Ako odmah izabacite 1 stvar iz kuće i za vas kreće bolji život – to je stvar koja priziva bijedu

Ta naizgled bezazlena navika može vas koštati više nego što mislite. Oštećeno posuđe u domu često simbolizuje stagnaciju i stvara osjećaj nereda koji utiče na raspoloženje i svakodnevni život.

Šta zapravo unosi negativu u dom?

Najčešće su to polomljene sitnice i okrnjeno posuđe. Takvi predmeti zadržavaju “lošu” energiju i podsjećaju na manjak, što može uticati na osjećaj nesigurnosti i nezadovoljstva.

Zašto oštećene stvari narušavaju mir

Kada svakodnevno koristite napukle šolje ili tanjire, nesvjesno prihvatate manje nego što zaslužujete. Prostor u kojem boravite odražava vaše stanje – ako je pun oštećenja, to se lako prenosi i na vaše raspoloženje. Uklanjanjem takvih stvari oslobađate prostor za urednost, ljepotu i bolje navike.

Kako vas stare stvari drže na mjestu

Ljudi se često vežu za predmete iz straha ili nostalgije, ali oštećene stvari vas zapravo drže u prošlosti. Jednostavno pravilo: ako je nešto napuklo, polomljeno ili više nema funkciju – vrijeme je da ga se riješite.

Šta odmah izbaciti iz kuhinje:

-napukle tanjire i posuđe s oštrim ivicama

-oštećene čaše koje mogu biti opasne

-stare šolje bez drške

-ukrasne posude s pukotinama ili mrljama

-zahrđao ili iskrivljen pribor

Zašto je to važno

Trpezarijski sto je simbol zajedništva i blagostanja. Oštećeno posuđe narušava tu sliku i utiče na opšti osjećaj kvaliteta života. Kada ga zamijenite ispravnim i lijepim komadima, stvarate prijatnije i zdravije okruženje.

Mali koraci za novi početak

Napravite temeljno čišćenje kuhinje, bez odlaganja se riješite svega što je oštećeno i ne pokušavajte popravljati stvari koje su dotrajale. Nakon toga otvorite prozore, osvježite prostor i unesite neku biljku – i prostor i osjećaj u njemu odmah će biti bolji.

Ponekad je najteže riješiti se starih navika, ali osjećaj reda i svježine nakon toga vrijedi svakog truda, prenosi novi.

