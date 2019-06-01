5 načina da poboljšate dosadni se*sualni život

Mi smo odlučili da vam predstavimo nekoliko načina pomoću kojih ćete začiniti i osvježiti vaš seksualni život i učiniti ga mnogo zanimljivijim…

1. Seks poze

Na prvom mjestu su definitivno seks poze. Zaboravite na standardne poze kao što je misionarska, pokušajte nešto novo i nešto ludo. Tako ćete napraviti potpuno novi užitak i rasplamsati vašu ljubav i seksualni život.

2. Igranje uloga

Svako ponekad poželi da bude neko drugi, a slična stvar je i u seksu. Popričajte sa vašom partnerkom i vidite šta vam odgovara. Šef i sekretarica, policajac i zatvorenik, doktor i medicinska sestra samo su neke od mnogoborjnih opcija koje možete imati u spavaćoj sobi. Na ovaj način ćete imati potpuno drugačije seksualno iskustvo koje nikada neće biti isto.

3. Lokacija

Većina svoje seksualne fantazije ostvaruje i u bračnoj sobi, ali možda je baš to jedna velika greška. Pokušajte sa drugim mjestima, poput kauča u dnevnoj sobi, u kuhinji ili kupatilu. To će dati novu notu vašem seksualnom životu i ponovo stvar učiniti zanimljijvom.

4. Igračke

Ko kaže da su igračke samo za djecu. Seks igračke vam mogu pomoći da istražite vaše seksualne fantazije i da pojačate seksualno iskustvo. Posjetite neki od mnogoborjnih seks šopova i izaberite nešto što će koristiti i vama, ali i vašoj ljepšoj polovini.

5. Fetiši

Fetiši su normalna pojava i njih se ne smijete stidjeti. Ako imate neku vrstu fetiša, onda popričajte sa vašom partnerkom. Seks će biti mnogo intenzivniji i ljepši ako se posvetite vašim fantazijama i željama.

Facebook komentari