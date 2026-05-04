Cvjetaju i oni i novčanik: Do 1. juna ova 3 znaka pronalaze nepresušan izvor bogatstva

Nepresušan izvor bogatstva otvara se za tri znaka Zodijaka prije nego što proljeće ugleda kraj. Nebo se poklopilo tako da do 1. juna stiže priliv koji menja navike, planove i stanje na računu.

Ako ste među ovim srećnicima, slijedi vam period u kom novac prestaje da bude tabu tema.

Ko su tri znaka koja pronalaze izvor bogatstva

To su Bik, Blizanci i Rak. Sva tri znaka prolaze kroz rijetke planetarne tranzite u maju 2026. godine, koji donose ne samo novac, već i dugo čekano prepoznavanje na poslu i ponude koje se ne odbijaju.

Bik: Venera dolazi kući i otvara talas obilja

Iako vaš vladar Venera zvanično preuzima presto u vašem znaku 1. juna, njenu moćnu energiju osetićete već u posljednjim danima maja. Planeta novca i ljepote šalje vam svoje „glasnike“ ranije, privlačeći prilike bez ikakvog forsiranja.

Bikovi će u ovom periodu zračiti šarmom koji otvara i najteža vrata. Klijenti se vraćaju, stari dugovi se neočekivano naplaćuju, a ponude stižu sa strana na koje niste ni pomišljali.

Stabilnost koju nosite kao zaštitni znak postaje magnet za pare. Venera u Biku donosi i lepe vesti u privatnom životu, što dodatno ubrzava finansijski procvat znakova zemljane stihije.

Blizanci: Merkur vraća jasnoću i puni novčanik

Vaš trenutak istine stiže 16. maja, kada Mlad Mjesec u vašem znaku otvara kapiju koju niko ne može da zatvori. Ovo je dan kada se siije seme za buduće bogatstvo. Sve što pokrenete sredinom mjeseca, počeće da donosi konkretne plodove pre nego što maj iscuri.

Dodatni vjetar u leđa stiže 25. maja, kada se vaš vladar Merkur vraća „kući“. Od tog momenta prestajete da radite duplo za polovinu rezultata.

Misli se slažu, pregovori prolaze glatko, a ideje koje ste mesecima držali u fioci sada postaju čist novac. Vaš zvezdani priliv dolazi kroz komunikaciju i pametne odluke, a ne kroz mukotrpan rad bez prestanka.

Rak: Jupiter ulazi i otvara nepresušan novčani priliv

Najveći zaštitnik Zodijaka, Jupiter, nalazi se u vašem polju tajni i priprema se za istorijski ulazak u vaš znak. Iako se velika vrata sreće otvaraju krajem juna, nebo vam već do 1. juna šalje jasne signale da je vreme oskudice završeno.

Rakovi u ovom periodu dobijaju priznanje koje su odavno zaslužili, ali su ga drugi prisvajali. Šef vas konačno vidi kao ključnu figuru, a vaša intuicija postaje nepogrešiv navigacioni sistem ka novcu. Kada osetite da nešto treba da prihvatite – ne pitajte zašto, samo krenite.

Ovaj izvor bogatstva je nagrada za svako vaše strpljenje i svaku suzu koju ste u tišini prolili.

Kako prepoznati sudbinski izvor bogatstva

Nije dovoljno samo čekati, morate širom otvoriti oči jer sudbina kuca tiho. Kada se otvori izvor bogatstva, on često stiže kroz prilike koje na prvi pogled ne izgledaju kao posao, već kao slučajan susret ili ideja koja vam sine pred spavanje.

Prihvatite svaki poziv za kafu ili sastanak, ma koliko vam delovao nebitno

Ne plašite se da tražite više, jer zvezde sada kažu da vredite baš toliko

Uložite taj prvi neočekivani novac u sebe, tako se krug obilja nikada ne zatvara

Pustite glas o svojim planovima, jer prava ponuda dolazi kroz ljude koji vas cene

Ovaj izvor bogatstva nije samo sreća, to je nagrada neba za svako vaše strpljenje.

Sreća koja ne prolazi sa letom

Ono što se do 1. juna otvori kao izvor bogatstva nije samo prolazna sreća ili trenutni dobitak. Za Bika, Blizance i Raka ovo je temelj za godine koje dolaze. Riječ je o energiji koja menja vaš odnos prema novcu iz korijena – iz straha u sigurnost, iz oskudice u mir.

Dozvolite sebi da povjerujete da je red došao na vas. Nebo ne greši adresu, a ovaj izvor bogatstva teče samo tamo gdje ima hrabrosti da se on prihvati objeručke.

Vaše je samo da ne skrećete pogled kada se čudo dogodi, piše krstarica.com.

