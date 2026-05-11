Počinje burno razdoblje: Svibanj/maj nekima donosi uspon, drugima veliki emotivni rez

Svibanj/maj prema astrolozima donosi razdoblje snažnih emocija, neočekivanih obrata i odnosa koji će biti postavljeni na ozbiljan test. Ovo je mjesec u kojem mnogi više neće moći šutjeti o onome što osjećaju, ali ni bježati od problema koje su dugo gurali pod tepih.

Tijekom svibnja/maja mnogi znakovi suočit će se s važnim životnim raskrižjima — u ljubavi, poslu, obitelji i financijama. Nekima će se otvoriti vrata velikih prilika i uspjeha, dok će drugi morati donijeti teške odluke koje više ne mogu odložiti.

Astrolozi posebno upozoravaju da će svibanj/maj biti mjesec pojačane strasti, ljubavi, naglih svađa i burnih emocija, ali i razdoblje kada pojedini znakovi mogu potpuno promijeniti svoj životni pravac.

Ovan

Ovnovima svibanj/maj donosi snažnu energiju, ali i opasnost od impulzivnih reakcija koje bi mogle stvoriti ozbiljne probleme u odnosima s partnerom, obitelji ili kolegama.

Na poslovnom planu očekuje Vas razdoblje dokazivanja. Imat ćete osjećaj da morate stalno nekome objašnjavati svoje odluke i braniti svoje stavove. Iako će Vas to iscrpljivati, upravo kroz te izazove dolazi mogućnost velikog napretka.

Financije će biti promjenjive. Novac dolazi, ali i brzo odlazi, posebno zbog neplaniranih troškova ili impulzivnih kupovina.

Ljubavni život bit će vrlo turbulentan. Slobodni Ovnovi mogli bi ući u odnos pun kemije i strasti, ali i ljubomore i tvrdoglavosti. Oni koji su u vezi moraju naučiti kontrolirati bijes i potrebu da uvijek budu u pravu.

Kraj mjeseca donosi važan razgovor koji može promijeniti tijek jednog odnosa.

Bik

Svibanj/maj Bikovima donosi jedno od emocionalno najizazovnijih razdoblja u posljednjih nekoliko mjeseci. Mnogi pripadnici ovog znaka bit će prisiljeni suočiti se sa stvarima koje su dugo ignorirali.

Na poslu dolazi do zastoja koji će Vas frustrirati. Imat ćete osjećaj da ulažete mnogo truda, a da rezultati kasne. Međutim, upravo strpljenje bit će Vaše najveće oružje tijekom ovog razdoblja.

U ljubavi dolazi vrijeme istine. Veze koje su dugo bile nestabilne sada mogu doći do točke pucanja. S druge strane, iskreni i stabilni odnosi postat će još jači.

Slobodni Bikovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Taj susret probudit će emocije za koje su mislili da su odavno nestale.

Zdravlje će zahtijevati više pažnje, osobito kada su u pitanju stres, nesanica i umor.

Blizanci

Blizanci ulaze u vrlo dinamičan mjesec pun promjena, novih poznanstava i neočekivanih vijesti.

Bit ćete u središtu pažnje gdje god se pojavite, ali upravo zbog toga mogu nastati ljubomora i sukobi s ljudima koji Vam zavide.

Na poslovnom planu otvara se mogućnost novog projekta, suradnje ili promjene posla. Neki Blizanci mogli bi donijeti odluku koja će im potpuno promijeniti karijeru do kraja godine.

Ljubavni život bit će vrlo uzbudljiv. Flert, dopisivanja i nova poznanstva obilježit će svibanj/maj, ali astrolozi upozoravaju da ne ulazite lako u tajne odnose ili komplicirane ljubavne priče.

Prije kraja mjeseca stiže važna odluka vezana za obitelj ili mjesto stanovanja.

Rak

Rakovi će tijekom svibnja/maja biti izuzetno emotivni i osjetljivi. Mnogi će osjećati potrebu da se povuku od ljudi i razmišljaju o tome što zaista žele od života.

Na poslu ćete imati osjećaj da Vas drugi ne razumiju dovoljno, ali nemojte donositi nagle odluke iz povrijeđenosti ili bijesa.

Obiteljski odnosi bit će vrlo važni. Mogući su razgovori o starim problemima, nasljedstvu ili odnosima koji dugo nisu riješeni.

U ljubavi dolazi do velikog preispitivanja. Rakovi koji su dugo nesretni u vezi sada bi mogli donijeti konačnu odluku o raskidu.

Slobodnim Rakovima sudbina sprema susret s osobom koja će ih emotivno potpuno uzdrmati.

Lav

Svibanj/maj je za Lavove mjesec velikih ambicija, ali i velikih sukoba ega.

Na poslovnom planu mnogi Lavovi dobivaju priliku pokazati koliko vrijede. Moguć je napredak, priznanje ili važan poslovni uspjeh, ali samo ako budete spremni na kompromis i suradnju s drugima.

Ljubavni život donosi ogromnu strast. Emocije će biti jake, ali i vrlo nestabilne. Lavovi koji pokušavaju kontrolirati partnera mogli bi izazvati ozbiljne sukobe.

Financijska situacija postupno se popravlja, naročito u drugoj polovici mjeseca.

Jedna osoba iz prošlosti mogla bi se iznenada ponovno pojaviti i unijeti potpuni kaos u Vaše emocije.

Djevica

Djevica tijekom svibnja/maja ulazi u razdoblje dubokog razmišljanja i preispitivanja prioriteta.

Na poslu ćete biti pod velikim pritiskom, ali upravo tada pokazujete svoju najveću snagu — disciplinu i sposobnost da ostanete smireni kada drugi gube kontrolu.

Mnogi pripadnici ovog znaka razmišljaju o promjeni posla, dodatnom obrazovanju ili pokretanju privatnog posla.

Ljubav donosi neizvjesnost. Partner može pokazivati promjenjivo ponašanje, što će kod Vas izazivati nesigurnost i sumnju.

Slobodne Djevice mogle bi upoznati osobu koja će ih privući inteligencijom i načinom komunikacije više nego izgledom.

Vaga

Za Vage svibanj/maj donosi razdoblje velikih unutarnjih borbi.

Pokušat ćete održati mir sa svima, ali će Vas tuđi problemi i konflikti početi ozbiljno iscrpljivati.

Na poslu dolazi do komplikacija u odnosima s kolegama ili nadređenima. Netko bi Vas mogao pokušati uvući u sukob koji Vam nije potreban.

Ljubavni život bit će vrlo intenzivan. Mnogi odnosi prolaze kroz fazu ljubomore, nesigurnosti i emotivnih testova.

Ipak, kraj mjeseca donosi mogućnost pomirenja, stabilizacije i važnih emotivnih razgovora.

Škorpion

Svibanj/maj Škorpionima donosi jedno od najburnijih razdoblja ove godine.

Strast, sukobi, jaka privlačnost i emotivni ekstremi pratit će Vas gotovo tijekom cijelog mjeseca.

Na poslovnom planu moguće su velike promjene. Neki pripadnici znaka dobit će priliku za ozbiljan financijski napredak, ali će cijena toga biti veliki stres i odgovornost.

Ljubav će biti potpuno nepredvidiva. Škorpioni u vezi prolaze kroz ljubomoru, rasprave i borbu za dominaciju.

Slobodni Škorpioni mogli bi ući u vrlo intenzivan odnos koji će ih potpuno izbaciti iz ravnoteže.

Strijelac

Strijelci tijekom svibnja/maja osjećaju ogromnu potrebu za promjenom i slobodom.

Rutina će Vas gušiti više nego inače, zbog čega ćete poželjeti pobjeći od obveza, ljudi ili svakodnevnih problema.

Na poslu dolazi do novih prilika, osobito kroz putovanja, internet ili suradnju s ljudima iz inozemstva.

Ljubavni život donosi neočekivane obrate. Moguće su nagle simpatije, iznenadni raskidi ili potpuno nova poznanstva.

Kraj mjeseca donosi važnu odluku vezanu za budućnost.

Jarac

Jarci tijekom svibnja/maja konačno ulaze u razdoblje kada njihov trud počinje davati rezultate.

Poslovno dolazi do stabilizacije, ali i novih odgovornosti. Mnogi će imati osjećaj da nose previše tereta na leđima.

Financije se popravljaju, ali ćete i dalje biti vrlo oprezni s troškovima.

U ljubavi dolazi do ozbiljnih razgovora o budućnosti, zajedničkom životu ili obitelji.

Jarci koji su dugo sami mogli bi upoznati osobu koja će im vratiti vjeru u ljubav.

Vodenjak

Svibanj/maj Vodenjacima donosi mnogo iznenađenja i neočekivanih promjena.

Imat ćete osjećaj da se stvari mijenjaju iz dana u dan i da ne možete potpuno kontrolirati situaciju.

Na poslovnom planu moguć je sukob s autoritetima ili ljudima koji Vam pokušavaju nametnuti pravila.

Ljubavni život bit će vrlo nepredvidiv. Privlačit će Vas zabranjene ili komplicirane veze, ali astrolozi upozoravaju da ne donosite odluke pod utjecajem trenutnih emocija.

Jedna poruka ili poziv tijekom druge polovice svibnja/maja mogao bi promijeniti Vaše planove.

Ribe

Ribe tijekom svibnja/maja prolaze kroz vrlo emotivno razdoblje u kojem će intuicija biti jača nego ikada.

Mnogi pripadnici ovog znaka osjećaju snažnu povezanost s ljudima iz prošlosti, starim emocijama i neriješenim odnosima.

Na poslu će biti potrebno više fokusa i discipline jer postoji opasnost od pogrešaka zbog umora ili rastresenosti.

Ljubav donosi mnogo romantike, ali i mogućnost razočaranja ako budete idealizirali partnera.

Kraj mjeseca donosi važno emotivno olakšanje i osjećaj da konačno zatvarate jedno teško poglavlje života.

ATMA/stil.kurir.

