Najveći NARCISI Zodijaka – Rangirano: Pogodite KO je broj 1!

Šta je to što narcisoidne osobe čini tako fascinantnim? Je li to njihov pretjerani osjećaj vlastite važnosti ili njihova karizma superiornosti? Možda zato što ih ima toliko mnogo, svi znamo jednog… ili više njih.

Ako ste bili u vezi s narcisom, potrudit ćete se da se više nikad ne nađete ponovno u toj situaciji. Narcisi su toliko puni sebe i toliko su posvećeni svojim potrebama da nisu ni svjesni štete koju čine. Čak ih ni njihov horoskop ne može uvjeriti u suprotno.

Narcisi će učiniti sve što trebaju učiniti kako bi dobili ono što žele, čak i ako to vodi do nasilja. Iako na prvi pogled mogu izgledati šarmantni i topli, oni su zapravo hladni, distancirani i nedostaje im suosjećanja i empatije.

Neki narcisi su potpuno svjesni svog narcizma i ne rade ništa po tom pitanju, jer ne misle da su njihove narcisoidne osobine loše. Vjeruju da su superiorniji od svih, a ako ne smatraju da ste na istoj razini, vjerojatno biste im trebali pomoći u njihovim ciljevima.

Postoji jedna stvar koju narcisoidne osobe ne žele i to je nedostatak pažnje. Ako sve oči nisu uprte u njih, oni će učiniti sve što je potrebno kako bi se usredotočili na njih.

Narcisoidne osobe uvijek traže savršenog partnera koji mora biti lijep, briljantan, moćan i uspješan, a kad nađu nekoga, čvrsto se drže dok istodobno pokušavaju uništiti njihovu savršenu matičnu moć.

Kad razgovaraju s ljudima, narcisi imaju tendenciju pretjerivanja kada se radi o njihovim postignućima i talentima, tako da sve zvuči previše dobro da bi bilo istinito. Nikad nemojte vjerovati na riječ narcisoidnim osobama, pogotovo ako je riječ o njima samima.

Ovo su najnarcisoidniji znakovi zodijaka, rangirani od najviše narcisoidnih do najmanje.

1. Lav

Lavovi su toliko puni sebe da ih nije teško kategorizirati kao narcise. Oni iskreno vjeruju da se svijet okreće oko njih i da imaju pravo činiti sve što hoće kako bi stvari zadržali takvima. Oni izgledaju vrlo samouvjereni, ali su potajno nesigurni baš kao sve narcisoidne osobe.

Često nekoga obasipaju s pažnjom, darovima, porukama i cvijećem, a onda kada se osoba zakači, sva ta ljubav nestaje dok se ne počnu bojati da se objekt njihovog ljubavnog bombardiranja povlači, onda to sve čine ispočetka.

Lav će učiniti gotovo sve kako bi zadovoljio svoje želje i ne zanima ga tko će biti povrijeđenu tom procesu. Ako se pokušate udaljiti od narcisoidnog Lava, on će se prikazati kao žrtva, kako bi privukao još više pažnje.

2. Škorpion

Škorpioni kad su uravnoteženi, nisu tako narcisoidni, ali pazite ako su nedavno bili povrijeđeni ili izdani; oni tada postaju iznimno usredotočeni na osvetu. Kada je Škorpion na ratnom pohodu, ne zanima ga tko će biti povrijeđen i što mora učiniti kako bi se osvetio.

Kad se radi o poravnavanju računa, Škorpion može biti hladan, proračunat i nasilan. Čini se da ne vidi koliko je pogrešno iskoristiti druge kako bi dobio ono što želi. Škorpioni imaju talent za potpuno blokiranje ljudi i njihovo brisanje iz svojih života.

3. Vodenjak

Ako ste optužili Vodenjaka za narcisoidnost, on će reći da ste pogriješili i da je samo neovisan. Pa, oni mogu biti neovisni do točke u kojoj ne razmišljaju o ničem drugom osim o vlastitim željama. Možda će htjeti pomoći ljudima i zemlji, ali ne ako je u to uključeno previše osjećaja. Vodenjaci imaju sve osobine kao i sve narcisoidne osobe.

Oni će također iskoristiti ljude za vlastite ciljeve, a ponekad je i njihov dobrotvorni rad samo način privlačenja pozornosti i sljedbenika. Oni vole tu vrstu pozornosti. Ne očekuju da ih većina ljudi razumije, jer su bolji od većine ljudi.

Vodenjaci misle da znaju sve bolje od vas i ako vas koriste za vlastite ciljeve, onda biste trebali biti polaskani. I sve to ih čini jednim od najatraktivnijih narcisoidnih znakova zodijaka.

4. Djevica

Djevica ima barem jednu narcisoidnu osobinu, što znači da je uvjerena da je uvijek najgenijalnija osoba u prostoriji. Djevice su pune sebe i imaju podatke koji će to i potvrditi, jer ništa ne vole više od istraživanja.

Možda zato što su Djevice toliko pametne, vrlo su dobri lažovi i lažu kako bi dobili ono što žele, pogotovo ako žele pažnju.

Narcisi traže savršenstvo – oni žele savršenog partnera, savršenu kuću, savršen posao, a i isto tako i Djevice. Narcisi i Djevice mogu se ponašati na arogantan ili pretjeran način.

5. Ovan

Ovnovi su više nepromišljeni nego što su narcisoidni. Oni ne razmišljaju uvijek o drugima, često puta ne uzimaju u obzir čak ni voljenu osobu. Ovan učini ono što želi i ako je to i drugima u redu, to je super; ako ne, to nije njegova briga.

Ovan zna da mu nisu potrebni drugi ljudi da bi dobili potvrdu od njih – oni će to učiniti sami. Samo nemojte pokušati osporiti njegov superiorni status jer će vam se objaviti rat.

6. Bik

Bikovi su točno u sredini na ovoj listi. Mogu biti prilično suosjećajni prema drugima, ali i oni najviše brinu o sebi. Uostalom, oni obično vole sebe puno. Samo se ne hvale onoliko koliko i neki drugi znakovi.

Ipak, Bikovi i narcisi imaju neke zajedničke stvari. I jedni i drugi su obično zlostavljači koji uvijek žele da se stvari odvijaju onako kako su oni to zamislili i oboje imaju intenzivne probleme s ljutnjom. Oni su veliki manipulatori koji mogu biti plitki i materijalni.

7. Strijelac

Ako stanete na put Strijelcu u njegovoj namjeri da dobije ono što želi ili mu zasmetate na bilo koji način, požalit ćete. Kada je riječ o tome što je u njegovom umu, nemoguće mu je vidjeti stvari iz perspektive druge osobe.

Ne razumije zašto se netko ne bi ponašao na isti način kao i oni pa kad koriste manipulacijske taktike kako bi ljudi učinili ono što oni žele od njih, ne vide kako je to pogrešno. Strijelac nije pakostan na način na koji to znaju narcisi biti, već su samo nezreli i egoocentrični.

8. Rak

Rakovi mogu biti zahtjevni poput narcisa i znaju koristiti sve trikove pomoću kojih će zadobiti pažnju, ali Rakovi su previše suosjećajni da bi bili pravi narcisi. Oni bi se zapravo osjećali loše kada bi nekoga iskoristili za vlastite ciljeve.

Mogu biti ovisni o drugima, pesimistični i vrlo sumnjičavi, ali nisu arogantni, neemotivni ili neugodni. Kada Rak postaje emocionalno povrijeđen, može postati vrlo usmjeren na sebe i apsorbiran osjećajem samosažaljenja.

9. Blizanci

Blizanci su previše raspršeni i neorganizirani da bi bili dobri narcisi. Pametni su, ali ne žele iskorištavati druge za svoje potrebe. Oni mogu biti narcisoidni kada razgovaraju o sebi, to je svakako istina, ali čak i tada, oni ne žele povrijediti nikoga, već im se jednostavno sviđa zvuk vlastitog glasa.

Blizanci su pametni i vrlo društveni, a to su korisne osobine ako ste narcis, ali Blizanci su u svojoj biti previše ljubazni i promišljeni da bi bili dobri narcisi.

10. Vaga

Vaga može biti vrlo varljiva i površna. Voli lijepe stvari i lijepe ljude i iskoristit će svoj šarm kako bi došla do njih. Sve Vage uživaju u privlačenju pozornosti i naravno očekuju poseban tretman, ali nisu hladne ni arogantne. Vage pokušavaju izbjeći sukobe i raditi stvari koje bi mogle uzrokovati patnju drugih.

Vaga voli govoriti o sebi i svojim postignućima svima koji će slušati i pretjerivati ​​će s tim stvarima ako osjeti da slušatelj nije dovoljno impresioniran. Nije bitno ako ste nešto učinili jednako dobro kao i ona, Vaga će vam reći da je to ona učinila to bolje.

11. Jarac

Jarac je previše pouzdan i savjestan da bi bio ekstremno narcisoidan. Ali to ne znači da nema nekih narcisoidnih osobina. Jarac može biti ponešto proračunat i hladan kada je u pitanju postizanje osobnog cilja.

Ako je Jarac bio narcisoidan, to vjerojatno ima veze s njegovim radom ili karijerom; manipulacija voljenom osobom nije mu opcija.

12. Ribe

Budući da su Ribe obično bespomoćne, oni ne žele biti narcisi.

Imali bi previše problema s izračunima, hladnoćom i neosjetljivosti, jer te osobine idu protiv svih njihovih ideala.

Ribe se ugodnije osjećaju kao sljedbenici nego kao vođe i vjerojatno nemaju potrebnu energiju da budu narcisi.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

