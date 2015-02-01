Zvijezde im ne idu na ruku: Ove horoskopske znakove čeka teška sedmica…

Sedmica pred nama donosi snažne astrološke utjecaje koji će nekim horoskopskim znakovima donijeti više izazova nego inače. Kombinacija naglašenih planetarnih aspekata potaknut će stres, nesporazume i pojačan osjećaj odgovornosti. Iako će svi osjetiti određene promjene u energiji, nekoliko znakova posebno će se naći pod pritiskom.

Blizanci

Blizanci će se ovaj tjedan suočiti s mentalnim preopterećenjem. Obaveze će se gomilati, a komunikacija s okolinom neće ići glatko kako su navikli. Mogući su nesporazumi na poslu, ali i u privatnim odnosima. Ključ će biti u strpljenju – brzopletost bi mogla dodatno zakomplicirati situaciju.

Djevica

Za Djevice ovo je razdoblje u kojem će perfekcionizam doći na naplatu. Prevelika očekivanja – i od sebe i od drugih – mogu dovesti do frustracija. Poslovni zadaci zahtijevat će dodatni trud, a moguće su i nepredviđene promjene planova. Važno je naučiti otpustiti kontrolu tamo gdje je to nužno.

Škorpion

Škorpioni ulaze u intenzivan tjedan pun emocionalnih izazova. Odnosi s bliskim osobama mogli bi biti napeti, a stare teme ponovno izlaziti na površinu. Osim toga, moguće su i financijske brige koje će dodatno povećati stres. Introspekcija i smiren pristup pomoći će im da izbjegnu konflikte.

Jarac

Jarčevi će biti pod snažnim pritiskom na poslovnom planu. Rokovi, odgovornosti i očekivanja nadređenih mogli bi dosegnuti vrhunac upravo u ovom razdoblju. Umor i iscrpljenost bit će naglašeni, pa je važno pronaći vrijeme za odmor kako bi izbjegli sagorijevanje.

Ribe

Ribe će se suočiti s unutarnjim nemirom i nesigurnošću. Intuicija će im biti pojačana, ali i sklonost brizi. Moguće su dileme vezane uz važne odluke, što će dodatno otežati fokus. Okretanje kreativnim aktivnostima ili razgovor s bliskim osobama može pomoći u rasterećenju, piše index.

