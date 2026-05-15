Pod zaštitom zvijezda do 1. juna: Ova 3 znaka dobijaju veliku priliku i ostvaruju davni san

San koji su gurali u stranu jer „nije bio trenutak" sada postaje opipljiv.

Zašto baš ovaj period donosi preokret

Poravnanje Jupitera i Venere stvara specifičan astrološki aspekt koji otvara vrata tamo gdje su godinama postojale prepreke. Ovdje nije riječ o prolaznoj sreći ili igrama na sreću, već o konkretnoj naplati dugogodišnjeg truda i upornosti.

Najveće promjene osjetiće pojedinci koji su radili u tišini i bez velike pompe. Upravo za njih se sada kockice slažu same od sebe. Planetarna naklonost najsnažnije pogađa tri znaka, donoseći preokret onima koji su strpljivo čekali svoj trenutak.

Bik: poslovna ponuda koja mijenja sve

Bikovi su posljednje dvije godine radili kao mašina, a rezultati su kasnili. To se završava. Stiže im poziv koji u prvi mah djeluje obično, ali sa sobom nosi finansijsku stabilnost o kojoj su sanjali.

Mnogi će dobiti priliku da promijene posao, započnu nešto svoje ili konačno naplate ono što im neko duguje. Ljubav ide u drugi plan, ali ne zato što je loša, nego zato što ide sama od sebe.

Savjet zvijezda za Bikove je jasan. Ne pregovarajte ispod svoje vrijednosti. Prva ponuda nije ni posljednja, a vi imate više karata u rukavu nego što mislite.

Djevica: davni san dobija konkretan rok

Djevice godinama nose plan u glavi. Selidba, povratak školovanju, projekat koji niko ne zna da postoji. Do 1. juna dobijaju spoljašnju potvrdu da je vrijeme da krenu.

To može biti pismo, sastanak ili razgovor koji prelama sumnju. Kosmička podrška do juna Djevicama dolazi kroz ljude, ne kroz srećne okolnosti.

Neko koga su davno upoznali vraća se sa konkretnim prijedlogom. Najveća zamka je njihov perfekcionizam. Ako čekaju da sve bude savršeno spakovano, propustiće trenutak.

Koji znak prvi osjeti promjenu do 1. juna

Ribe. One već sada osjećaju da im se nešto unutra pomjera, iako spolja ništa ne izgleda drugačije. Promjena kreće od njih.

Ribe: ljubav i novac u istom paketu

Ribama se otvara period kakav nisu imale skoro deceniju. Tri znaka u usponu dijele isti talas, ali Ribe ga koriste najemotivnije. Stiže im susret sa osobom koja mijenja njihov pogled na partnerstvo, a paralelno se rješava i pitanje stanovanja ili većeg troška koji ih je dugo gušio.

Najljepše od svega, prestaju da se osjećaju kao da moraju da biraju između srca i računa. Konačno mogu oboje.

Šta da uradite ako ste među ova tri znaka

Ne pričajte unaprijed o tome. To je sitnica koja djeluje praznovjerno, ali astrolozi je ponavljaju decenijama. Prilike koje stoje pod zaštitom zvijezda bole se od preranog komentarisanja okoline.

Sačekajte da se stvar zapečati, pa onda dijelite. Drugo, recite „da“ prije nego što počnete da tražite razloge za „ne“. Vaš mozak je naviknut da sabotira dobre vijesti jer ih dugo nije imao.

A ostalih devet znakova

Ostali nisu zaboravljeni, samo im glavni talas stiže nešto kasnije, tokom ljeta. Period do 1. juna im je za pripremu, sređivanje papira i rashodovanje ljudi koji ih usporavaju. Naklonost planeta ne preskače nikoga, samo dolazi po redoslijedu koji mi ne biramo, prenosi Novi.

