Neočekivani blagoslov u maju – jedan znak dobija sve što je ikada želeo, i to brže nego što misli

Maj donosi pravi blagoslov sudbine za jedan znak koji je predugo strpljivo čekao svoj trenutak. Dok drugi tragaju za prilikama, Lav u maju osjeća kako mu se vrata otvaraju sama od sebe. Sve što je dugo priželjkivao počinje da stiže nevjerovatnom brzinom.

Naime, Sunce, vladar Lava, u maju dobija podršku Jupitera i šalje energiju koja menja pravila igre.

Lavovi koji su mjesecima radili u tišini sada vide da se trud isplatio. Plan koji je stajao u fioci dobija zeleno svjetlo. Razgovor koji se odlagao odjednom ide u njihovu korist.

Ovo nije puka slučajnost. Astrološki tranziti formiraju rijetku konfiguraciju, a Lav postaje glavni adresat te energije.

Poslovni pozivi, finansijska iznenađenja i lična priznanja stižu jedno za drugim.

Zašto baš Lav, a ne neki drugi znak

Lav je u maju u rastućoj fazi ličnog ciklusa. Sunce mu daje vidljivost, Jupiter širinu, a Venera blagost u odnosima. Tri snažne sile rade istovremeno, što se rijetko dešava. Drugi znaci osjećaju dijelove ovog talasa, ali Lav dobija pun paket.

Ono što Lava izdvaja jeste hrabrost da prihvati ono što stiže.

Ovaj blagoslov sudbine ne pita da li ste spremni, samo dolazi. Lav po prirodi ne beži od pažnje, pa ga zato i koristi do kraja.

Tri datuma kada Lav najjače osjeća dar zvijezda

Postoje tri prelomne tačke u maju koje Lavovi treba da zaokruže u kalendaru.

Prvi talas stiže oko 9. maja, kada se otvara prilika koju ne treba odbiti.

Drugi talas dolazi sredinom mjeseca, vezan za novac ili poslovni dogovor.

Treći talas, najtoplije iznenađenje, dolazi pred sam kraj meseca i tiče se ličnog zadovoljstva.

Lavovi koji ostanu otvoreni i ne dvoume se previše dobijaju sve tri prilike. Oni koji se povuku iz straha propuštaju treću, a ona je najvažnija.

Sitne navike koje pojačavaju nebeski dar

Energija zvezda radi najjače kada joj pomognete malim ritualima.

Lavovi su po prirodi vatreni i vole simboliku, pa im ovi koraci posebno odgovaraju.

Ujutru zapišite tri stvari koje želite da se ostvare ovog mjeseca

Nosite nešto zlatno ili u boji sunca, makar sitan detalj

Ne odbijajte pozive koji deluju neobično, baš tu se krije prilika

Zahvalite naglas svaki put kad vam stigne dobra vijest

Ove sitnice djeluju nevažno, ali drže vas u pravoj frekvenciji. Zahvalnost je magnet koji privlači još više dobrog.

Trajni efekat majske darežljivosti zvijezda

Ono što Lav primi u maju ne nestaje sa krajem mjeseca. Riječ je o temeljima koji se grade za narednih nekoliko godina. Blagoslov sudbine u maju pokreće lavinu koja traje.

Snovi koji su djelovali daleko sada postaju realna mapa puta, piše krstarica.com.

