Mlad Mjesec u Biku 16.5. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Mlad Mjesec događa se 16.5.2026. u 22:01, na 25°57′/25°58′ Bika. Ovo je zemljana, snažna i vrlo konkretna lunacija, ali njezina energija nije samo mirna, spora i ugodna. Sunce i Mjesec nalaze se na završnim stupnjevima Bika, u blizini Merkura, u širem podržavajućem odnosu s Jupiterom u Raku, dok Uran s početka Blizanaca donosi nemir, iznenadne uvide i potrebu da se promijeni način na koji razmišljamo o sigurnosti. Vladarica lunacije, Venera, približava se sekstilu s Marsom, što dodatno naglašava spoj želje i akcije, ali na način koji se razvija postupno kroz dane nakon mladog Mjeseca.

Posebno važan sloj ove lunacije jest poravnanje s Algolom, jednom od najpoznatijih i najzloglasnijih fiksnih zvijezda u astrologiji. Algol se nalazi oko 26° Bika, a ovaj mlad Mjesec događa se gotovo na istom stupnju, zbog čega cijela priča dobiva intenzivniji i ozbiljniji ton. Tradicionalno, Algol se povezuje s glavom Meduze, s gubitkom kontrole, strahom, bijesom, krizom, ali i s golemom sirovom snagom koja se budi onda kada se nešto predugo potiskuje.

Zato ovaj mlad Mjesec u Biku nije samo poziv na mir, udobnost i stabilnost. On otvara i pitanje onoga što smo predugo trpjeli kako bismo zadržali privid sigurnosti. Bik je znak tijela, vrijednosti, novca, zemlje, hrane, užitka i onoga što je opipljivo. No kada se lunacija u Biku poravna s Algolom, tijelo više ne šuti. Ono pokazuje gdje smo se ukočili, gdje smo pristali na premalo, gdje smo progutali bijes, gdje smo vlastitu snagu pretvorili u strpljenje, a strpljenje u teret.

Ovo je mlad Mjesec koji nas može suočiti s pitanjem: što u našem životu zaista ima vrijednost, a što samo čuvamo jer se bojimo promjene? Što nas hrani, a što nas polako prazni? Gdje smo sigurnost zamijenili navikom? Gdje se pravimo smireni, iako u nama već dugo postoji nemir koji traži pošten odgovor?

Merkur u blizini mladog Mjeseca donosi potrebu da se stvari imenuju. Razgovori, poruke, dokumenti, pregovori, odluke i informacije mogu imati posebnu težinu. Nešto što se dugo osjećalo, ali nije bilo izgovoreno, sada može dobiti jasan oblik. To mogu biti razgovori o novcu, poslu, zdravlju, odnosima, granicama ili budućnosti. Riječi izgovorene u danima oko ovog mladog Mjeseca mogu pokazati gdje više nema smisla održavati staru priču.

Jupiter u Raku daje ovoj lunaciji zaštitnički i iscjeljujući ton. On ne briše težinu Algola, ali pokazuje da suočavanje s istinom ne mora značiti rušenje svega. Naprotiv, tamo gdje postoji spremnost na zrelost, može se pojaviti podrška kroz obitelj, dom, bliske ljude, emocionalnu sigurnost ili osjećaj da nismo sami u onome što pokušavamo promijeniti. Ovo je dobar trenutak za namjere koje imaju korijen, a ne samo ambiciju.

Uranov utjecaj donosi preokret u perspektivi. Budući da je Uran na početku Blizanaca, a mlad Mjesec na završnim stupnjevima Bika, riječ je o prijelaznoj energiji: jedan dio nas želi mir, poznato i stabilno, dok drugi dio zna da se sigurnost više ne može graditi na starim odgovorima. Može se pojaviti iznenadna informacija, novi pogled, razgovor koji nas probudi ili ideja koja mijenja način na koji razumijemo vlastite mogućnosti.

Ovaj mlad Mjesec najviše će osjetiti Bikovi, Lavovi, Škorpioni i Vodenjaci, osobito oni koji imaju planete, podznak ili važne natalne točke na završnim stupnjevima tih znakova. Ipak, svatko će na neki način biti pozvan da preispita odnos prema vrijednosti, stabilnosti, tijelu, novcu, granicama i onome što svakodnevno bira iz navike.

U najboljem smislu, ovo nije lunacija straha, nego povratka snage. Algol nas ne mora odvesti u kaos; može nas podsjetiti na dijelove sebe koje smo pokušali učiniti prihvatljivima, tihima i poslušnima. Bik nas vraća tijelu, a tijelo rijetko laže. Ako nešto više ne donosi mir, ako se vrijednost stalno mora dokazivati, ako se stabilnost plaća unutarnjim umrtvljivanjem, ovaj mlad Mjesec može biti početak drugačijeg izbora.

Iskoristite ovu energiju za namjere koje nisu površne. Ne pitajte se samo što želite privući, nego što želite prestati nositi. Ne samo što želite izgraditi, nego na kakvom temelju to gradite. Mlad Mjesec u Biku podsjeća nas da prava sigurnost ne nastaje kada sve ostane isto, nego kada se dovoljno poštujemo da više ne ostajemo tamo gdje nas vlastiti život iznutra gasi.

Što Mlad Mjesec u Biku znači za svaki znak pojedinačno?

Ovan

Mlad Mjesec u Biku osvjetljava Vašu drugu kuću novca, zarade, imovine i vlastite vrijednosti. Ovo je trenutak da se ozbiljnije pozabavite načinom na koji trošite svoju energiju, vrijeme i novac.

Možete osjetiti potrebu da preispitate cijenu svog rada, plaću, honorare, troškove ili naviku da previše toga obavljate sami. Neka financijska tema može doći u prvi plan: račun, dogovor, kupnja, dug, pregovor ili odluka da nešto više ne vrijedi ulaganja.

Ipak, najvažnija lekcija nije samo u novcu. Ona je u tome koliko dopuštate sebi da primite. Ako stalno morate biti snažni, brzi i sposobni, možete zaboraviti da i Vaše potrebe imaju vrijednost.

Usredotočite se na odluke koje vraćaju osjećaj stabilnosti. Ne morate sve mijenjati odjednom. Dovoljno je da prestanete pristajati na ono što Vas iscrpljuje, a ne vraća ništa stvarno.

Bik

Mlad Mjesec u Vašem znaku označava osobni početak. Ovo je vrijeme za nove namjere, ali i za iskreno suočavanje s onim što više ne možete nositi na isti način.

Možda ćete osjetiti potrebu za promjenom izgleda, navika, zdravlja, odnosa prema tijelu ili načina na koji se predstavljate svijetu. No, ispod svega toga nalazi se dublje pitanje: jeste li postali previše vjerni verziji sebe koja Vam je nekada služila, ali Vas sada sputava?

S Merkurom u blizini, važan razgovor, odluka ili priznanje sebi može pokrenuti novi smjer. Nemojte ignorirati poruke tijela. Umor, napetost, otpor ili olakšanje često će Vam reći više nego tuđa mišljenja.

Ovo je vrijeme da obnovite odnos prema sebi, kroz jednostavnu, čvrstu odluku da Vaš mir više ne bude zadnji na listi.

Blizanci

Mlad Mjesec u Biku aktivira Vašu dvanaestu kuću odmora, podsvijesti, završetaka i unutarnjeg iscjeljenja. Ovo nije najglasnija lunacija za Vas, ali može biti jedna od važnijih.

Možda ćete osjetiti potrebu da se povučete, manje govorite, više spavate ili prestanete objašnjavati ono što još ni sami niste do kraja razumjeli. Neki odnosi, brige ili unutarnji pritisci mogu se početi tiho zatvarati.

Ovo je dobar trenutak da primijetite što Vas iscrpljuje iza kulisa. Možda nije problem samo u obavezama, nego u stalnoj mentalnoj dostupnosti. Možda ste predugo nosili tuđe misli, očekivanja i nemire.

Usredotočite se na mir, san, tišinu i unutarnje čišćenje. Ne morate odmah imati plan. Ponekad je završetak dovoljan početak.

Rak

Mlad Mjesec u Biku osvjetljava Vašu jedanaestu kuću prijateljstava, zajednica, društvenih krugova i budućih planova. Ovo je snažan trenutak za povezivanje s ljudima koji podržavaju ono što postajete.

Može se pojaviti poziv, preporuka, novi kontakt, suradnja ili plan koji Vam vraća vjeru u budućnost. Jupiter u Vašem znaku dodatno pojačava osjećaj da se neke stvari počinju slagati prirodnije nego prije.

Ipak, ova lunacija može pokazati i gdje više ne pripadate. Neki odnosi ne moraju završiti dramatično; možda ćete jednostavno shvatiti da su ostali vezani za staru verziju Vas.

Usredotočite se na ljude uz koje ne morate smanjivati svoje snove. Birajte krugove u kojima se osjećate sigurno, ali i dovoljno slobodno da rastete.

Lav

Mlad Mjesec u Biku aktivira Vašu desetu kuću karijere, javne slike, statusa i odgovornosti. Ovo je važan trenutak za profesionalne namjere i odluke koje se tiču smjera kojim idete.

Može se otvoriti razgovor s nadređenima, klijentima, institucijama ili osobama koje imaju utjecaj na Vaš položaj. Neki Lavovi mogli bi dobiti novu odgovornost, poslovnu priliku ili jasniju sliku o tome što žele graditi dugoročno.

No, ovaj mlad Mjesec ne pita samo što možete postići. Pita i koliko Vas košta uloga koju nosite. Ako nešto izvana izgleda uspješno, ali Vas iznutra udaljava od vlastitog mira, sada ćete to teže ignorirati.

Usredotočite se na karijeru koja ima temelj, a ne samo sjaj. Vaš ugled treba rasti iz onoga što zaista jeste, ne iz onoga što stalno morate dokazivati.

Djevica

Mlad Mjesec u Biku osvjetljava Vašu devetu kuću znanja, putovanja, uvjerenja, duhovnosti, prava, objavljivanja i šire životne perspektive. Nakon mnogo detalja, sada je vrijeme da pogledate veću sliku.

Može se otvoriti tema edukacije, putovanja, dokumenta, prijave, pisanja, predavanja ili odluke da nešto što znate počnete dijeliti ozbiljnije. Možda ćete osjetiti da Vam je potreban novi mentalni prostor, novi učitelj, nova sredina ili nova vjera u vlastiti put.

Ova lunacija Vas poziva da ne svodite život samo na korisnost. Neke stvari su vrijedne jer Vas šire, jer Vam vraćaju smisao, jer Vas podsjećaju da niste ovdje samo da popravljate, analizirate i služite.

Usredotočite se na ono što Vam otvara horizont. Ne morate imati savršen plan da biste napravili prvi korak prema nečemu što Vas istinski zove.

Vaga

Mlad Mjesec u Biku aktivira Vašu osmu kuću zajedničkih resursa, dugova, kredita, poreza, nasljedstva, ulaganja, intimnosti i povjerenja. Ovo je duboka lunacija koja traži iskrenost ondje gdje je bilo previše podrazumijevanja.

Može se otvoriti razgovor o novcu u odnosu, obiteljskim financijama, partnerovim resursima, zajedničkom ulaganju ili emocionalnoj obvezi koju nosite. Ako nešto nije jasno definirano, sada će tražiti oblik.

U psihološkom smislu, ovo je trenutak da primijetite gdje čuvate mir tako što prešućujete vlastitu nelagodu. Sklad nije isto što i izbjegavanje. Bliskost nije isto što i gubitak sebe.

Usredotočite se na dostojanstvenu jasnoću. Ne morate biti oštri da biste rekli istinu. No ono što se dijeli s drugima sada mora biti poštenije postavljeno.

Škorpion

Mlad Mjesec u Biku osvjetljava Vašu sedmu kuću odnosa, partnerstva, braka, poslovnih suradnji i dogovora jedan na jedan. Druga osoba sada postaje važno ogledalo.

Mogući su razgovori o budućnosti veze, novom dogovoru, poslovnoj suradnji, granicama ili načinu na koji se odnos razvija. Neki Škorpioni mogu započeti novu fazu u partnerstvu, dok će drugi vidjeti da se odnos više ne može održavati na starim pravilima.

Ovdje nije riječ samo o emocijama. Riječ je o stvarnosti odnosa. Možete li s nekim graditi stabilnost? Postoji li povjerenje? Može li se razgovarati o konkretnim stvarima, ne samo o intenzitetu?

Usredotočite se na odnose koji imaju temelj. Ono što je stvarno neće se slomiti od iskrenog razgovora. Ono što ovisi o kontroli, šutnji ili strahu, ionako traži promjenu.

Strijelac

Mlad Mjesec u Biku aktivira Vašu šestu kuću svakodnevice, rada, zdravlja, rutine i obaveza. Ovo je vrijeme da pogledate kako izgleda Vaš običan dan, jer upravo ondje počinje većina promjena.

Možda ćete osjetiti potrebu da sredite raspored, promijenite radne navike, uvedete bolji ritam, obratite pažnju na tijelo ili pojednostavite obaveze. Ako ste dugo gurali umor pod tepih, sada ga više nećete moći tako lako zanemariti.

Ova lunacija ne traži savršenstvo. Traži održivost. Ako svaki dan živite kao da tijelo mora izdržati sve, prije ili kasnije tijelo će zatražiti riječ.

Usredotočite se na male, konkretne promjene. Bolji san, jasniji raspored, manje rasipanja energije i realniji odnos prema poslu mogu Vam vratiti više slobode nego što očekujete.

Jarac

Mlad Mjesec u Biku osvjetljava Vašu petu kuću ljubavi, kreativnosti, djece, užitka i samoizražavanja. Ovo je jedan od ljepših položaja za Vas, jer Vas vraća onome što nije samo korisno, nego i živo.

Može se pokrenuti ljubavna priča, razgovor s partnerom, tema vezana uz djecu, kreativni projekt ili želja da se vratite nečemu što ste odgađali jer nije bilo dovoljno “praktično”.

No, upravo tu leži poruka ove lunacije. Ne mora sve imati odmah mjerljiv rezultat da bi bilo vrijedno. Ponekad je radost najvažniji znak da ste ponovno u dodiru sa sobom.

Usredotočite se na ono što Vas omekšava, raduje i otvara. Dopustite sebi malo više spontanosti. Ne kao bijeg od odgovornosti, nego kao podsjetnik da život nije zamišljen samo kao niz obaveza.

Vodenjak

Mlad Mjesec u Biku aktivira Vašu četvrtu kuću doma, obitelji, privatnosti, korijena i emocionalne sigurnosti. Ovo može biti konkretno vrijeme za pitanja stanovanja, preseljenja, uređenja prostora ili obiteljskih razgovora.

No, dublje od toga, ova lunacija pita osjećate li se zaista mirno u svom privatnom životu. Imate li prostor u kojem možete spustiti obrane? Postoje li obiteljski obrasci koji još uvijek određuju Vaše reakcije? Jeste li kod kuće slobodni ili samo funkcionalni?

Moguće je da ćete poželjeti promijeniti nešto u prostoru, granicama ili načinu na koji se odnosite prema obitelji. Ne mora biti dramatično, ali mora biti iskreno.

Usredotočite se na temelje. Dom nije samo mjesto u kojem živite, nego i stanje u kojem se Vaš živčani sustav smije odmoriti.

Ribe

Mlad Mjesec u Biku osvjetljava Vašu treću kuću komunikacije, učenja, pisanja, dogovora, dokumenata, kraćih putovanja i odnosa s bliskom okolinom.

Oko ove lunacije važan može biti razgovor, poruka, mail, poziv, sastanak ili informacija koja mijenja način na koji gledate neku situaciju. Ako nešto nije jasno, sada je vrijeme da pitate. Ako nešto želite, recite. Ako nešto dogovarate, zapišite.

Ribe često osjećaju ono što drugi ne izgovaraju, ali ovaj mlad Mjesec traži da se ne oslanjate samo na intuiciju. Riječi trebaju postati jasnije. Namjere trebaju dobiti oblik.

Usredotočite se na mirnu, preciznu komunikaciju. Ne morate izgubiti nježnost da biste bili jasni. Upravo suprotno — kada znate što želite reći, Vaša nježnost postaje još snažnija.

Suzana Dulčić/ATMA

