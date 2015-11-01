Kad pržite kobasice, u tavu uvijek stavite jedan sastojak. Puno su ukusnije i nikad ne pucaju

Jeff Baker, nagrađivani kuhar s više od tri decenije iskustva u profesionalnoj kuhinji, otkrio je nekoliko jednostavnih pravila koja potpuno mijenjaju način pripreme kobasica. Kako tvrdi, upravo male greške najčešće unište okus i teksturu čak i najkvalitetnijih kobasica.

Prvi korak je vađenje iz frižidera

Jedna od najvažnijih stvari jeste da kobasice ne stavljate direktno iz frižidera u vrelu tavu.

Kuhar savjetuje da ih izvadite najmanje 20 minuta prije pripreme kako bi dostigle sobnu temperaturu. Na taj način kobasice će se ravnomjernije peći, a smanjuje se i mogućnost pucanja omotača tokom prženja.

Hladno meso u dodiru s vrelom tavom jedan je od glavnih razloga zbog kojih kobasice pucaju i gube sokove, zbog čega kasnije postaju suhe i bezukusne.

Tava ne smije biti ni hladna ni prevruća

Za pripremu preporučuje se masivna tava s neprijanjajućim dnom, zagrijana na laganoj ili srednjoj temperaturi.

Kobasice nikada ne treba stavljati u hladnu tavu, ali ni čekati da se tava počne dimiti. Prejaka temperatura vrlo brzo uništava omotač, dok unutrašnjost ostaje nedovoljno pečena.

Postupno zagrijavanje ključ je ravnomjerne pripreme i lijepe boje.

Tajni sastojak nije ulje

Prema riječima kuhara, najveća razlika dolazi od jednog neočekivanog sastojka — pačje ili guščje masti.

U tavu je dovoljno dodati jednu kašičicu masti i rasporediti je po dnu. Višak se potom uklanja.

Upravo ova mast daje kobasicama bogatiji okus i prepoznatljivu karameliziranu koricu kakvu je teško postići običnim uljem. Osim toga, omogućava ravnomjernije pečenje bez isušivanja mesa.

Kobasice treba stalno okretati

Kobasice ne treba ostaviti da dugo stoje na jednoj strani.

Kuhar savjetuje redovno okretanje tokom pečenja kako bi ravnomjerno dobile zlatno-smeđu boju sa svih strana. Standardnim debljim kobasicama obično je potrebno između 10 i 12 minuta pripreme.

Ako se okreću samo jednom, jedna strana će lako izgorjeti dok će druga ostati blijeda i nedovoljno pečena.

Važno je da odstoje prije serviranja

Nakon pečenja kobasice ne treba odmah rezati ili posluživati.

Potrebno ih je ostaviti nekoliko minuta da odmore. Tokom tog vremena sokovi se ravnomjerno raspoređuju unutar mesa, zbog čega kobasice ostaju mekane i sočne.

Kada su pravilno pripremljene, bit će čvrste na dodir i imati unutrašnju temperaturu od oko 70 stepeni.

Greške koje uništavaju kobasice

Jedna od najčešćih grešaka je bockanje omotača viljuškom tokom prženja. Mnogi vjeruju da će tako spriječiti pucanje, ali zapravo postižu suprotno — svi sokovi iscure, a kobasice postanu suhe.

Loša opcija je i prženje u dubokom ulju jer visoka temperatura dodatno isušuje meso.

Iako pečenje u rerni djeluje zdravije, kuhari upozoravaju da se na taj način teško dobija hrskava korica karakteristična za dobro pržene kobasice.

Također, previsoka temperatura jedna je od najvećih grešaka. Omotač može pući za svega nekoliko sekundi, dok unutrašnjost ostane sirova.

U čemu je prava tajna?

Prema savjetu kuhara, savršene kobasice zavise od tri jednostavne stvari — da nisu hladne prije pečenja, da se tava zagrijava postepeno i da se koristi malo pačje ili guščje masti umjesto običnog ulja.

Upravo tako omotač ostaje netaknut, sokovi ostaju unutar mesa, a kobasice dobijaju hrskavu, zlatnu koricu kakvu obično povezujemo s restoranima, prenosi Novi.

