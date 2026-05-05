Zavidni znakovi koji vam nikad neće oprostiti uspjeh…

Uspjeh ne donosi samo priznanje i zadovoljstvo, već ponekad i neugodne reakcije iz okoline. Dok će vas neki podržati i iskreno se radovati vašim postignućima, drugi će to doživjeti kao prijetnju. Umjesto čestitke, dolazi distanca, kritika ili tišina.

Astrologija sugerira da se u određenim znakovima češće javljaju takve reakcije. Ne zato što su loši ljudi, već zato što teže podnose tuđi uspjeh i uspoređuju ga sa svojim putem.

Škorpion

Škorpioni rijetko pokazuju otvorenu zavist, ali je itekako osjećaju. Kada netko iz njihove blizine uspije, to u njima može pokrenuti snažnu unutarnju reakciju. Umjesto da to priznaju, često se povlače ili počnu gledati tu osobu drugačije. Teško im je prihvatiti da netko ima ono što oni žele, a još teže im je to zaboraviti.

Jarac

Jarčevi su ambiciozni i navikli su sve postići vlastitim trudom. Upravo zato ih tuđi uspjeh može pogoditi više nego što pokazuju. Ako imaju osjećaj da netko do nečega dolazi lakše ili brže, u njima se javlja frustracija. Neće to uvijek reći naglas, ali će teško iskreno slaviti tuđe pobjede.

Djevica

Djevice sve promatraju kroz prizmu analize i usporedbe. Kada netko uspije, često će se pitati što je ta osoba napravila bolje. Iako to može biti motivirajuće, lako se pretvori u tihu zavist. Djevica neće otvoreno pokazati nezadovoljstvo, ali će ga zadržati u sebi i dugo preispitivati.

Lav

Lav voli biti u centru pažnje i teško podnosi kada netko drugi preuzme tu ulogu. Kada netko zasja više od njega, to može izazvati osjećaj nesigurnosti. Iako će na površini možda čestitati, duboko u sebi može osjećati nelagodu i potrebu da se ponovno dokaže, piše index.

