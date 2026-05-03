Plivanje ili trčanje: Naučnici otkrili šta je bolje za srce

Istraživači sa Federalnog univerziteta u São Paulu objavili su svoja otkrića u časopisu Scientific Reports nakon što su uporedili dvije vrste vježbanja u identičnim laboratorijskim uslovima. Plivanje je dovelo do većeg srca i jačih performansi srčanog mišića, dok trčanje uz isti nivo napora nije izazvalo isti stepen rasta srca. Obje aktivnosti poboljšale su ukupnu kondiciju, ali kada je riječ isključivo o srcu, plivanje je imalo prednost, piše Study Finds.

Ne funkcioniše svaki rast srca na isti način. Kada se srce poveća zbog bolesti, poput hronično visokog krvnog pritiska, taj rast je često štetan. Međutim, kada srce raste kao odgovor na vježbanje, to povećanje se smatra zdravim, jer čuva ili čak pojačava sposobnost organa da se steže i opušta. Poznavanje koje vježbe podstiču ovo korisno preoblikovanje moglo bi na kraju utjecati na to kako ljekari razmišljaju o fizičkoj aktivnosti.

Plivanje nadmašilo trčanje po veličini srca i snazi mišića

Istraživači su podijelili muške laboratorijske štakore u tri grupe od po 24: grupu koja nije trenirala, grupu koja je trčala na motoriziranoj traci i grupu koja je plivala u bazenu sa zagrijanom vodom. Obje grupe koje su vježbale trenirale su pet dana sedmično, po 60 minuta dnevno, tokom osam sedmica, s približno 75 posto svog maksimalnog kapaciteta kisika.

Štakori iz obje grupe poboljšali su svoju maksimalnu potrošnju kisika za više od pet posto, dok je kod netrenirane grupe ta potrošnja smanjena. Obje vrste vježbanja podjednako su povećale enzim u mišićnom tkivu koji odražava bolju proizvodnju energije na ćelijskom nivou, pa su na nivou ukupne kondicije trčanje i plivanje bili uporedivi.

Razlika se, međutim, pojavila u samom srcu. Samo je grupa koja je plivala pokazala značajno povećanje mase srca u odnosu na tjelesnu težinu i mase lijeve komore, dijela srca odgovornog za pumpanje krvi u ostatak tijela. Ćelije srčanog mišića u grupi koja je plivala bile su šire, a njihove unutrašnje strukture veće, što je bio znak zdravog rasta srca.

Ultrazvučno snimanje pokazalo je da plivanje stvara obrazac u kojem se srčane komore povećavaju u promjeru, što je prilagodba povezana s velikim zahtjevima za volumenom krvi tokom boravka u vodi. Nijedna vrsta vježbanja nije narušila sposobnost srca da puni ili pumpa krv u mirovanju. Ali kada su istraživači direktno testirali izolirane trake srčanog mišića, štakori trenirani plivanjem razvili su znatno veću silu, a brzina nakupljanja sile i opuštanja bila je veća nego kod grupe koja je trčala i grupe koja nije trenirala.

Molekularna prednost plivanja povezana je s ključnim putem rasta

Kako bi razumjeli zašto plivanje nadmašuje trčanje na ćelijskom nivou, tim je ispitao signalne proteine za koje se zna da podstiču zdrav rast srca. Jedno od ključnih otkrića odnosilo se na protein PTEN, koji djeluje kao kočnica na putu koji podstiče rast. Samo je u grupi koja je plivala PTEN bio značajno smanjen, što znači da je kočnica popustila, omogućavajući niz signala koji pomažu srčanim ćelijama da grade nove strukturne komponente. Obje vrste vježbanja aktivirale su neke od tih zajedničkih signala, ali plivanje ih je dodatno pojačalo.

Dio objašnjenja mogao bi se kriti u sitnim genetskim regulatorima nazvanim mikroRNA, koji djeluju poput prekidača za prigušivanje aktivnosti gena. Plivanje je uzrokovalo značajno više nivoe pet od tih mikroRNA u poređenju s trčanjem, a poznato je da dvije od njih direktno potiskuju PTEN. Drugim riječima, plivanje možda smanjuje upravo onu kočnicu koja usporava rast srca. Zanimljivo je da su nivoi IGF-1 u krvi, faktora rasta za koji se često pretpostavlja da je glavni pokretač rasta srca povezanog s vježbanjem, ostali nepromijenjeni u sve tri grupe. To istraživače upućuje na mehanizme unutar srčanog tkiva, a ne na jednostavno hormonsko objašnjenje.

Zašto voda može biti veći izazov za srce

Istraživači su ponudili i biomehaničko objašnjenje svojih nalaza. Budući da su štakori četveronožne životinje, i trčanje i plivanje angažuju sva četiri uda, zbog čega su obje aktivnosti proizvele slične dobitke u kondiciji. No, uranjanje u vodu mijenja pritisak oko tijela, povećavajući volumen krvi koji se vraća u srce sa svakim otkucajem. Čini se da je upravo taj volumenski izazov snažniji okidač za rast srca od pritiska koji nastaje tokom trčanja na traci.

I plivanje i trčanje očito poboljšavaju kardiovaskularnu kondiciju, a ova studija na štakorima pokazuje da plivanje može biti jači okidač za preoblikovanje srčanog mišića u ovim specifičnim laboratorijskim uslovima. Ipak, rezultati su u skladu s ranijim istraživanjima sportista koja pokazuju da različiti sportovi izdržljivosti mogu proizvesti različite obrasce preoblikovanja srca.

