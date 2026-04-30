Od 4. maja 3 horoskopska znaka dobit će kosmički vjetar u leđa

Ovaj datum označava dan kada nebo počinje da vraća dug onima koji su trpjeli s podignutom glavom. Tri znaka horoskopa ulaze u period kada će sve što su sijali konačno početi da rađa.

Bikovi – nagrada za sve što ste vrijedno radili

Bikovi, dok drugi pričaju kako bi i šta bi, vi ste ćutali i radili. Od 4. maja planete vam spremaju takav preokret da ćete se pitati da li sanjate.

Venera, vaša planeta, ulazi u sjajan položaj i donosi sve što ste čekali – i ljubav i novac. Ko god vas je držao na čekanju, ili krene da se trgne ili odlazi – i u oba slučaja dobijate na značaju. Pare koje su škrgutale počinju da teku, bilo kroz posao, bilo kroz pomoć koju niste ni tražili. Možda dolazi bonus koji niste očekivali, možda uspjeh na poslu koji će vas iznenaditi.

A najslađe od svega – mir u duši koji ste samo željeli. Pazite samo između 18. i 22. maja, tu dolazi ponuda koja može da vam promijeni godinu.

Lavovi dobijaju aplauze koje su zaslužili

Lavovi, vi ste uvijek bili tu da druge podignete. Da date snagu, da bodrite, da nosite druge na leđima – a niko nije pitao da li i vama treba pomoć.

Horoskop od 4. maja vam kaže da je gotovo s davanjem bez vraćanja. Sunce i Jupiter vam spremaju kombinaciju koja se rijetko viđa – i posao cvjeta i srce pjeva.

Šta god da ste ćutali, vrijeme je da kažete. I ne plašite se, ljudi će vas konačno čuti i cijeniti.

Novac dolazi, ali ne odjednom kao pljusak – stiže postepeno, ali sigurno, kao kada punite tegle za zimu. Vaša kreativnost konačno dobija zeleno svjetlo, ako ste planirali bilo šta svoje, ovo je trenutak.

Škorpije – vaša muka se završila

Škorpije, vi ste šampioni u trpljenju. Koliko puta ste rekli: „Pa dobro, neka“ samo da ne pravite probleme?

Od 4. maja kosmičke sile vam šapuću: „Dosta je bilo neka bude, sad će biti kako hoćete“.

Pluton vam posprema haos u glavi, magla se razilazi i vidite ko je ko. Ko vas cijeni, bit će očigledno. Ko vas koristi, odbit će se kao voda od svećnjaka.

Osjećanja koja ste držali u sebi iz straha – vrijeme je da ih pustite. Bilo da je ljubav koja dugo tinja, bilo posao koji želite da počnete – energija vas nosi.

Zdravlje, koje je možda škripalo, posebno ako ste imali problema s nervima ili spavanjem, sve to počinje da se popravlja.

Do kraja maja dolaze minimum tri situacije gdje ćete moći da pokažete ko ste i šta znate. Ne sklanjajte se u sjenu, izađite naprijed. Male pozitivne promjene počinju da se dešavaju i grade momentum.

Šta ako nisam jedan od ova tri znaka?

I drugi znakovi osjećaju pozitivne efekte, ali Bik, Lav i Škorpija imaju najjači kosmički vjetar u leđa. Ovaj period sreće proteže se do kraja ljeta, ali je najintenzivniji od 4. do 31. maja, piše Krstarica.

