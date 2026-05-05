Fizioterapeutkinja kaže da biste trebali poraditi na jačanju ovih često zanemarenih mišića

Stoga preporučuje vježbe za jačanje mišića šake.

Klinička direktorica ustanove Physical Therapy Central u SAD-u je za Fit&Well kazala da se ovom segmentu često posvećuje premalo pažnje iako je važan za niz svakodnevnih radnji.

Kako je pojasnila, snažne šake nisu bitne samo za otvaranje tegli ili nošenje kesa, nego i za držanje čaše vode, korištenje pribora za jelo, zakopčavanje odjeće te sigurno oslanjanje na hodalicu ili štap.

Ona ističe da fizioterapeuti snagu stiska koriste i kao klinički pokazatelj općeg zdravstvenog stanja.

“Snaga stiska često ne dobija mnogo pažnje, ali igra ogromnu ulogu u ukupnom zdravlju”, rekla je Trachman.

Dodala je da je ona usko povezana s ukupnom mišićnom snagom, funkcionalnom sposobnošću pa čak i dugoročnim zdravljem.

Prema njenim riječima, slabljenje stiska ne mora biti problem ograničen samo na šake. Može odražavati opći gubitak mišićne mase, promjene u nervnom sistemu, slabiju koordinaciju i kontrolu pokreta, a u nekim slučajevima povezano je i s većim rizikom od padova te slabijim oporavkom nakon bolesti ili povrede. Ipak, naglašava da pad snage stiska nije neizbježan dio starenja.

U kliničkim uslovima snaga stiska najpreciznije se mjeri ručnim dinamometrom, ali i svakodnevne poteškoće mogu biti znak upozorenja. Među njima su češće ispadanje predmeta iz ruku, problemi s otvaranjem ambalaže, okretanjem kvake, korištenjem ključeva ili pisanjem, kao i umor šaka pri jednostavnim radnjama.

Za poboljšanje snage stiska Trachman preporučuje tri jednostavne vježbe koje ne zahtijevaju posebnu opremu: stiskanje smotanog peškira, širenje prstiju uz otpor gumice i zadržavanje lakšeg tega, boce vode ili konzerve u ruci tokom određenog vremena. Vježbe su, kako navodi, prilagođene zglobovima i dostupne i osobama koje već imaju oslabljen stisak.

