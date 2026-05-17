3 znaka imat će prilike da zarade veliki novac tokom ljeta: Mogu da obezbjede pravo bogatstvo za budućnost, a jedan je apsolutni favorit

Astrološke prognoze za ljeto 2026. najavljuju period izraženih promjena kada je novac u pitanju. Za tri znaka otvaraju se vrata većih prilika, novih izvora prihoda i dugoočekivane stabilnosti.

Glavni uticaj dolazi od Jupitera u Lavu krajem juna, što donosi veću vidljivost, hrabrije odluke i širenje poslovnih mogućnosti. Ipak, ljeto neće nagrađivati brzinu i impulsivnost, posebno zbog retrogradnog Merkura, koji donosi potrebu za oprezom, provjerom dogovora i vraćanjem starim kontaktima.

Ova 3 znaka imaće prilike da se obogate od juna do avgusta ove godine.

Lav – Apsolutni favoriti leta

Ulazak Jupitera u njihov znak donosi im period jače vidljivosti, samopouzdanja i finansijskog rasta. Poslije dužeg perioda stagnacije, mnogi Lavovi konačno izlaze iz sjenke.

Novac ovog leta dolazi kroz hrabrost. Oni koji se usude da traže veću cenu za svoj rad, pokrenu privatni posao, izađu pred publiku ili konačno pokažu šta znaju, mogli bi veoma brzo da vide rezultate.

Kraj jula posebno će biti važan za Lavove jer donosi mogućnost velike poslovne ponude, priznanja ili ozbiljnog finansijskog pomaka. Ipak, astrolozi upozoravaju da ego i potreba za dokazivanjem mogu napraviti problem, posebno kada je riječ o luksuzu i rizičnim ulaganjima.

Ovan – Konačno konkretni rezultati

Ovnovi ulaze u period kada se trud iz prethodnih godina može pretvoriti u stvarnu finansijsku dobit. Ideje koje su ranije delovale kao da stoje u mestu sada dobijaju šansu da se realizuju i donesu stabilan prihod.

Najviše mogućnosti otvaraju se onima koji su u kreativnim zanimanjima, marketingu, sportu, obrazovanju, javnim poslovima ili privatnom preduzetništvu. Jedan projekat mogao bi da postane prekretnica i preraste u mnogo ozbiljniji izvor zarade nego što su očekivali.

Međutim, ključ uspeha leži u fokusu. Ovnovi koji budu rasipali energiju na više strana mogli bi propustiti najveće prilike. Stabilnost i doslednost biće presudni za finansijski napredak.

Blizanci – birajte posao kroz kontakte i internet

Blizanci tokom leta 2026. ulaze u fazu pojačane komunikacije i brzih poslovnih promena. Njihove najveće šanse za zaradu dolaze kroz internet, društvene mreže, marketing, prodaju i sve poslove koji zahtevaju snalažljivost i brzu reakciju.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi neočekivano dobiti poslovne ponude kroz poznanstva, poruke ili preporuke. Prilike će dolaziti iznenada i često bez najave, što može doneti i određenu dozu haosa.

Zato je važno da Blizanci ostanu organizovani i selektivni. Oni koji ne prihvataju svaki posao impulsivno, već biraju ono što zaista mogu kvalitetno da odrade, imaće najveću finansijsku korist u ovom periodu, piše Krstarica.

