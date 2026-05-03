Bivši alkoholičar kaže da jedna situacija dokazuje kontrolira li piće vaš život

Dok sve više l

Umjerena konzumacija ne smatra se problemom, iako i manja količina alkohola dugoročno može imati štetne posljedice. Corey Warren, koji na društvenim mrežama podiže svijest o alkoholizmu, objasnio je jednostavan način kako provjeriti kontrolira li alkohol nečiji život.

Jednostavan test bez alkohola

Riječ je o vrlo jednostavnom testu: u situacijama u kojima bismo inače pili, treba svjesno odlučiti preskočiti alkohol. “Sljedeći put kad budete išli na utakmicu ili koncert, jednostavno nemojte piti. Ili kad idete na večeru i svi ostali naručuju piće, vi preskočite”, savjetuje on.

Dodaje: “Kad vam prijatelji sljedeći put dođu u petak navečer, samo nemojte piti i razmislite se osjećate. Je li vam pomalo dosadno? Osjećate li da nešto nedostaje, iako se ništa nije promijenilo?”

Kako se osjećamo bez pića

Warren ističe da je važno obratiti pažnju na unutarnju reakciju u takvim trenucima. “Imate li osjećaj da bi bilo bolje uz piće? Ako je tako, to je važno, jer upravo taj osjećaj većina ljudi ignorira.”

Dodaje i da pravo pitanje možda nije količina alkohola, nego razlog zašto bez njega dolazi do nelagode. “Možda pitanje nije ‘pijem li previše?’. Možda je pitanje ‘zašto mi je život čudan kad ne pijem?'”

Društvene situacije i kontrola

Posebno izazovne situacije su društvena okupljanja, kada većina ljudi pije i kada je teško odbiti alkohol. Upravo tada može postati jasno koliko je ta navika ukorijenjena i utječe li na svakodnevni život. Neki pokušavaju s umjerenijim pristupom, poput izmjenjivanja alkoholnih i bezalkoholnih pića, dok drugi biraju potpunu apstinenciju.

U svakom slučaju, važno je slušati vlastite reakcije i po potrebi potražiti pomoć ako postoji osjećaj gubitka kontrole nad konzumacijom alkohola.

judi odlučuje prestati piti i uživati u prednostima apstinencije, mnogi i dalje provode večeri i vikende uz nekoliko pića.

