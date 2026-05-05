Da li vodite ljubav ili imate se*s? Evo u čemu je razlika

Neki će reći da je “vođenje ljubavi” zapravo pristojan naziv za seks. Međutim…

Seksualni eksperti smatraju da to nije istina i da se po ponašanju među posteljom može zaključiti koliko je vašem partneru stalo do vas.

Vođenje ljubavi uključuje vrstu seksa koja je intimnija, romantičnija, a neki je čak smatraju i duhovnijom od seksa koji ne uključuje ljubav u svojoj definiciji.

Kad dvoje ljudi osećaju ljubav jedno prema drugome, oni automatski vode ljubav, smatra seksualni ekspert Miša Betl.

Parovi koji “vode ljubav”, obično su emocionalno povezani i jedno u drugo zaljubljeni. Betl napominje da su ovaj izraz skovali hipici, praktikanti tantre i osobe koje traže transcendenciju kroz seks.

Istraživanja pokazuju da ovaj izraz nema veze s praksom, koliko s teorijom i da ga češće koriste religiozni, duhovni i tradicionalniji ljudi koji smatraju da je reč “seks” previše gruba i u većini situacija neprimerena.

S druge strane, istraživanja su pokazala da su se mnogi odmakli od izraza “vođenje ljubavi” jer on može da stvori moralnu hijerarhiju oko seksualnosti, što implicira da je seks najvredniji kada uključuje romantičnu ljubav, a to nije generalno pravilo jer će mnogi uživati u seksu bez emocija.

Razlika između vođenja ljubavi i seksa je subjektivna, jer oni mogu izgledati isto i uključivati potpuno iste seksualne činove, ponašanja i povezanost.

Najveća razlika je u nameri koja stoji iza seksa. Vođenje ljubavi moglo bi se definisati kao koriš’enje seksa za izražavanje emocija, dok je seks sam po sebi zadovoljavanje fizičkih potreba.

U nastavku pročitajte koji su sve znakovi da neko s vama vodi ljubav.

Seks započinje nakon emocionalnog razgovora ili povezivanja i nije sam sebi svrha.

Tokom seksa postoji intenzivan kontakt očima.

Seks uključuje puno ljubljenja, pre, za vreme i nakon seksa.Birate poze koje uključuju zagrljaje i bliskost tela.

Nežni ste i pažljivi, a dodiri su nabijeni emocijama.

Dodiri nisu usmereni samo na genitalije, nego na celo telo. Ruka na obrazu, isprepleteni prsti i poljupci po ramenima i bedrima najčešći su znakovi da između vas postoje duboka osećanja.

Nema žurbe, već je svaki seksualni postupak pomno planiran kako bi maksimalno iskoristili svaki intimni trenutak.

Partner vam govori romantične stvari tokom seksa.

Partner vam tokom seksa kaže da vas voli.

Posle seksa se obavezno mazite i otvoreno govorite jedno drugom koliko vam je bilo lepo.

Važno je napomenuti da sve ove postupke mogu praktikovati i osobe koje nisu u ozbiljnim i romantičnim odnosima. Čak i povremeni seks može biti strastven, romantičan i ispunjen uzajamnom brigom. Jedini pravi način da saznate kakva su partnerova osećanja prema vama je otvoreni razgovor.

