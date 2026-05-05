Poslije 7 godina 1 horoskopski znak konačno izlazi iz teškog perioda

Uran je planeta iznenadnih promjena. U kom god znaku se ta turbulentna energija nađe, haos često slijedi. Zato je, između raspada odnosa i nestabilne karijere, jedan horoskopski znak prolazio kroz težak period još od 2018. godine, kada je Uran prvi put ušao u njegov znak.

Iako ga je to možda ojačalo, put je, u najmanju ruku, bio težak. Međutim, astrolozi kažu da će mu se život uskoro značajno poboljšati. Bik je zvanično izašao iz najtežeg poglavlja svog života.

Osjetili ste uticaj energije Urana još 2018. godine i do sada je vaš život vjerovatno bio pun promjena. Ta energija vam je bila teža nego gotovo bilo kom drugom znaku

Uran je bio u svom padu, tj. u izrazito neugodnoj poziciji, u vašem znaku. Vi žudite za stabilnošću, a Uran je planeta koja donosi turbulencije. Vi jednostavno niste stvoreni za takvu energiju i to vam je smetalo, kaže astrologinja Džordžina Isterbruk.

Počinje period dubokih promjena: šta retrogradni Pluton u Vodoliji donosi svakom horoskopskom znaku

Mjesečni horoskop za maj za svaki znak Zodijaka

Od promjena u odnosima do promjena identiteta, vi ne podnosite nestabilnost. Vaš osjećaj sigurnosti bio je gotovo potpuno narušen.

Sada kada je Uran konačno prešao u drugi znak, život vam postaje mnogo bolji, piše Your Tango.

Kako navodi Džordžina Isterbruk, ulazite u novo poglavlje lakoće, obilja prilika i situacija koje vam same dolaze. Vrlo je moguće da će vas nadređeni konačno prepoznati, da ćete stvarati nova poznanstva, te očekujte da će ta promjena energije drastično poboljšati vaš život kako se stabilnost vraća. Sve će ponovo početi da ima smisla.

U vazdušnom znaku poput Blizanaca Uran je odličan za vas, kaže astrologinja Helena Hator. U toj novoj eri novac dolazi brže i na alternativne načine koje niste mogli ni zamisliti.

Ipak, početak neće biti lak. Prošli ste kroz mnogo intenzivnih situacija u posljednje vrijeme, što znači da je sada važnije nego ikad da se fokusirate na stabilizaciju sopstvene energije, piše Zadovoljna.rs.

Iako možda ne zvuči idealno, nemate mnogo izbora jer, u suprotnom, prelazak iz tolikog haosa u obilje može da vas izbaci iz ravnoteže, upozorava Džordžina Isterbruk.

Facebook komentari