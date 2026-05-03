Dva horoskopska znaka koja NIKADA ne lažu!

Svi ponekad znamo lagati, bilo da su to male ili velike laži. Ali postoje oni koji ne znaju lagati jer se jednostavno osjećaju loše i glupo. Takvi ljudi su uglavnom najiskreniji i bolje im je da kažu istinu u lice bez obzira na posljedice.

U današnjem tekstu nam astrolozi otkrivaju koja dva znaka Zodijaka ne znaju lagati…

OVAN

Iako su energični, oni ne žele svoju energiju trošiti na laganje.

Zbog svoje impulzivnosti uvijek kažu što imaju drugome u lice, bez obzira na to hoće li to nekoga povrijediti.

Iskrenost je njihovo drugo “ja”, pa se samim tim ne ustručavaju nikada reći istinu.

Kao što je i gore napisano, njihove brutalno iskrene riječi znaju povrijediti nekoga, ali im je i pored toga važno da govore istinu.

Kod pripadnika ovog znaka vrijedi ona stara “što vidiš, to i dobiješ”. Njihovo ponašanje i riječi su istinski odraz njihove osobnosti i vrlo rijetko će prikrivati kako se osjećaju i razmišljaju.

Kome to odgovara – super, a kome ne – još bolje, Ovnovi na njih neće trošiti svoje vrijeme.

Kao prvi znak Zodijaka, Ovan se i u životu najbolje snalazi u ulozi vođe i začetnika, dok mu podređeni položaj redovito teško pada.

Ovo su iskreni i otvoreni ljudi koji se ne boje izraziti svoje mišljenje, pa čak i u situacijama kad ga je zasigurno pametnije zadržati za sebe.

Otvoreni su, komunikativni i direktni, a okolina ih uglavnom cijeni zbog njihove iskrenosti.

Ne vole laži, podmetanja i zakulisne igrice, stoga ćete s njima uvijek znati na čemu ste.

STRIJELAC

Strijelci su najiskreniji znak horoskopa, vjerovali vi to ili ne.

Također se za njih kaže da su jako dobri ljudi koji cijene svoje prijatelje i ono što imaju i da su vrlo velikodušni.

Jedino što im se može zamjeriti (a i ne mora) je to što vole preuveličavati neke svoje dogodovštine. Doduše, ne da bi od sebe pravili heroja, već da bi zabavili društvo kojem pričaju.

U komunikaciji su vrlo otvoreni, nekad i previše izravni. Kažu što im prvo padne napamet, pitaju sve što ih zanima, a nekad i djetinje naivno pričaju o svojim planovima.

U osnovi su pošteni i iskreni pa misle da su i drugi takvi.

Odlično su rame za plakanje.

S njima ćete uvijek znati na čemu ste i što misle o vama.

Rado dijele svoja iskustva i znanja s drugima.

Strijelci, kao i Ovnovi, sve vole reći u lice – bez obzira na sve, piše zenskimagazin.rs.

