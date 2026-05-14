Suđeno im je da žive u bogatstvu i luksuzu: 3 znaka će se obogatiti kad-tad

Bez obzira da li je to iznenadno nasljedstvo ili sposobnost da se prepozna profitabilan projekat, dobitak na lutriji ili nešto drugo, suđeno im je da kad-tad žive u bogatstvu i luksuzu.

Bik – gotovo po pravilu imaju nasljedstvo

Ljudi rođeni u ovom znaku imaju priličnu sreću sa novcem. Mnogi Bikovi u stvari vole borbu za egzistenciju. Isto onoliko koliko su i vredni radnici. Uporedo sa urođenom tendencijom ka produktivnosti, Bikovi gotovo po pravilu nasleđuju novac. Mogu da uživaju razne druge povlastice, poklone ili velike sume novca koje tokom života dobijaju kako od rodbine tako i od prijatelja.

Izgleda da ljudi rođeni u znaku Bika dobijaju materijalnu ili finansijsku pomoć kad god im je potrebna. Gotovo po pravilu uspevaju da u toku svog životnog i radnog veka nagomilaju velike sume novca ili imovine.

Ako su Bikovi rođeni sa skromnijim životnim, porodičnim i socijalnim preduslovima, bez velikih šansi za nasledstvo ili za materijalnu pomoć rodbine, oni uvek uspevaju da se sami izbore za sigurnost i veliko poštovanje kako sebe tako i svoje familije.

Strijelac – idealan srećković za pare i dobitke

Strelac je, naročito ako se i njegov vladalac Jupiter nalazi u istom znaku, idealan srećković za pare i dobitke uopšte. Strelac daje najekspanzivnije novčane vibracije u Zodijaku. Mnogi multimilioneri i internacionalni bankari uglavnom imaju jednu od važnih planeta dobro aspektovanu u Strijelcu.

Za one Strelčeve koji ne postanu suviše bogati, ogromna je šansa za veliki životni komfor-koja obično dolazi od neke produktivne profesije kojom se bave. U bilo kom slučaju, Strelčevi imaju jedan priličan nivo luksuza i sigurnosti u životu.

Jarac – umiju da se disciplinuju, odgovorni i istrajni u ambicijama

Jarac je rođeni znak uspeha, ali takođe i znak biznisa. Zbog toga je lako zaključiti zašto su osobe rođene u ovom znaku, bez obzira na to da li im je Sunce ili Mjesec u Jarcu, obično veoma uspešne u materijalnim stvarima života. Muškarac Jarac, ali i žena Jarac, znaju odlično kako da stvore novac.

Oni ne moraju da budu ni briljantni, ni naročito kreativni, niti neobični na bilo koji način. Oni sebe umiju i te kako da disciplinuju, da budu odgovorni i istrajni u svojim ambicijama. Suđeno im je da uvijek imaju novcac, piše krstarica.com.

