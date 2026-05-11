Pristiže im obilje: 4 znaka Zodijaka imat će više novca ovog ljeta!

Četiri horoskopska znaka će ovog ljeta privući prosperitet i poboljšati svoje financijsko stanje, provjerite jeste li među njima!

Ljeto je pred vratima, a sa sobom donosi ne samo dane okupane suncem, već i potencijal za financijski procvat! Jeste li ikada razmišljali zašto se čini da bogatstvo nekima teče bez napora, dok se drugi bore kako bi financijski opstali?

Zvijezde možda kriju odgovor. U astrologiji, određeni znakovi zodijaka posjeduju inherentne kvalitete koje su savršeno usklađene s umijećem privlačenja bogatstva.

Četiri horoskopska znaka ovog ljeta imaju posebno jak astrološki vjetar u leđa kada su u pitanju zarada, vidljivost, novi poslovi i pametnije korištenje talenata.

Ljeto 2026. nosi snažan financijski i kreativni preokret: Jupiter 30.6. ulazi u Lava, znak vidljivosti, hrabrosti, stvaranja i osobnog sjaja, a srpanj/jul donosi niz velikih aspekata — Jupiterov trigon s Neptunom, opoziciju s Plutonom i sekstil s Uranom. Vrhunac sezone dolazi 29.7., kada se Sunce i Jupiter susreću u Lavu, što u astrologiji naglašava širenje, optimizam i prilike koje dolaze kroz samopouzdanje.

Ipak, ovo nije ljeto brzog bogaćenja bez plana. Merkur je retrogradan u Raku od 29.6. do 24.7. pa je početak ljeta bolji za reviziju budžeta, stare dogovore i povratak klijentima nego za nepromišljene financijske skokove.

Ovan

Ovnovi ulaze u ljeto s ozbiljnom, ali vrlo plodnom energijom.

Saturn i Neptun tijekom 2026. borave u Ovnu, što od ovog znaka traži zrelost, disciplinu i jasniju viziju života. Kada Jupiter iz Lava 20.7. napravi trigon s Neptunom u Ovnu, a krajem ljeta i trigon sa Saturnom, Ovnovi dobivaju rijetku priliku spojiti inspiraciju i konkretan rad.

Za financije, ovo može biti razdoblje u kojem ideja prestaje biti samo ideja. Projekt koji je dugo postojao u mislima sada može dobiti oblik, publiku i tržište. Ovnovi koji rade u kreativnim industrijama, sportu, edukaciji, vođenju timova, poduzetništvu ili javnom nastupu mogu imati posebno dobre rezultate.

Novac dolazi kroz inicijativu, ali ne kroz impulzivnost. Ljeto 2026. nagrađuje Ovna koji zna krenuti prvi, ali i ostati dosljedan kada početni entuzijazam prođe.

Najbolji savjet za Ovnove: nemojte rasipati energiju na deset strana. Odaberite jedan cilj, postavite jasnu strukturu i gradite ga korak po korak. Upravo ta kombinacija hrabrosti i discipline može donijeti najveći financijski pomak.

Blizanci

Blizanci ovog ljeta mogu profitirati kroz kontakte, ideje, tehnologiju, komunikaciju i brze prilagodbe.

Uran je ušao u Blizance 26.4.2026., a Mars prolazi kroz Blizance od 28.6. do 11.8.. To donosi pojačanu mentalnu energiju, potrebu za promjenom i spremnost na nove poteze. Kada Jupiter 21.7. napravi sekstil s Uranom u Blizancima, otvaraju se vrata za iznenadne prilike, korisne kontakte i inovativne načine zarade.

Blizanci bi ovog ljeta mogli zaraditi kroz pisanje, prodaju, marketing, društvene mreže, online projekte, edukacije, prijevode, savjetovanja, tehnologiju ili rad s informacijama. Sve što uključuje riječ, brzinu, umrežavanje i snalažljivost sada može postati izvor prihoda.

Posebno je važan početak srpnja/jula, kada se Mars spaja s Uranom u Blizancima. To može donijeti nagli preokret, iznenadnu odluku ili neočekivanu poslovnu ponudu. Ipak, ista energija može biti nervozna i nepredvidiva pa Blizanci trebaju paziti da ne obećaju više nego što mogu isporučiti.

Njihova financijska formula za ljeto 2026. glasi: dobra ideja, prava osoba, brz odgovor — ali sve provjereno dvaput, osobito dok je Merkur retrogradan.

Lav

Lavovi su apsolutni nositelji ljeta 2026.

Ulazak Jupitera u njihov znak 30.6. otvara novo razdoblje rasta, samopouzdanja i osobne ekspanzije. Nakon mjeseci pripreme, Lavovi dobivaju priliku izaći iz sjene i pokazati što znaju, osobito kroz posao, javni nastup, kreativne projekte, poduzetništvo i sve aktivnosti u kojima je važna osobna prepoznatljivost.

Ovo je ljeto u kojem novac može doći kroz hrabrost. Lavovi koji se usude tražiti bolju cijenu, predstaviti novi projekt, pokrenuti vlastiti brend ili se jače istaknuti pred publikom mogli bi osjetiti konkretan pomak.

Posebno se ističe kraj srpnja/jula: 29.7. Sunce i Jupiter spajaju se u Lavu, što može donijeti važnu priliku, priznanje, ponudu ili osjećaj da se trud napokon počinje isplaćivati.

Ipak, Jupiterova opozicija s Plutonom 20.7. upozorava Lavove da ne ulaze u igre moći, pretjerano rizična ulaganja ili dokazivanje kroz luksuz. Najveći dobitak dolazi kada sjaj prate odgovornost, mjera i jasna financijska strategija.

Vaga

Vage ulaze u najpovoljniji dio ljeta u kolovozu/avgustu, kada njihova vladarica Venera ulazi u Vagu.

Od 6.8. do 10.9. Venera boravi u znaku Vage, a sredinom kolovoza/avgusta stvara važne aspekte: trigon s Plutonom, trigon s Uranom i sekstil s Jupiterom. To Vagama može donijeti financijske prilike kroz ljude, suradnje, klijente, ugovore, estetiku, umjetnost, diplomaciju, pravne teme, savjetovanje ili javni imidž.

Za Vage, novac ovog ljeta najlakše dolazi kroz odnose. Netko ih može preporučiti, otvoriti im vrata, ponuditi suradnju ili ih povezati s osobom koja zna prepoznati njihovu vrijednost.

Jupiter u Lavu dodatno naglašava društvene krugove, publiku i zajednice pa Vage koje rade s ljudima, grade mrežu kontakata ili se oslanjaju na vidljivost mogu imati vrlo produktivan kolovoz. Posebno je povoljan 17.8., kada Venera radi sekstil s Jupiterom — aspekt koji može donijeti ugodnu ponudu, lakši dogovor ili osjećaj da se trud konačno vraća kroz podršku drugih.

Ipak, oko 10.8. Venera je u opoziciji s Neptunom pa Vage trebaju biti oprezne s nejasnim obećanjima, nedefiniranim cijenama i dogovorima koji zvuče predobro da bi bili sigurni. Sve što se tiče novca treba staviti na papir.

Suzana Dulčić/ATMA

