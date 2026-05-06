Horoskop za vikend, od 8. do 10. maja: Djevicama stvarno treba mir, Lavovi opet u centru pažnje

Ovaj vikend donosi pojačane emocije, iskrene razgovore i potrebu da se neke stvari preseku, posebno u ljubavi i odnosima. Astrološki tranziti ove nedelje ukazuju na suočavanje sa istinom, ali i lepe prilike za nove početke.

Ovan

Vikend ti donosi nalet energije i želju da preuzmeš inicijativu. U ljubavi neko može pokazati interesovanje koje nisi očekivao.

Bik

Fokus je na emocijama i porodici. Dobar je trenutak za iskrene razgovore i rešavanje nesporazuma.

Blizanci

Komunikacija ti ide od ruke, ali pazi da ne kažeš nešto impulsivno. Vikend može doneti zanimljiv flert.

Rak

Emocije su pojačane. Moguće je javljanje osobe iz prošlosti ili važan razgovor sa partnerom.

Lav

Privlačiš pažnju gdje god da se pojaviš. Ljubavni život može biti posebno zanimljiv tokom izlazaka.

Djevica

Potreban ti je mir. Vikend je idealan za odmor, ali i donošenje odluke koju dugo odlažeš.

Vaga

Društveni život se aktivira. Moguće je novo poznanstvo ili obnavljanje kontakta sa nekim ko ti je značio.

Škorpija

Intuicija ti je jaka. Nemoj ignorisati osećaj koji imaš prema jednoj osobi.

Strijelac

Želiš promjenu i avanturu. Vikend može doneti spontano putovanje ili neočekivan poziv.

Jarac

Fokus na poslu polako popušta, a emocije dolaze u prvi plan. Partner može tražiti više pažnje.

Vodolija

Vikend donosi zanimljive razgovore i nova poznanstva. Neko te posmatra duže nego što misliš.

Ribe

Romantična energija je naglašena. Prati intuiciju, posebno kada je ljubav u pitanju.

Facebook komentari