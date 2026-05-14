Druga polovina sedmice donosi bolje dane za 2 znaka, dobre vijesti popravit će im raspoloženje

Dolaze bolji dani jer je astrološka energija konačno na njihovoj strani. Nakon stresnog početka nedjelje, ova dva znaka konačno će osjetiti olakšanje. Astrologija pokazuje da druga polovina nedelje donosi mirniju energiju, bolje raspoloženje i situacije koje bi mogle da vrate optimizam koji je nedostajao posljednjih dana.

Posebno za dva znaka, druga polovina nedelje bi mogla doneti osećaj da se stvari konačno sklapaju onako kako su željele.

Bik – dobre vijesti za posao ili privatni život

Bik će osjetiti veći mir i stabilnost u drugoj polovini nedelje. Situacije koje su ih opterećivale na početku nedelje polako će se smiriti, a moguće su i dobre vesti vezane za posao ili privatni život.

Najviše će ih obradovati osjećaj da više ne moraju sve da drže pod kontrolom i da se neke stvari konačno dešavaju prirodno.

Vage – vraća se osjećaj ravnoteže i optimizma

Vage ulaze u dane kada će im komunikacija sa drugima biti mnogo lakša nego posljednjih dana. Mogući su prijatni susreti, poruke ili razgovori koji će im poboljšati raspoloženje.

Druga polovina nedjelje im donosi više optimizma i osećaj ponovnog pronalaženja ravnoteže koja im je nedostajala, piše krstarica.

Facebook komentari