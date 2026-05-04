Dnevni horoskop za utorak, 5. maj: Kod Vaga je moguće iznenađenje na emotivnom planu…

Ovan
Pred vama je dan ispunjen energijom i željom za akcijom. Na poslovnom planu moguće su nove prilike koje mogu pokrenuti važne promjene. U ljubavi pokazujete više strasti i inicijative.
Bik
Stabilnost i sigurnost biće vam posebno važni. Finansijska pitanja mogu doći u fokus, a dobra procjena donosi korisne rezultate. Emotivni odnosi traže više otvorenosti.
Blizanci
Komunikacija vam donosi prednost u poslovnim i privatnim odnosima. Mogući su zanimljivi susreti i razgovori koji otvaraju nova vrata. U ljubavi vas očekuje više uzbuđenja.
Rak
Emocije su naglašene i intuicija vas vodi ka pravim odlukama. Porodični odnosi donose toplinu, dok na poslu možete riješiti nešto što vas je dugo opterećivalo.
Lav
Samopouzdanje je na visokom nivou i lako privlačite pažnju drugih. Poslovne ideje mogu naići na dobar prijem, dok vam ljubavni život donosi zanimljive trenutke.
Djevica
Organizacija i fokus pomažu vam da završite obaveze bez većeg stresa. U odnosima sa bliskim ljudima iskren razgovor može donijeti olakšanje.
Vaga
Harmonija i balans biće vam glavni cilj. Na emotivnom planu moguće je lijepo iznenađenje, dok vam poslovni kontakti mogu donijeti korisne informacije.
Škorpija
Intenzivne emocije mogu vas podstaći da donesete važnu odluku. Na poslu imate priliku da pokažete koliko vredite. Privlačnost i harizma dolaze do izražaja.
Strijelac
Optimizam vas vodi kroz razne izazove. Moguća su nova poznanstva ili zanimljivi razgovori koji vas inspirišu. Finansijska situacija traži više pažnje.
Jarac
Upornost i disciplina donose rezultate koje priželjkujete. U ljubavi vam je potrebna sigurnost, a bliska osoba može pokazati koliko joj značite.
Vodolija
Originalne ideje dolaze do izražaja i mogu vam doneti priznanje. Društveni kontakti su naglašeni, a emotivni odnosi mogu postati zanimljiviji.
Ribe
Pojačana intuicija pomaže vam da prepoznate prave namjere drugih ljudi. Kreativnost je izražena, a ljubavni život može donijeti nježne i iskrene trenutke, piše naj žena.