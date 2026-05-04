Ljubav im cvjeta u maju: 3 znaka horoskopa će imati romansu kao iz bajke!

Maj donosi posebnu energiju koja podstiče razvoj emocija, nova poznanstva i romantične susrete. Sa dolaskom toplijih dana, ljudi su opušteniji, više vremena provode napolju i lakše stupaju u kontakt sa drugima. Upravo zato ovaj mesec često donosi ljubavne promjene i iznenadne preokrete u emotivnom životu.

Prema astrološkim prognozama, tri horoskopska znaka posebno će osjetiti ovaj talas emocija. Za njih maj može biti period kada se dešavaju susreti koji liče na scene iz romantičnih filmova. Spontani su, strastveni i nezaboravni.

BIK

Ljubav koja dolazi prirodno i traje. Bikovi će tokom maja biti u centru pažnje, pa i kada je riječ o suprotnom polu. Njihova energija i samopouzdanje biće primetni gdje god da se pojave. Postoji velika šansa da upoznaju osobu koja im pruža osjećaj sigurnosti, ali i uzbuđenja. Za znak koji inače ne ulazi brzo u veze, ovo može biti početak stabilne i duboke ljubavi koja se razvija bez pritiska.

LAV

Neočekivana romansa iz opuštenih trenutaka. Lavovi će u maju željeti zabavu, druženje i nova iskustva. Upravo kroz takve situacije može se pojaviti osoba koja će ih osvojiti na potpuno neočekivan način. Iako vole grandiozne gestove, ovog puta bi ih mogla privući iskrenost i pažnja. Ljubav može početi spontano, ali brzo prerasti u nešto ozbiljnije.

RIBE

Emocije su na vrhuncu. Ribe će biti posebno osjetljive i intuitivne. Moguće je da će upoznati nekoga s kim će odmah osjetiti snažnu povezanost. Taj osjećaj bliskosti može biti toliko jak da će imati utisak kao da se poznaju godinama. Ipak, važno je da ne idealizuju partnera, već da obrate pažnju na konkretna dela, piše naj žena.

