Romski horoskop za svibanj/maj 2026.: Jedan znak zatvara karmički krug, a njima stiže neočekivan preokret u ljubavi!

Bodeži, financijski uspjeh moguć je nakon 16.5., ali samo ako ne riskirate bez plana. Druga polovica mjeseca traži strpljenje, osobito nakon 19.5., kada se energija usporava i traži praktične rezultate. U ljubavi je moguća jaka strast, ali i sukob ega između 20. i 26.5. Birajte riječi pažljivo. Vijenci, početak mjeseca donosi emotivno razotkrivanje. Netko iz vašeg okruženja mogao bi pokazati prave namjere. Ako ste se nadali odgovoru, sada ga možete dobiti.

Romski horoskop poznat je po simbolima koji se snažno povezuju sa sudbinom, intuicijom, zaštitom, obiteljskim nasljeđem i svakodnevnim znakovima koje život šalje. Za razliku od klasičnog zapadnog horoskopa, romski Zodijak također ima 12 znakova, ali su oni povezani s predmetima i simbolima koji nose dublje značenje: Kalež, Napa, Bodež, Vijenac, Svijeća, Kotač, Zvijezda, Zvono, Novčić, Dugi bodež, Sjekira i Potkova.

Svibanj/maj 2026. bit će posebno zanimljiv jer mjesec započinje snažnim punim Mjesecom u Škorpionu, koji otkriva skrivene emocije, neizrečene strahove i istine koje se više ne mogu potiskivati. Sredinom mjeseca mladi Mjesec u Biku donosi priliku za novi početak u financijama, ljubavi, poslu i odnosu prema vlastitoj vrijednosti. Završnica mjeseca, uz puni Mjesec u Strijelcu, donosi širenje vidika, važne odluke, putovanja, priznanja i potrebu da se jasno izgovori ono što duša već dugo zna.

Evo što svaki znak očekuje u svibnju/maju 2026.

Kalež (21.01. – 19.02.)

Svibanj/maj 2026. za Kaleže donosi emocionalno buđenje i povratak unutarnjoj istini. Početak mjeseca otvara teme odnosa koji su dugo bili nedorečeni. Netko bi vam mogao priznati ono što je skrivao, ali jednako tako i vi možete shvatiti da određeni osjećaji više ne mogu ostati potisnuti.

Oko 6.5. bit će važno ne reagirati iz ponosa. Tada se mogu probuditi stare nesigurnosti, osobito u prijateljskim ili ljubavnim odnosima. Umjesto povlačenja, pokušajte jasno reći što vam je potrebno.

Sredina mjeseca donosi povoljan trenutak za financije, dom i osobnu stabilnost. Mladi Mjesec u Biku 16.5. pomaže vam da postavite čvršće temelje, bilo kroz novi dogovor, štednju, promjenu životnog ritma ili mudriji odnos prema novcu.

Nakon 21.5. komunikacija se ubrzava. Moguća je važna poruka, poziv ili susret koji će vam pokazati da jedna priča još nije završena.

Savjet: 16.5. napunite čašu izvorskom ili čistom vodom, stavite je kraj prozora i u sebi izgovorite ono što želite otpustiti. Ujutro vodu prolijte u zemlju kao simbol novog početka.

Napa (20.02. – 20.03.)

Za Nape svibanj/maj 2026. otkriva skrivene darove, ali i ljude čije namjere nisu sasvim jasne. Prvi dani mjeseca mogu donijeti snažan intuitivni osjećaj da nešto u vašem okruženju nije onako kako izgleda. Vjerujte tom dojmu, ali nemojte donositi zaključke bez dokaza.

Od 3.5. lakše ćete posložiti misli i prepoznati što treba izgovoriti, a što je bolje zadržati za sebe. Ovo je dobar period za učenje, pisanje, pregovore, papire i razgovore koji su ranije bili odgađani.

Oko 12.5. i 13.5. moguće je da do vas dođe informacija iz pozadine. Ne mora biti dramatična, ali može promijeniti način na koji gledate na jednu osobu. Nemojte ulaziti u tračeve, jer bi vam se tuđe riječi mogle vratiti kao teret.

Druga polovica mjeseca donosi više topline u ljubavi. Nakon 19.5. Venera naglašava nježnost, obitelj, bliskost i potrebu da budete okruženi ljudima koji vas smiruju.

Savjet: Navečer 16.5. stavite lovorov list pod jastuk i zamolite intuiciju da vam pokaže pravi odgovor. Ujutro zapišite prvu misao koja vam dođe.

Bodež (21.03. – 20.04.)

Bodeži ulaze u svibanj/maj 2026. s osjećajem da je došlo vrijeme za odlučan potez. Početak mjeseca budi snažne emocije, ali i potrebu da se nešto presiječe. To se može odnositi na ljubavni odnos, poslovnu odluku, financijski dogovor ili naviku koja vam više ne služi.

Pun Mjesec 1.5. donosi suočavanje s pitanjima povjerenja, dugova, zajedničkog novca i emocionalne vezanosti. Ako ste nešto predugo gurali pod tepih, sada će se teško moći izbjeći istina.

Od 6.5. pazite na borbe moći. Netko vas može pokušati isprovocirati ili navesti da reagirate naglo. Vaša snaga u ovom mjesecu nije u oštrini, nego u sposobnosti da ostanete mirni dok drugi gube kontrolu.

Financijski uspjeh moguć je nakon 16.5., ali samo ako ne riskirate bez plana. Druga polovica mjeseca traži strpljenje, osobito nakon 19.5., kada se energija usporava i traži praktične rezultate.

U ljubavi je moguća jaka strast, ali i sukob ega između 20. i 26.5. Birajte riječi pažljivo.

Savjet: 19.5. nacrtajte mali simbol bodeža na papir i ispod njega napišite čega se oslobađate. Papir spremite ili ga sigurno poderite kao znak završetka starog ciklusa.

Vijenac (21.04. – 20.05.)

Za Vijenac je svibanj/maj 2026. mjesec osobnog cvjetanja, ali i ozbiljnog biranja onoga što zaslužuje vašu energiju. Ovo je vaš snažan period jer mladi Mjesec u Biku 16.5. otvara novo poglavlje vezano uz ljubav, novac, tijelo, ljepotu i osjećaj vlastite vrijednosti.

Početak mjeseca donosi emotivno razotkrivanje. Netko iz vašeg okruženja mogao bi pokazati prave namjere. To ne mora biti neugodno, ali može biti vrlo jasno. Ako ste se nadali odgovoru, sada ga možete dobiti.

Od 3.5. do 16.5. posebno je dobro vrijeme za razgovore o novcu, poslu, dogovorima i osobnim planovima. Vaše riječi imat će veću težinu, a ljudi će vas ozbiljnije slušati.

Nakon 19.5. ljubav postaje toplija, nježnija i konkretnija. Slobodni pripadnici ovog znaka mogli bi upoznati osobu kroz svakodnevne okolnosti, susjedstvo, kraće putovanje ili razgovor koji počinje sasvim neobavezno.

Budite oprezni s velikim troškovima nakon 25.5. Ne mora sve što je lijepo biti i mudra investicija.

Savjet: U zoru 16.5. dotaknite biljku ili cvijet i u sebi izgovorite jednu želju vezanu uz rast. Tijekom dana nosite nešto zeleno ili zemljano kao podsjetnik na stabilnost.

Svijeća (21.05. – 20.06.)

Svijeće u svibnju/maju 2026. izlaze iz sjene i ponovno privlače pažnju. Prva polovica mjeseca može biti tiša, introspektivnija i emotivno zahtjevnija. Možda ćete osjećati da se nešto završava, ali još nećete znati kako točno izgleda novi početak.

Oko 6.5. može se pojaviti stari strah ili sumnja. Nemojte mu dopustiti da vodi vaše odluke. Ovo je samo znak da trebate zatvoriti jedno unutarnje poglavlje.

Od 17.5. energija se mijenja. Merkur ulazi u Blizance, a 21.5. započinje razdoblje veće vidljivosti, komunikacije i osobne snage. Tada će vam se vratiti jasnoća, brzina, radoznalost i želja za susretima.

U ljubavi su moguća dva različita tona: početak mjeseca traži tišinu i iskrenost prema sebi, dok kraj mjeseca donosi nova poznanstva, poruke, pozive i osjećaj da ste ponovno poželjni.

Financije se popravljaju nakon 19.5., ali najviše kroz obiteljske dogovore, privatne kontakte ili posao koji uključuje brigu, dom, hranu, ljepotu ili savjetovanje.

Savjet: Uvečer 21.5. zapalite bijelu svijeću i jasno izgovorite jednu namjeru za novi osobni ciklus. Ne tražite više od jedne želje – ovaj mjesec traži fokus.

Kotač (21.06. – 21.07.)

Kotačima svibanj/maj 2026. donosi promjenu smjera, ali ne nužno kroz nagli preokret. Sudbina će se pokretati postupno, kroz susrete, poruke i male znakove koji će se kasnije pokazati važnima.

Početak mjeseca može donijeti emocionalnu intenzivnost u ljubavi, prijateljstvu ili odnosu s djecom. Netko može reći nešto što će vas duboko dirnuti ili potaknuti da drugačije gledate na jednu situaciju.

Od 6.5. budite oprezni u društvenom krugu. Nije svatko tko se smiješi iskreno na vašoj strani. Ipak, nemojte se zatvarati. Samo pažljivije birajte kome govorite svoje planove.

Sredina mjeseca donosi stabilizaciju kroz prijatelje, timski rad i dugoročne ciljeve. Mladi Mjesec 16.5. može otvoriti novo poznanstvo, novu podršku ili plan koji će se razvijati tijekom ljeta.

Nakon 19.5. ljubavna energija postaje toplija i nježnija. Venera vam donosi privlačnost, a kraj mjeseca može donijeti susret koji izgleda slučajno, ali ima dublji značaj.

Savjet: 16.5. nacrtajte mali krug na papir i u njega upišite jednu stvar koju želite pokrenuti. Papir držite blizu ulaznih vrata do kraja mjeseca.

Zvijezda (22.07. – 22.08.)

Zvijezdama svibanj/maj 2026. donosi važnu lekciju o ravnoteži između srca, ambicije i privatnog mira. Početak mjeseca može iznijeti obiteljsku temu, pitanje doma ili osjećaj da nešto u vašem unutarnjem svijetu traži pažnju.

Pun Mjesec 1.5. može otkriti ono što ste potiskivali zbog obveza. Možda ste previše energije davali poslu, a premalo ljudima i prostoru koji vas pune. Sada ćete jasno osjetiti gdje je potrebno vratiti toplinu.

Od 10.5. do 16.5. otvaraju se dobre prilike za karijeru, priznanje i profesionalni iskorak. Mladi Mjesec u Biku posebno je snažan za one koji žele pokrenuti novi projekt, zatražiti bolju poziciju ili pokazati svoje sposobnosti.

Nakon 17.5. društveni život se budi. Mogući su pozivi, susreti i zanimljive osobe kroz prijatelje ili posao. Slobodne Zvijezde mogle bi upoznati nekoga tko ih inspirira intelektualno, ali i budi osjećaj uzbuđenja.

Kraj mjeseca donosi ljubavni vrhunac. Puni Mjesec 31.5. može osvijetliti romansu, kreativni projekt ili odluku vezanu uz djecu.

Savjet: U noći 31.5. pogledajte prema nebu i izgovorite želju koja se ne tiče ega, nego srca. Zapišite je i spremite do sljedećeg punog Mjeseca.

Zvono (23.08. – 22.09.)

Zvona u svibnju/maju 2026. trebaju pažljivo slušati poruke, znakove i razgovore koji se ponavljaju. Ovaj mjesec vam donosi važne informacije, ali neće sve stići na glasan način. Neke istine pojavit će se kroz usputnu rečenicu, slučajan susret ili dokument koji konačno dolazi na red.

Od 3.5. do 16.5. iznimno je povoljno vrijeme za učenje, planiranje, papirologiju, pregovore i pravne teme. Ako trebate nešto potpisati, dogovoriti ili razjasniti, najbolje je da to učinite mirno i bez žurbe.

Oko 16.5. može se otvoriti nova prilika za putovanje, edukaciju ili širenje poslovnog plana. Nemojte odbaciti ponudu samo zato što traži izlazak iz rutine.

Nakon 21.5. karijera dolazi u prvi plan. Vaše ideje mogu biti primijećene, ali ćete morati govoriti jasnije i samouvjerenije. Ne umanjujte ono što znate.

U ljubavi se traže iskreni razgovori. Za parove je druga polovica mjeseca dobra za dogovor o budućnosti, dok slobodna Zvona mogu upoznati osobu kroz posao, edukaciju ili put.

Savjet: 17.5. zazvonite malim zvoncem ili lagano udarite žlicom o čašu u svom domu. Neka zvuk označi početak jasnije komunikacije i bolje sreće.

Novčić (23.09. – 22.10.)

Novčićima svibanj/maj 2026. donosi važne financijske uvide i potrebu da jasno odvoje stvarnu vrijednost od privida. Početak mjeseca može otvoriti pitanje novca, dugova, ulaganja ili zajedničkih resursa. Ako je nešto bilo nejasno, sada će tražiti rasplet.

Oko 1.5. i 6.5. nemojte ulaziti u financijske rasprave iz emocije. Netko može pokušati pritisnuti vašu osjetljivu točku ili vas uvjeriti u nešto što nije dovoljno stabilno. Provjerite sve uvjete prije nego što pristanete.

Sredina mjeseca donosi mogućnost novog početka u području ulaganja, nasljedstva, zajedničkog budžeta ili dublje emocionalne povezanosti. Mladi Mjesec 16.5. pomaže da se novac počne koristiti mudrije i smirenije.

Od 17.5. otvaraju se teme putovanja, obrazovanja i širenja vidika. Ako ste planirali suradnju s inozemstvom, objavu, tečaj ili pravno pitanje, kraj mjeseca može donijeti ubrzanje.

U ljubavi se traži dubina. Privlačnost bez povjerenja više vam neće biti dovoljna. Nakon 19.5. moguće je smirivanje napetosti kroz nježniji razgovor.

Savjet: 16.5. stavite jedan novčić ispod zdjelice sa solju na nekoliko sati, a zatim ga spremite u novčanik kao simbol promišljenog čuvanja vrijednosti.

Dugi bodež (23.10. – 21.11.)

Dugi bodež ulazi u svibanj/maj 2026. pod snažnim svjetlom punog Mjeseca. Ovo je jedan od najvažnijih mjeseci za vaš znak jer se već 1.5. mogu otvoriti teme identiteta, odnosa, ljubavi i osobne istine.

Ako ste dugo šutjeli, sada ćete teško ostati nevidljivi. Ako ste nosili teret, sada ćete jasnije vidjeti tko vam ga pomaže nositi, a tko ga samo povećava. Početak mjeseca može biti emotivan, ali i oslobađajući.

Oko 6.5. pripazite na potrebu za kontrolom. Nije svaka borba vrijedna vaše energije. Ponekad je najveća pobjeda ne reagirati.

Sredina mjeseca donosi snažan fokus na partnerstva. Mladi Mjesec 16.5. otvara mogućnost novog početka u ljubavi, braku ili poslovnoj suradnji. No to neće biti nejasan početak. Tražit će se konkretan dogovor, povjerenje i spremnost obje strane da se odnos gradi ozbiljnije.

Nakon 19.5. strast se pojačava, ali i tvrdoglavost. Od 25.5. do 27.5. izbjegavajte sukobe, nagle riječi i dokazivanje moći. Financije traže oprez krajem mjeseca.

Savjet: Na papir nacrtajte dugi bodež, a uz njega napišite jednu rečenicu koju više ne želite nositi u sebi. Spremite papir do 31.5., a zatim ga sigurno poderite.

Sjekira (22.11. – 21.12.)

Sjekire u svibnju/maju 2026. trebaju odsjeći ono što ih iscrpljuje, ali bez naglosti i bijesa. Početak mjeseca naglašava umor, potisnute emocije i potrebu da završite ono što je ostalo nedovršeno. Možda ćete osjećati da vam je potrebno više samoće, sna ili odmaka od ljudi koji stalno traže vašu energiju.

Oko 6.5. mogu se probuditi stari strahovi ili sjećanja. Nemojte ih gurati pod tepih. Pogledajte ih mirno, jer upravo kroz to dolazi rasterećenje.

Od 16.5. počinje bolje razdoblje za zdravlje, posao, rutinu i praktične promjene. Mladi Mjesec u Biku pomaže vam da uvedete red u svakodnevicu, promijenite navike, rasteretite raspored i organizirate obveze.

Nakon 17.5. odnosi postaju glavna tema. Mogući su važni razgovori s partnerom, poslovnim suradnikom ili osobom koja ima velik utjecaj na vaš smjer. Kraj mjeseca posebno je snažan jer puni Mjesec 31.5. osvjetljava vaš znak. Tada dolazi osobna odluka ili jasno prepoznavanje onoga što više ne možete živjeti po starom.

Savjet: 16.5. zapišite tri navike koje vam oduzimaju snagu. Jednu od njih simbolično “odsijecite” tako da je prekrižite i odmah napravite mali korak prema promjeni.

Potkova (22.12. – 20.01.)

Potkovama svibanj/maj 2026. donosi sreću kroz stabilnost, mudre odluke i ljude koji se pokazuju pouzdanima. Ovo nije mjesec u kojem treba juriti za svakom prilikom. Najviše će vam donijeti ono što raste polako, ali sigurno.

Početak mjeseca može donijeti važno razotkrivanje u prijateljstvu, timu ili društvenom krugu. Netko će pokazati koliko je iskren, a netko koliko je prisutan samo kada ima korist. Nećete morati mnogo pitati – djela će govoriti dovoljno jasno.

Od 3.5. do 16.5. jača ljubavna i kreativna energija. Ovo je dobar period za djecu, umjetnost, užitak, romansu i sve što vas vraća srcu. Mladi Mjesec 16.5. može otvoriti novo poglavlje u ljubavi ili probuditi projekt koji ste dugo odgađali.

Financijski, prva polovica mjeseca može donijeti stabilizaciju ili manji, ali ugodan dobitak. Nakon 19.5. obveze rastu, pa pazite da ne preuzmete više nego što je zdravo.

U ljubavi je ovo mjesec iskrenosti. Ako ste u vezi, partner će više cijeniti prisutnost nego obećanja. Slobodne Potkove mogu upoznati osobu kroz posao, rutinu ili svakodnevne okolnosti.

Savjet: 16.5. stavite mali simbol potkove, kamenčić ili metalni predmet blizu ulaza u dom i izgovorite: “Neka mi dolazi ono što je stabilno, dobro i istinito.”

Suzana Dulčić/ATMA

Facebook komentari