, kada Venera ulazi u vaš znak.

Od 13.6. Venera u Lavu budi vašu privlačnost, kreativnost i potrebu da živite iz srca. Ovo nije energija skrivanja. Ovo je energija izlaska na scenu – ne nužno doslovno, ali svakako simbolično. Možete poželjeti osvježiti izgled, pokrenuti kreativni projekt, otvorenije pokazati osjećaje ili se vratiti onome što vas čini živima.

Posebno su zanimljivi dani oko 15. i 17.6.. Venera u Lavu tada aktivira snažne aspekte s Uranom, Neptunom i Plutonom, što može donijeti iznenadne susrete, inspiraciju, magnetsku privlačnost, ali i duboko suočavanje s pitanjem: kome zapravo dopuštam da vidi moje pravo srce?

Ovo je razdoblje u kojem možete privući pažnju bez forsiranja. Vaša toplina djeluje jače nego inače. Ljudi primjećuju vašu energiju, stil, humor i način na koji ulazite u prostor. No opozicija Venere i Plutona upozorava: nemojte miješati intenzitet s ljubavlju, niti pažnju s iskrenom povezanošću.

Ako koristite ovu energiju svjesno, može biti izvanredna za umjetnost, javni nastup, ljubav, fotografiranje, osobni brend, društvene mreže, romantični susret ili hrabru odluku da više ne umanjujete ono što jeste.

Savjeti za sezonu Blizanaca:

Oko 13.–17.6. pokažite ono što ste spremali iza kulisa.

Birajte ljude koji se raduju vašem sjaju, a ne one koji ga žele kontrolirati.

U ljubavi ne žurite prema drami samo zato što je uzbudljiva.

Vratite se kreativnosti bez pritiska da odmah bude savršena.

Strijelac

Strijelci, sezona Blizanaca 2026. za vas nije samo društveno razdoblje – ona aktivira vašu suprotnu točku zodijaka pa u prvi plan dolaze odnosi, ogledala, dogovori i ljudi koji vas potiču da jasnije vidite sebe.

Dok Sunce prolazi kroz Blizance, vi ne možete sve rješavati sami. Ova sezona vas podsjeća da se neke odluke donose kroz razgovor, pregovor, susret ili suočavanje s onim što druga strana misli, želi i osjeća. To može biti izazovno, ali i oslobađajuće, osobito ako ste predugo nosili sve na svojim leđima.

Najvažniji trenutak za vas dolazi 31.5., kada se događa pun Mjesec u Strijelcu. To je vaš trenutak jasnoće. Ono što je raslo u pozadini sada može izaći na površinu: emocija, odluka, istina, potreba za slobodom ili spoznaja da se više ne možete uklapati u verziju života koja vam je postala premala.

Ovaj pun Mjesec može donijeti završetak jednog unutarnjeg ciklusa. Možda ćete shvatiti što želite reći, kamo želite ići ili s kim više ne možete nastaviti na isti način. No njegova svrha nije drama, nego osvjetljenje. Pokazuje vam gdje ste se udaljili od vlastite istine i gdje je vrijeme da ponovno vjerujete sebi.

Dodatnu važnost ima i činjenica da se Venera i Jupiter susreću 9.6. u Raku. Budući da je Jupiter vaš vladajući planet, ovaj aspekt može donijeti emocionalno omekšavanje, dublje povjerenje i osjećaj da podrška postoji čak i ondje gdje je prije bilo straha. Za neke Strijelce to može biti trenutak iscjeljenja u bliskom odnosu, važan razgovor o povjerenju ili otvaranje prema nečemu intimnijem i iskrenijem.

Savjeti za sezonu Blizanaca:

Oko 31.5. obratite pažnju na ono što više ne možete ignorirati.

Ne bježite od razgovora koji traže iskrenost, ali pazite da istinu ne izgovorite grublje nego što je potrebno.

Dopustite drugima da vam pokažu novu perspektivu, čak i ako se u početku ne slažete s njom.

Oko 9.6. otvorite prostor za emocionalno povjerenje, oprost ili dublju povezanost.

Suzana Dulčić/ATMA

