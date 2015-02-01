Zašto je jutarnja šetnja najbolji početak dana: Četiri ključne koristi za zdravlje

Brzo hodanje je jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih oblika fizičke aktivnosti dostupno je svima i ne zahtijeva posebnu opremu, a ima snažan uticaj na zdravlje srca, nivo energije i opšte stanje organizma.

Iako je hodanje korisno u bilo koje doba dana, jutarnja šetnja ima dodatne prednosti za tijelo i um.

1. Podržava prirodni ritam organizma

Boravak na jutarnjem svjetlu pomaže regulaciji biološkog sata, odnosno cirkadijalnog ritma. Izlaganje dnevnom svjetlu, posebno u ranim satima, može poboljšati kvalitet sna i pomoći organizmu da uspostavi stabilan ritam.

2. Povećava energiju i budnost

Jutarnja šetnja smanjuje osjećaj pospanosti i doprinosi boljoj koncentraciji. Rano kretanje i svjetlo pomažu da tokom dana budete energičniji i mentalno aktivniji.

3. Smanjuje štetno izlaganje suncu

Šetnja ujutro omogućava izbjegavanje najjačeg UV zračenja koje se javlja između 10 i 14 sati. Time se smanjuje rizik od negativnih posljedica sunčevog zračenja, posebno tokom ljetnih mjeseci.

4. Pozitivno utiče na mozak

Fizička aktivnost, uključujući hodanje, može poboljšati pažnju i kognitivne funkcije. Iako vrijeme dana nije presudno, neka istraživanja pokazuju da jutarnje kretanje može dodatno potaknuti mentalne sposobnosti.

Opće koristi redovnog hodanja

Hodanje je jednostavna aktivnost koja donosi brojne zdravstvene koristi:

– poboljšava rad srca i pluća

– smanjuje rizik od srčanih bolesti i moždanog udara

– reguliše krvni pritisak

– poboljšava cirkulaciju

– pomaže u kontroli tjelesne težine

– jača imunitet

– smanjuje bolove u zglobovima

– poboljšava nivo šećera u krvi

– doprinosi boljem snu

– pozitivno utiče na raspoloženje i mentalno zdravlje

Koliko je hodanja dovoljno?

Stručnjaci preporučuju najmanje 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti sedmično. To može biti oko 30 minuta brzog hodanja većinu dana u sedmici.

Ako nemate dovoljno vremena, aktivnost možete podijeliti:

– 2 puta po 15 minuta

– 3 puta po 10 minuta

Da li je potrebno 10.000 koraka dnevno?

Cilj od 10.000 koraka nije zasnovan na čvrstim naučnim dokazima, već potiče iz marketinga. Stvarne potrebe zavise od kondicije i načina života.

Važnije je kretati se redovno nego pratiti određeni broj koraka. Čak i manji broj koraka može imati značajne zdravstvene koristi.

Kako povećati kretanje tokom dana

Više kretanja možete uključiti u svakodnevnicu kroz jednostavne navike:

– hodanje do posla ili prodavnice

– korištenje stepenica umjesto lifta

– kraće šetnje tokom dana

– parkiranje dalje od odredišta

– izlazak iz prevoza ranije

– šetnja sa djecom ili kućnim ljubimcima

Jutarnja šetnja je jednostavna, ali veoma efikasna navika koja dugoročno može značajno poboljšati zdravlje i kvalitet života.

Facebook komentari