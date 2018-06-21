Putujete avionom? Evo koje dvije greške doktorica savjetuje da izbjegavate

Smještate se na svoje sjedište, vežete pojas i čekate polijetanje. Ali za doktoricu hitne medicine Anitu Patel postoje nekoliko ključnih koraka koje ona preduzima prije svakog leta kako bi zaštitila sebe i svoju porodicu.

Najprljavije površine koje putnici zanemaruju

Doktorica Patel upozorava da su sklopivi stolovi u avionu među najprljavijim površinama. Na njima se jede, pije i čita, a djeca ih ponekad, kako kaže, čak i ližu. Zato ona nikada ne ulazi u avion a da ih prethodno ne dezinfikuje.

– Svi vidimo kako ekipe za čišćenje ulaze u avion čim mi izađemo. Njihovo vrijeme je ograničeno i jednostavno ne stignu da prebrišu svaki stočić – objasnila je.

– Čim sjednem, odmah antibakterijskim maramicama prebrišem stočić – kazala je.

Na tim površinama, upozorava, mogu se naći razne bakterije, virusi i mikroorganizmi koji izazivaju probavne tegobe.

– Niko ne želi da započne putovanje povraćanjem i proljevom – rekla je.

Koliko dugo virusi i bakterije opstaju na površinama

Dodala je da mnogi virusi mogu da prežive na površinama dugo vremena, a neke bakterije i satima. Na primjer, virusi prehlade mogu opstati do sedam dana, grip do 48 sati, a virus koji izaziva COVID-19 od nekoliko sati do nekoliko dana.

Pošto ne postoje jasna pravila koja bi avio-kompanijama nalagala koliko često moraju da čiste te površine, odgovornost je u velikoj mjeri na putnicima.

Jedno manje istraživanje pokazalo je da su sklopivi stolovi najprljavije mjesto u avionu ili aerodromu, sa gotovo dvostruko više bakterija od sljedećeg najprljavijeg mjesta, slavina na fontanama za vodu na aerodromu.

– Prvih nekoliko minuta nakon što sjednete su ključni. Ako tada ne prebrišete stočić, propuštate najbolji trenutak, posebno ako imate malu djecu koja stalno stavljaju ruke u usta – poručila je Patel, dodajući da briše sve površine oko sebe i svoje porodice, uključujući i kopču za otvaranje stola.

Zaštita od UV zračenja tokom leta

Osim dezinfekcije, Patel ističe i važnost zaštite od sunca. Mnogi nisu svjesni jačine UV zraka na velikim visinama.

– Sunčeva svjetlost, koja djeluje prijatno visoko u zraku, zapravo je štetnija nego na zemlji – objasnila je, preporučujući nanošenje kreme za sunčanje prije svakog ljeta.

Iako roletne na prozorima pružaju određenu zaštitu, one ne blokiraju u potpunosti štetno UV zračenje koje se povezuje sa oštećenjem kože.

– Svoje sjedište možete donekle da kontrolišete, ali ne i sjedišta oko sebe – napomenula je, dodajući da bi, da je “organizovanija”, u plan putovanja uključila i zaštitnu odjeću.

Male navike koje povećavaju sigurnost u avionu

Patel je naglasila i važnost vezivanja sigurnosnog pojasa. Kaže da su ona i njena djeca vezani kad god sjede u avionu, čak i kada to nije obavezno. Ističe da su male mjere opreza važne za zaštitu putnika i porodice.

Ipak, dodaje da ove mjere ne bi trebalo da izazivaju stres, posebno tokom odmora.

– Nije cilj savršenstvo, već da uradite najbolje što možete – zaključila je Patel, prenosi b92.

Facebook komentari