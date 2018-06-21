Sudbina mijenja pravila igre za sve znakove od 1. maja, nekima stiže novac, drugima ljubav, ali… Evo ko ulazi u najburniji period u godini

Prva polovina maja donosi snažnu promenu energije i niz iznenađenja koji će uzdrmati svakodnevicu mnogih znakova. Period od 1. do 15. maja obilježavaju konkretni pomaci, emotivni obrti i prilike koje se ne propuštaju.

Ovan ulazi u fazu pojačanog fokusa na finansije i ličnu vrijednost. Otvaraju se nove mogućnosti za zaradu, ali nepromišljeni troškovi mogu pokvariti planove. U ljubavi dolazi do stabilizacije i smirenja.

Bik započinje svoj period i dobija priliku za potpuni lični reset. Energija raste, samopouzdanje jača, a potreba da preuzme kontrolu nad sopstvenim životom postaje izraženija. Idealno je vrijeme za važne odluke i promjene.

Blizanci ulaze u fazu povlačenja i unutrašnjeg preispitivanja. Iako može djelovati kao stagnacija, ovaj period služi kao priprema za veliki lični uzlet koji dolazi krajem mjeseca. Intuicija je naglašena.

Rak postaje društveno aktivniji nego inače. Nova poznanstva i kontakti donose prilike, a jedno prijateljstvo može prerasti u nešto mnogo dublje i značajnije.

Lav se suočava sa važnim dešavanjima u karijeri. Mogući su ozbiljni razgovori, pritisak i odgovornost, ali i šansa da se istakne i napravi veliki korak naprijed.

Djevica osjeća snažnu potrebu za promjenom. Putovanja, nova znanja i izlazak iz rutine donose osvježenje i vraćaju motivaciju koja je nedostajala.

Vaga prolazi kroz emotivno intenzivan period. Otvaraju se teme povjerenja i odnosa, a situacije koje su dugo bile nejasne sada dolaze na razrješenje.

Škorpija stavlja fokus na partnerske odnose. Partner traži više pažnje i posvećenosti, dok slobodne Škorpije mogu doživeti susret koji menja tok emocija.

Strijelac se suočava sa povećanim obavezama. Posao i svakodnevne dužnosti zahtjevaju maksimum energije, ali rezultati neće izostati ako se održi balans.

Jarac ulazi u jedan od ljepših perioda kada su emocije i uživanje u prvom planu. Ljubav postaje intenzivnija, a kreativnost dolazi do izražaja.

Vodolija se okreće privatnom životu i porodici. Rješavaju se stare situacije, vode se važni razgovori i stvara se stabilnija emotivna baza.

Ribe postaju komunikativnije i inspirisanije. Ideje se nižu, kontakti se šire, a period je posebno povoljan za izražavanje, pregovore i nove početke.

