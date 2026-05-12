Dnevni horoskop za utorak, 12. maj: Ribe, hajde stvarno odmorite se malo, kod Bikova opet zanimljivo

Ovan

Osjeća se pojačana energija i potreba da preuzmeš inicijativu u poslu. U emotivnim odnosima važno je da ne reaguješ impulsivno.

Bik

Fokus je na stabilnosti i finansijama. Moguća je prilika za dodatni prihod ili dogovor koji ti ide u korist.

Blizanci

Komunikacija ti ide od ruke, pa je ovo dobar period za razgovore i dogovore. Pazi da ne obećaš više nego što možeš da ispuniš.

Rak

Emocije su naglašene i možeš biti osjetljiviji nego inače. Potrebno je više odmora i mira u privatnom okruženju.

Lav

U centru si pažnje i lako privlačiš ljude oko sebe. Dobro vreme za društvene aktivnosti i nove kontakte.

Djevica

Obaveze se gomilaju, ali uz dobru organizaciju sve držiš pod kontrolom. Obrati pažnju na sitne greške.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Moguće je razrješenje jedne nedoumice u ljubavi ili prijateljstvu.

Škorpija

Intuicija ti je jaka i pomaže ti da doneseš prave odluke. Izbegavaj sukobe i nepotrebne rasprave.

Strijelac

Pojavljuje se želja za promjenom i novim iskustvima. Dobro je vrijeme za planiranje putovanja ili učenja.

Jarac

Poslovne obaveze traže disciplinu i fokus. Mogući su važni razgovori sa nadređenima.

Vodolija

Originalne ideje ti donose prednost. Otvara se prostor za kreativne projekte i nova rješenja.

Ribe

Povlačiš se u svoj svijet i više ti prija mir nego gužva. Dobro je vrijeme za odmor i introspekciju, piše naj žena.

Facebook komentari