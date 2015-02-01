Ovi horoskopski znakovi ove sedmice razmišljaju o otkazu

Dok neki ovaj tjedan mirno odrađuju svoje obaveze i odbrojavaju do vikenda, pojedini horoskopski znakovi osjećaju sve veći nemir kada je riječ o poslu. Zvijezde im donose pojačanu potrebu za promjenom, slobodom i pitanjima koja već dugo guraju pod tepih: jesu li zadovoljni onime što rade, cijeni li se njihov trud i je li možda vrijeme za novi početak?

Naravno, otkaz ne mora uvijek značiti dramatičan odlazak uz zalupanje vratima. Ponekad je riječ samo o ozbiljnom preispitivanju, slanju životopisa ili maštanju o poslu koji će ih više ispunjavati. Evo koji bi znakovi ovog tjedna najviše mogli razmišljati upravo o tome.

Blizanci

Blizanci teško podnose monotoniju, a ovog tjedna rutina im posebno ide na živce. Ako već neko vrijeme rade posao koji ih ne stimulira mentalno, sada bi mogli osjetiti snažnu potrebu za promjenom. Sve što ih sputava, usporava ili guši kreativnost djelovat će im nepodnošljivo. Mnogi Blizanci ozbiljno će razmišljati o novim opcijama.

Djevica

Djevice su vrijedne i odgovorne, ali kada osjete da njihov trud prolazi nezapaženo, počinju preispitivati sve. Ovaj tjedan moguće je nezadovoljstvo zbog kolega, loše organizacije ili osjećaja da daju više nego što dobivaju zauzvrat. Neće impulzivno dati otkaz, ali u glavi već rade plan B.

Strijelac

Strijelci žude za slobodom i ne vole osjećaj zarobljenosti. Ako ih posao ograničava ili im oduzima previše energije, sada bi mogli poželjeti pobjeći što dalje. Moguće je da će ih privući ideja rada u drugom gradu, freelance angažmana ili potpunog zaokreta u karijeri. Kod njih je sve moguće kada osjete zasićenje.

Vodenjak

Vodenjaci ne podnose zastarjele sustave i autoritete bez pokrića. Ako na poslu osjećaju da se njihove ideje ignoriraju ili da nema prostora za napredak, ovog tjedna mogli bi ozbiljno razmišljati o odlasku. Njima nije problem krenuti ispočetka ako vjeruju da negdje drugdje mogu više postići.

Ribe

Ribe su emotivne i intuicija im često govori više od činjenica. Ako već neko vrijeme osjećaju da posao negativno utječe na njihovo raspoloženje, sada bi mogle doći do točke kada više ne žele ignorirati taj osjećaj. Nije nužno da će odmah dati otkaz, ali unutarnji glas bit će glasniji nego inače.

Iako zvijezde potiču promjene, svaka odluka o poslu ipak traži hladnu glavu. Nekima će ovaj tjedan biti tek signal da nešto trebaju mijenjati, a drugima početak potpuno novog profesionalnog poglavlja, piše index.

