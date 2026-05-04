Pluton kreće retrogradno (od 6.5. do 16.10.): Evo šta donosi svakom znaku Zodijaka…

Kada Pluton krene retrogradno kroz znak Vodenjaka, fokus se postupno premješta s vanjskih događaja na duboke unutarnje procese. Ovo nije razdoblje u kojem treba žuriti s odlukama, tražiti brza objašnjenja ili pokušavati sve odmah privesti kraju.

Retrogradni Pluton 2026. godine traži usporavanje, iskren pogled prema unutra i spremnost da prepoznamo gdje je sazrelo vrijeme za ozbiljnu promjenu. Njegov utjecaj može biti snažan upravo zato što ne djeluje površno. On otvara prostor za uvide koji mijenjaju način na koji doživljavamo sebe, svoje obrasce, vlastite ambicije i budućnost prema kojoj se krećemo.

Iako sama riječ retrogradno često izaziva zabrinutost, retrogradni Pluton u Vodenjaku ne treba promatrati kao razlog za strah. Njegova poruka nije panika, nego transformacija. Ovo je vrijeme u kojem se rast ne događa kroz vanjsku buku, nego kroz tiho, ali vrlo iskreno suočavanje s onim što je u nama dugo bilo potisnuto, zanemareno ili odgađano.

Postaje jasnije što je istrošeno, što više ne može funkcionirati na stari način i gdje se držimo navika samo zato što su nam poznate. Mnogi će tijekom ovog ciklusa osjetiti potrebu da se oslobode obrazaca koji ih usporavaju, da ponovno razmotre ciljeve koji više ne bude isti entuzijazam ili da se zapitaju tko su zapravo kada prestanu živjeti prema tuđim očekivanjima.

Plutonova retrogradnost u Vodenjaku 2026. može donijeti i vrlo konkretne promjene u svakodnevnom životu. Neki će poželjeti promijeniti stil, osvježiti garderobu, drukčije se predstaviti svijetu ili pokazati dio sebe koji su dugo zadržavali u pozadini. Drugi će se okrenuti temama koje su im prije djelovale zanimljivo, ali previše neobično, riskantno ili nekonvencionalno.

Posebnost 2026. godine leži u tome što se cijeli retrogradni ciklus Plutona odvija u Vodenjaku. Vodenjak je znak budućnosti, inovacije, slobode, individualnosti i odmaka od ustaljenih društvenih obrazaca. Zato retrogradni Pluton u ovom znaku ne djeluje samo kao zaustavljanje, već kao unutarnji poziv na preispitivanje. Što zaista želite slijediti? Koliko ste slobodni u vlastitim izborima? Gdje ste se predugo prilagođavali pravilima koja više ne osjećate kao svoja?

Ovo je povoljno razdoblje za izlazak iz poznatog okvira i davanje ozbiljne prilike onome što vas istinski pokreće, čak i ako drugima djeluje previše neobično, hrabro ili drugačije.

U širem astrološkom kontekstu 2026. godine, retrogradni Pluton prirodno se nadovezuje na glavne teme godine: cikluse mladog i punog Mjeseca, važne planetarne tranzite, datume retrogradnog Merkura, pomrčine i opći osjećaj karmičkog resetiranja koji se provlači kroz mnoge astrološke prognoze. Pluton ovdje ima ulogu snažnog podsjetnika da promjena ne mora uvijek doći kao vanjski šok. Ponekad počinje kao unutarnji pomak koji se dugo pripremao, tiho jačao i napokon postao nemoguće ignorirati.

Što zapravo znači retrogradni Pluton?

Pluton svake godine ulazi u retrogradnu fazu koja traje približno pet mjeseci. Gledano sa Zemlje, tada izgleda kao da se planet kreće unatrag, iako je riječ o prividnom kretanju. U astrologiji se to razdoblje povezuje s pojačanom emocionalnom dubinom, snažnijom potrebom za samorefleksijom i većim interesom za ono što obično ostaje skriveno, potisnuto ili gurnuto na rub svijesti. Retrogradni Pluton ne dopušta površna rješenja. On traži istinu ispod navike, motiv ispod ponašanja i obrazac ispod svakodnevnih reakcija.

Tijekom ovog razdoblja mogu se otvoriti teme povezane s moći, kontrolom, tajnama, skrivenim financijskim okolnostima, napetim odnosima, intenzivnim snovima i starim vezama koje se vraćaju na ponovno razmatranje. Netko će jasnije prepoznati zdravstvene obrasce koje je predugo zanemarivao. Netko drugi može otkriti unutarnju snagu za koju nije znao da je posjeduje. Zbog toga retrogradni Pluton nije lagan tranzit, ali može biti iznimno vrijedan za one koji su spremni pogledati dublje i iskrenije.

U astrološkoj simbolici Pluton predstavlja moć, transformaciju, duboku promjenu i proces unutarnje obnove. Njegovo djelovanje rijetko je kozmetičko. Ono zahvaća podsvijest, stare mehanizme obrane, odnose u kojima postoje kontrola, strah, dominacija ili potisnuta potreba za nadmoći. Kada Pluton krene retrogradno, taj se proces okreće prema unutra.

Umjesto snažnog vanjskog pritiska, javlja se tiho, ali intenzivno suočavanje sa sobom. Tada se lakše postavlja pitanje što stvarno upravlja našim odlukama, gdje smo drugima predali vlastitu moć, što nas još uvijek veže uz stare definicije sigurnosti i koliko su naše vrijednosti doista naše.

U 2026. godini Pluton kreće retrogradno 6.5. i ostaje u retrogradnom hodu do 16.10.. Cijeli ciklus odvija se u znaku Vodenjaka, fiksnom zračnom znaku koji je povezan s budućnošću, idejama, napretkom, slobodom, društvenim promjenama i pravom na individualnost. Vodenjak ne podnosi ukočene obrasce, slijepo pristajanje na normu ni sustave koji guše originalnost.

Kada se Pluton retrogradno kreće upravo kroz ovaj znak, unutarnja pitanja dobivaju vrlo specifičan ton: koliko ste slobodni u načinu razmišljanja, s kim se povezujete, kakav odnos imate prema zajednici, tehnologiji, društvenom napretku i vlastitoj ulozi u svijetu koji se brzo mijenja?

Zbog takvog utjecaja mnogi će osjetiti zamor od svakodnevne rutine, standardnog radnog modela od 9 do 5, ustaljenog društvenog kruga ili starih uvjerenja koja više ne prate njihov unutarnji razvoj. Ovo može biti razdoblje ozbiljnog preispitivanja karijere, pripadnosti određenim zajednicama i ideja koje su se dosad uzimale zdravo za gotovo. Nekima će upravo sada postati jasno da trebaju novu mrežu ljudi, drukčiji profesionalni smjer ili širi mentalni okvir kroz koji mogu promatrati vlastitu budućnost.

Vodenjak snažno aktivira i temu tehnologije. Retrogradni Pluton u Vodenjaku 2026. traži iskren pogled na odnos prema digitalnom svijetu. Koliko su uređaji, društvene mreže i online prostori zaista korisni, a koliko nas drže u stalnoj uključenosti bez stvarne prisutnosti i sadržaja? Ovaj tranzit može donijeti potrebu za odmakom od digitalnog kaosa, preispitivanje navika vezanih uz ekrane i stvaranje zdravijeg odnosa prema inovacijama koje oblikuju našu svakodnevicu.

Glavne teme retrogradnog Plutona u Vodenjaku 2026.

Središnja tema ovog ciklusa jest unutarnje iskopavanje. Umjesto stalne jurnjave prema sljedećem cilju, pojavljuje se potreba da se zastane i postavi jednostavno, ali duboko pitanje: zašto nešto uopće radim? Vodenjak ne podržava automatizam. On traži svjesnost, originalnost i hrabrost da se misli drugačije. Pod ovim tranzitom osoba može početi drukčije gledati na navike koje su joj donedavno djelovale sasvim normalno. Od društvenih mreža i stalne dostupnosti do pretjerane potrebe za informacijama i osjećaja da je online povezanost zamijenila stvarnu bliskost, sve dolazi pod povećalo.

Takav proces može biti neugodan jer narušava rutinu. Ipak, upravo u toj nelagodi nalazi se najveća vrijednost retrogradnog Plutona. Kada napravimo korak unatrag i pogledamo kako živimo, koje sadržaje konzumiramo, kome poklanjamo pažnju i što nas iznutra vodi, dobivamo priliku uskladiti svakodnevicu s vlastitim vrijednostima. Pluton pritom ne traži sitnu korekciju, već dublji rez. Ako nešto više ne služi našem razvoju, ovaj tranzit može vrlo jasno pokazati gdje je veza oslabjela.

Osim tehnologije, snažno se aktiviraju i dinamike moći unutar grupa, prijateljstava, profesionalnih krugova i zajednica. Mnogi će se zapitati jesu li u društvu doista autentični ili se prilagođavaju okolini samo kako bi izbjegli otpor. Gdje više nema smisla ostajati iz lojalnosti prema staroj verziji sebe? Koji odnosi, timovi, mreže ljudi ili načini razmišljanja guše kreativnost i osobno uvjerenje?

Retrogradni Pluton ne potiče bijeg od tih pitanja. Ponekad će odgovor biti jasnije postavljanje granica. Ponekad iskren razgovor. Ponekad tiho, ali konačno odvajanje od onoga što više nema životne snage.

Datumi, stupnjevi i važni aspekti retrogradnog Plutona 2026.

Ovaj tranzit ima jasnu astrološku putanju. Pluton je ušao u predretrogradnu zonu 12.1.2026. na 3°04′ Vodenjaka. Retrogradno kretanje počinje 6.5.2026. na 5°30′ Vodenjaka. Retrogradnost završava 16.10.2026. na 3°04′ Vodenjaka, a iz predretrogradne zone Pluton izlazi 6.2.2027. na 5°30′ Vodenjaka. To znači da je raspon od 3° do 5° Vodenjaka posebno osjetljiv, osobito za osobe koje na tim stupnjevima imaju osobne planete ili važne točke u natalnoj karti.

Tijekom retrogradnog ciklusa nekoliko aspekata dodatno naglašava teme moći, kontrole, oslobađanja i unutarnjeg preokreta. Dana 26.5.2026. Mars u Biku tvori kvadrat s retrogradnim Plutonom u Vodenjaku, što može potaknuti snažnu potrebu za potvrđivanjem vlastitog autoriteta.

18.7.2026. Uran u Blizancima stvara trigon s retrogradnim Plutonom u Vodenjaku, otvarajući prostor za uvide povezane s prošlošću i proces zacjeljivanja starih rana. Već 20. srpnja 2026. Jupiter u Lavu ulazi u opoziciju s retrogradnim Plutonom u Vodenjaku i pojačava želju za većom kontrolom nad okolnostima.

Nekoliko dana kasnije, 25.7.2026., Neptun u Ovnu gradi sekstil s retrogradnim Plutonom u Vodenjaku. Taj aspekt može pomoći u preuzimanju inicijative oko vizija koje su dugo živjele u mlađem, sirovijem ili gotovo zaboravljenom dijelu osobnosti. Zatim 3. listopada 2026. Mars u Lavu ulazi u opoziciju s retrogradnim Plutonom u Vodenjaku, što može pojačati sukobe, dramu i potrebu za pobjedom pod svaku cijenu, osobito ondje gdje već postoje napetosti.

U širem godišnjem okviru ovaj se proces prirodno povezuje s travanjskim astrološkim datumima, travanjskim horoskopom, Venerom u Biku, sezonom Ovna i Saturnom u Ovnu. Svi ti tranziti zajedno stvaraju pozadinu godine u kojoj se stara forma teško može održati bez ozbiljne unutarnje promjene.

Kako retrogradni Pluton u Vodenjaku 2026. utječe na horoskopske znakove?

Ako poznajete svoj Sunčev znak i podznak, korisno je pročitati oba opisa, jer Pluton često djeluje kroz više razina života istodobno. Sunčev znak može pokazati opći ton promjene, dok podznak često preciznije upućuje na životno područje koje je najviše aktivirano.

Retrogradni Pluton u Vodenjaku 2026. najviše će potaknuti pitanja slobode, autentičnosti, odnosa prema zajednici, tehnologiji, budućnosti i osobnoj moći. U nastavku slijedi pregled po horoskopskim znakovima.

Ovan

Za Ovnove Plutonova retrogradnost prolazi kroz 11. kuću prijateljstava, grupa i dugoročnih planova pa pod povećalo dolaze društveni život i osobne težnje. Ovo je trenutak za ozbiljnu procjenu unutarnjeg kruga.

Tko vas stvarno potiče, a tko vas iscrpljuje, sputava ili drži na razini koja vam je postala pretijesna? Ondje gdje podrška izostaje, granice postaju nužne. Ondje gdje više nema stvarne razmjene, može se otvoriti prostor za nove ljude i drukčije zajednice.

Ovaj tranzit kod Ovnova snažno naglašava i zamjenu površne digitalne povezanosti stvarnim iskustvom. Dobar trenutak je da se maknete od automatizma ekrana i vratite živom kontaktu: susretu s najboljim prijateljem uživo, večeri igara, razgovoru koji nije prekinut obavijestima.

Vodenjak ovdje traži da odnosi ponovno dobiju energiju, prisutnost i dublju kvalitetu.

Bik

Kod Bikova se Pluton retrogradan kreće kroz 10. kuću karijere, društvenog statusa i javne slike. To otvara ozbiljna pitanja o profesionalnom smjeru, ambicijama i načinu na koji vas drugi doživljavaju u poslovnom kontekstu.

Mnogi Bikovi mogli bi u ovom razdoblju osjetiti da posao koji rade više ne budi isti interes ili da se drže ciljeva koji su izgubili vezu s onim što ih stvarno pokreće.

Ovo je snažan trenutak za osvježavanje životopisa, razmišljanje o ulasku u novu industriju ili pokretanje sporednog projekta koji je dugo stajao po strani.

Podjednako je važno preispitati vlastitu prisutnost na radnom mjestu. Imate li stvarno osjećaj da ste u svojoj ulozi prihvaćeni i živi ili samo izvršavate ono što se od vas očekuje bez stvarne povezanosti s poslom?

Blizanci

Plutonova retrogradnost kod Blizanaca aktivira 9. kuću širenja vidika, uvjerenja, obrazovanja i dalekih potraga. To znači da dolazi vrijeme za promjenu perspektive.

Stari misaoni okviri, svjetonazori i uvjerenja koja su dugo oblikovala pogled na život sada traže provjeru. Ovdje se ne radi o maloj korekciji mišljenja, već o stvarnom mentalnom pomaku.

Za Blizance je ovo otvoren poziv da istraže teme koje su im dosad djelovale previše rubno, čudno ili neobično. To može biti interes za izvanzemaljske teorije, ulazak u duhovne prakse koje odudaraju od uobičajenog, povlačenje u prirodu ili bilo koji oblik istraživanja koji širi svijest izvan standardnog okvira.

Pitanje koje se ovdje nameće vrlo je jasno: od čega ste se dosad držali podalje samo zato što vam je djelovalo previše nekonvencionalno? Upravo ondje može ležati važan osobni pomak.

Rak

Kod Rakova se retrogradni Pluton kreće kroz 8. kuću obnove, zajedničkih resursa, intime i ponovnog rođenja. To je dubok, zahtjevan i transformativan teren.

Mnogi Rakovi u ovom će razdoblju osjetiti potrebu zaroniti ispod površine emocija, otvoriti pitanja povjerenja, kontrole, dijeljenja resursa i odnosa prema moći.

Ovaj tranzit može potaknuti interes za alternativne metode iscjeljivanja, eksperimentiranje s kriptovalutama ili drukčije razumijevanje intime i bliskosti. Sve što je dugo bilo skriveno, potisnuto ili nedorečeno traži da se pogleda ravno. Upravo iz tog procesa može nastati duboka transformacija u doživljaju povjerenja, kontrole i osobnog razvoja.

U istom godišnjem nizu za Rakove je koristan i širi kontekst koji otvaraju Uran u Blizancima, mlad Mjesec u Ovnu, Venera u Biku, Plutonova sjena te Jupiter u Raku u prvom dijelu godine, a zatim u Lavu.

Lav

Za Lavove retrogradni Pluton prolazi 7. kućom partnerstava, pa odnosi postaju glavno mjesto unutarnjeg preokreta. To se može odnositi na ljubavnu vezu, poslovnu suradnju ili prijateljstvo koje ima veliku težinu.

Ovdje više nije moguće ignorirati ono što u odnosima ne funkcionira. Ako postoji nezdrava dinamika moći, potreba za kontrolom ili odnos koji vas više iscrpljuje nego podiže, ova retrogradnost to vrlo jasno iznosi na površinu.

Lavovima ovo razdoblje donosi potrebu da preispitaju kakve veze zapravo grade i zašto u nekima ostaju. Gdje je potrebna jasnija granica? Gdje odnos traži iskren razgovor? Gdje se dugo pristajalo na obrasce koji guše bliskost?

Pluton ovdje traži ozbiljnost i poštenje. Samo tako partnerstva mogu postati mjesto stvarne snage, a ne iscrpljivanja.

Djevica

Kod Djevica se Pluton retrogradan kreće kroz 6. kuću svakodnevice, rada, zdravlja i navika. To vrlo brzo otvara pitanje unutarnje logike kojom se vodi svakodnevni život.

Mnoge Djevice tada će se početi pitati što ih zapravo pokreće iz dana u dan. Je li rutina koju održavaju doista u skladu s njihovim vrijednostima ili je postala automatski mehanizam koji se izvršava bez pravog smisla?

Ovaj ciklus daje snažan poticaj za preispitivanje produktivnosti, brige o sebi, odnosa prema radu i unutarnjeg dijaloga koji oblikuje svakodnevne izbore.

Ondje gdje postoje ograničavajuća uvjerenja, pretjerana samokritika ili umor koji se dugo gurao pod tepih, sada se otvara prostor za drukčiji pristup. Cilj nije savršenstvo, nego ispunjenija i življa svakodnevica.

Vaga

Za Vage Plutonova retrogradnost prolazi kroz 5. kuću kreativnosti, zadovoljstva, ljubavi, flerta i načina na koji se osoba izražava izvan uskog kruga.

To je vrlo osoban tranzit, jer traži promjenu u onome što vas veseli i kako se pokazujete svijetu. Mnogi će osjetiti potrebu da izađu iz poznatih obrazaca zabave, udvaranja i kreativnog izraza.

Ovo je odličan trenutak za drukčiji izlazak, neobičan spoj, odlazak na poetski slam, zajednički escape room ili bilo koji sadržaj koji razbija rutinu.

Jednako tako, kreativnost može dobiti novi kanal kroz kulinarski klub ili ulazak u digitalnu umjetnost. Vage ovdje najviše dobivaju kada si dopuste da ih ne vodi mišljenje drugih. Retrogradni Pluton traži hrabrost da se vlastita strast živi slobodnije i iskrenije.

Škorpion

Kod Škorpiona Pluton retrogradan prolazi kroz 4. kuću doma, obitelji, korijena i unutarnjeg temelja. To je vrlo duboka zona, jer uključuje djetinjstvo, stare emocionalne obrasce i sve ono što stoji u podlozi osjećaja sigurnosti.

Ovdje se lako otvaraju sjećanja, obiteljske napetosti i stari emocionalni slojevi koji su dugo ostali neobrađeni.

Ovo nije tranzit za brzinu. Puno više traži tiho uranjanje, spremnost da se osjeti ono što se godinama zaobilazilo i dopuštanje da promjena sazrijeva prirodno. Obiteljska dinamika može iznijeti na površinu i borbe za moć, ali upravo tada postaje važno ne ulaziti u kontrolu iz obrane.

Najviše koristi dolazi kad se energija usmjeri prema iscjeljenju, rekonstrukciji unutarnjeg svijeta i novom razumijevanju doma kao mjesta koje treba hraniti, a ne samo održavati.

Strijelac

Za Strijelce se Plutonova retrogradnost odvija u 3. kući mišljenja, komunikacije, učenja i svakodnevnih interakcija. To znači da se mijenja način na koji povezujete ideje, razgovarate, slušate i oblikujete vlastiti unutarnji dijalog. Stare misli i uvjerenja traže provjeru, a razgovori postaju dublji, ozbiljniji i manje površni.

Ovo je snažno razdoblje za povratak nekim starim idejama, ulazak u razgovore koji imaju stvarnu težinu i preispitivanje načina na koji sami sa sobom komunicirate.

Strijelci ovdje puno dobivaju kad ne ulaze u rasprave impulzivno, nego s jasnom namjerom i istinskim razumijevanjem.

Plutonova energija najjače radi kada je usmjerena u razgovore koji mijenjaju pogled na svijet, a ne u puko dokazivanje vlastitog stava.

Jarac

Kod Vas retrogradni Pluton prolazi kroz 2. kuću novca, imovine, sigurnosti i osobne vrijednosti. To vrlo jasno otvara pitanja odnosa prema financijama, stvarima koje posjedujete i slici koju imate o sebi.

Moguće je da će se pojačati potreba da se ponovno pogleda proračun, smanje suvišni troškovi i razmotri što je doista vrijedno ulaganja.

No ovaj tranzit ide i dublje od novca. On traži da iskreno pogledate na čemu temeljite vlastitu vrijednost. Je li ona vezana uz posjedovanje, postignuće i praktičnu sigurnost ili postoji dublji oslonac koji nije ovisan o vanjskim potvrdama?

Retrogradni Pluton ovdje traži povratak svrsi, a ne puko stezanje financijske kontrole.

Vodenjak

Za Vodenjake je ovaj ciklus posebno osoban, jer se odvija u 1. kući identiteta, tijela, samoprezentacije i načina na koji ulazite u svijet.

Pluton retrogradan ovdje snažno aktivira pitanje tko ste postali i što od stare slike više ne odgovara onome u što se pretvarate. Kod mnogih Vodenjaka pojavit će se potreba za samoreinvenicijom.

To može uključivati promjenu vanjskog stila, osvježavanje garderobe, drukčiji način razmišljanja ili redefiniranje osobnih ciljeva. Najvažnije je da se vanjski izraz ponovno uskladi s unutarnjim razvojem.

Ondje gdje postoje zastarjele navike, maska koja više ne pristaje ili način predstavljanja koji je ostao iza stvarne osobe, sada dolazi vrijeme za promjenu. Ovo je snažno razdoblje za autentičniji i hrabriji osobni zaokret.

Ribe

Kod Riba Pluton retrogradan prolazi kroz 12. kuću zatvaranja, podsvijesti, skrivenih strahova i karmičkog tereta. To je vrlo dubok, tih i iscjeljujući proces.

U tom razdoblju često izlaze na površinu potisnute emocije, neodrađeni završeci i osjećaji koji su dugo djelovali iz sjene. Mnoge Ribe mogle bi imati dojam da se spuštaju kroz slojeve vlastitog unutarnjeg svijeta, korak po korak, bez mogućnosti preskakanja.

Meditacija, vođenje dnevnika, rad sa snovima i osluškivanje intuicije ovdje mogu biti iznimno korisni. Ovo je vrijeme kad instinkt vrijedi poslušati. Sve što je dugo djelovalo iza kulisa sada traži oslobađanje, a upravo to čišćenje može otvoriti prostor za nešto potpuno novo.

Za Ribe ovaj tranzit nema površinsku funkciju. On služi stvarnom otpuštanju starih emocionalnih obrazaca kako bi se napravilo mjesto za dublji mir.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

