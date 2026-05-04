Zašto stjuardese sjede na rukama tokom polijetanja

Tokom kritičnih faza leta, odnosno pri polijetanju i slijetanju, kabinsko osoblje provjerava da je kabina osigurana, da putnici sjede na svojim mjestima i da su upoznati sa sigurnosnim procedurama. Taj dio pripreme uključuje i poznatu sigurnosnu demonstraciju o pojasu, maskama s kisikom i prsluku za spašavanje.

Katherine Drossos, obučena stjuardesa i nadzornica leta u kompaniji Cirrus Aviation Services, za Travel + Leisure pojasnila je da ono što putnici često vide kao “sjedenje na rukama” zapravo predstavlja unaprijed pripremljen zaštitni položaj.

Kako je navela, članovi kabinskog osoblja sjede uspravno na pomoćnom sjedištu, sa stopalima ravno na podu i rukama oslonjenim na bedra ili postavljenim ispod nogu.

“Ovaj položaj stabilizira tijelo, smanjuje rizik od povrede pri naglom pokretu ili turbulenciji i osigurava da su ruke odmah spremne za reakciju ako bude potrebna evakuacija ili druga sigurnosna mjera”, rekla je.

Drossos je istakla i da se tačna pozicija ruku može razlikovati od aviokompanije do tipa aviona, ali da je svrha uvijek ista: održavanje stabilnosti, budnosti i trenutne spremnosti tokom najkritičnijih faza leta.

Dok sjede u tom položaju, članovi posade u sebi prolaze hitne procedure, prepoznaju izlaze i potvrđuju komande i odgovornosti za eventualnu evakuaciju.

Putnici nisu obavezni zauzeti isti položaj, ali se savjetuje da pažljivo prate sigurnosne upute, pročitaju karticu sa sigurnosnim informacijama i drže sigurnosni pojas vezanim tokom cijelog leta. Sjedište također treba ostati u uspravnom položaju pri polijetanju i slijetanju.

Facebook komentari