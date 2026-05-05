Ovi horoskopski znakovi žive po principu “ima još vremena”

Postoje ljudi koji imaju plan za svaki korak, rokove zapisane sedmicama unaprijed i podsjetnike za podsjetnike. A onda postoje i oni drugi – oni koji najbolje funkcioniraju pod pritiskom, kojima je panika gotovo prirodno stanje i koji, unatoč svemu, nekako uvijek stignu na vrijeme, piše index.

Ili barem gotovo na vrijeme. Ako je vjerovati astrologiji, neki horoskopski znakovi jednostavno su skloni ostavljati sve za zadnji tren – i to ne zato što ne mogu drugačije, nego zato što im to, na neki čudan način, odgovara.

Blizanci

Blizanci su poznati po tome da rade sto stvari odjednom – što često znači da nijednu ne završe odmah. Njihova znatiželja vodi ih u bezbroj smjerova, pa se lako izgube u novim idejama i distrakcijama. I dok drugi već privode kraju obaveze, Blizanci tek shvaćaju da rok postoji. No kad napokon sjednu i fokusiraju se, mogu odraditi posao brže nego što itko očekuje.

Strijelac

Strijelac je vječni optimist koji iskreno vjeruje da će sve nekako ispasti dobro. Upravo zbog toga često odgađa obaveze, uvjeren da “ima još vremena”. Radije će otići na izlet, druženje ili spontanu avanturu nego sjediti i rješavati zadatke. Ipak, kad dođe zadnji trenutak, Strijelac se aktivira i – uz dozu stresa – uspijeva izvući stvar.

Ribe

Ribe žive u svom svijetu mašte, što je često predivno – ali ne i praktično kad su u pitanju rokovi. Lako im je izgubiti pojam o vremenu, osobito ako rade nešto što ih ne inspirira. Odgađanje kod njih nije nužno svjesno, već rezultat toga što jednostavno “odlutaju”. Ipak, kada ih pritisne rok, uspiju skupiti fokus i završiti ono što treba.

Vodenjak

Vodenjak ne voli pravila – pa tako ni rokove. Oni će svjesno odgađati stvari ako im se ne uklapaju u njihov ritam ili ako ih ne smatraju dovoljno zanimljivima. No njihova kreativnost često dolazi upravo u zadnji tren, kada naprave nešto originalno i drugačije. Problem? Taj pristup ne funkcionira uvijek u stvarnom svijetu.

Lav

Lav ne odgađa zato što je lijen, nego zato što želi da sve bude savršeno. Često će odugovlačiti jer nije zadovoljan idejom ili izvedbom, pa čeka pravi trenutak inspiracije. To znači da se mnoge stvari završavaju u zadnji tren – ali s dozom dramatike i velikim finalom koje Lav uvijek isporuči.

