Kraj aprila donosi sreću za 4 znaka, sve konačno kreće na bolje

Kraj aprila donosi sreću za Ovna, Bika, Vagu i Blizance. Nalet pozitivne energije konačno mijenja stvari na bolje.

Za četiri horoskopska znaka, kraj aprila donosi dugo očekivani preokret i postavljanje svih delova na svoje mjesto. Profesionalni astrolog Džošua Pingli je u svom videu objasnio da je ovaj mjesec za njih kao dašak svježeg vazduha.

Pingli je opisao april 2026. kao „jedan od najdinamičnijih i najprogresivnijih mjeseci u cijeloj godini“ i istakao da je ovo „mjesec kada stvari konačno počinju da se okreću na bolje“, posebno za one znakove koji koriste izazovnu energiju kao priliku za uspjeh.

Ovan – visoka energija vraća vas na pravi put

Prema Pingliju, ovo je izuzetno važan mjesec za Ovna. Objasnio je da se „sredinom aprila sedam astroloških tela nalazi u znaku Ovna“. Iako napredujete u haosu, nije iznenađujuće što vas ponekad toliko energije može preplaviti.

Srećom, „ambiciozna i visoko motivisana“ energija u vašem znaku znači da završavate stvari bez brige šta drugi misle ili govore, kaže Pingli. Takvi smeli potezi šalju poruku univerzumu da ste spremni da dostignete svoj puni potencijal, što je upravo ono što je potrebno da se stvari konačno vrate na pravi put.

Bik – odahnite, teška vremena prolaze

Uran, planeta pobune i oslobođenja, konačno napušta vaš znak nakon osam dugih godina. Već možete vidjeti kako stvari dolaze na svoje mjesto. Prema Pingliju, „ne samo da je veći deo druge polovine meseca vaša sezona, već je april mjesec kada konačno pronalazite svoj tlo i počinjete da gradite privid dugoročne stabilnosti, dosljednosti i sigurnosti“.

Ne samo da počinjete da osećate više unutrašnjeg mira, već Uranov odlazak iz vašeg znaka pomaže u stabilizaciji svega, od finansija do odnosa. Dakle, ako ste se osjećali kao da ste zadržali dah poslednjih nekoliko godina, možete odahnuti. Teška vremena konačno prolaze.

Vaga – stvari počinju da se odvijaju u vašu korist

April 2026. je počeo punim mjesecom u vašem znaku, donoseći veoma pozitivnu energiju na sam početak meseca. Kao što je Pingli objasnio, „to je tračak nade da stvari zaista mogu i hoće biti bolje“. Vjerovatno već primijećujete da stvari počinju da se odvijaju u vašu korist nakon što ste se oprostili od ljudi ili načina razmišljanja koji su vas sputavali.

Iako je proces ispunjavajući, neće nužno biti lak. Vaš zadatak je da se oslobodite svake preostale tendencije da udovoljite drugima. Međutim, to ne znači da se odričete djela sebe. „Još uvijek ste glas razuma“, rekao je Pingli, „ali istovremeno, stavljate sebe na prvo mjesto.“ Tiho pravite stabilne poteze i uspevate da to uradite sa najvećom gracioznošću.

Blizanci – „očekujte neočekivano“

Život sada može djelovati pomalo monotono, ali kraj aprila donosi preokret, „sve je moguće“, rekao je Pingli. U tipičnom maniru Blizanaca, niko ne zna šta radite. Iako ste obično pričljivi, u aprilu svaki korak pravite u tišini, posmatrajući kako stvari dolaze na svoje mjesto oko vas.

Važno je da stvari dovedete u red pre nego što Uran uđe u vaš znak krajem mjeseca. Jer kada ta energija preuzme kontrolu, „postoji jedna fraza koja sumira sve što nam Uran u Blizancima donosi“, kaže Pingli. „A to je ‘očekujte neočekivano’. I definitivno nam neće biti dosadno.“

Facebook komentari