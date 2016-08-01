Stiže pun Mjesec (1.5.) i donosi sreću za 3 znaka Zodijaka

Svatko će osjetiti ovu promjenu na svoj način, ali određenim znakovima Zodijaka ovaj puni Mjesec donosi olakšanje, jasnoću i osjećaj da se nešto napokon pokreće u pravom smjeru. Za njih ovo nije samo kraj jednog emotivnog ciklusa, već i trenutak u kojem se zatvaraju stara vrata i otvara prostor za više snage, ljubavi i unutarnjeg mira.

Pun Mjesec kulminira 1.5.2026. u 19:23h, a događa se na 11°20′ Škorpiona, nasuprot Suncu u Biku. Ovo je pun Mjesec koji snažno otvara teme intime, povjerenja, novca, emocija, otpuštanja i duboke osobne transformacije.

Venera je u sekstilu sa Saturnom, što ljubavi i odnosima daje ozbiljniji, zreliji i stabilniji ton. Merkur je u konjunkciji s Kironom pa razgovori mogu otvoriti stare rane, ali i donijeti iscjeljenje, istinu i veliko emocionalno olakšanje.

Škorpion je vodeni znak pa ovaj pun Mjesec najviše podržava upravo vodene znakove. Kod njih se intuicija pojačava, emocije postaju jasnije, a životne situacije dobivaju dublji smisao.

Rak

Rakovi pod ovim punim Mjesecom ulaze u posebno emotivan, ali i sretan period. Kod Vas se otvara polje ljubavi, radosti, kreativnosti, djece, romantike i svega onoga što Vas vraća srcu.

Mnogi Rakovi mogu osjetiti da im se vraća životna iskra. Ono što je u proteklom razdoblju bilo teško, tiho ili emotivno zbunjujuće sada počinje dobivati jasniji oblik. Ljubav može postati dublja, iskrenija i strastvenija, a slobodni Rakovi mogu doživjeti susret koji budi snažne osjećaje.

Ovo je pun Mjesec koji Rakovima može donijeti baš onu vrstu sreće koja se ne planira, nego dogodi. Poruka, pogled, poziv, priznanje ili mali znak pažnje mogu otvoriti veliko unutarnje veselje. U kreativnom smislu, ovo je sjajan trenutak za izražavanje, stvaranje i povratak onome što Vas istinski ispunjava.

Posebno dobro stoje ljubavne teme, odnos s djecom, umjetnost, osobni projekti i sve situacije u kojima možete pokazati svoje srce. Venera u sekstilu sa Saturnom daje mogućnost da se emocije ne rasplinu, nego dobiju konkretan oblik. Ono što sada počne ili se produbi može imati trajnost.

Škorpion

Za Škorpione je ovo jedan od najvažnijih punih Mjeseca u godini, jer se događa upravo u Vašem znaku. Sve što ste potiskivali, osjećali, slutili ili nosili u sebi sada izlazi na površinu, ali ovaj put s razlogom. Život Vam vraća moć.

Mnogi Škorpioni osjetit će da se nešto završava, ali ne na način koji oduzima, nego na način koji oslobađa. Možete jasnije vidjeti tko ste, što želite i što više ne pristajete nositi. U ljubavi se otvaraju snažne emocije, a odnosi koji imaju dubinu mogu ući u fazu veće bliskosti i povjerenja.

Ovo je pun Mjesec koji Škorpionima donosi sreću kroz osobnu snagu. Možda ne kroz lagane okolnosti, nego kroz osjećaj da se vraćate sebi. Ono što Vas je iscrpljivalo sada možete ostaviti iza sebe. Ono što je bilo nejasno sada se razotkriva.

Na poslovnom planu može doći do važnog unutarnjeg zaokreta. Možete shvatiti da ste spremni za veću odgovornost, bolji položaj ili hrabriju odluku. U odnosima ćete zračiti snažnije nego inače, a ljudi će osjećati Vašu prisutnost. Ovo je Vaš trenutak regeneracije, povratka samopouzdanja i dubokog osobnog buđenja.

Ribe

Ribama ovaj pun Mjesec donosi osjećaj širine, nade i unutarnjeg vodstva. Kod Vas se otvaraju teme putovanja, učenja, duhovnosti, novih pogleda na život i odluka koje Vas vode prema većoj slobodi.

Mnoge Ribe mogu osjetiti da napokon razumiju zašto su neke stvari morale ići sporije. Ono što je izgledalo kao zastoj sada može dobiti smisao. Intuicija je izrazito snažna, a unutarnji glas pokazuje Vam smjer kojim trebate krenuti.

Ovo je pun Mjesec koji Ribama može donijeti sreću kroz spoznaju, priliku ili vijest koja širi horizonte. Može se otvoriti mogućnost vezana uz putovanje, edukaciju, rad s inozemstvom, duhovni razvoj ili osobu koja Vas nadahnjuje da vjerujete više u sebe.

U ljubavi Ribe traže dubinu, iskrenost i osjećaj duševne povezanosti. Površni odnosi sada neće biti dovoljni, ali oni pravi mogu postati još snažniji. Venera u sekstilu sa Saturnom pomaže da se osjećaji stabiliziraju, dok Merkur s Kironom donosi razgovore koji liječe. Za Ribe ovo može biti trenutak kada srce kaže: sada znam kamo idem.

Suzana Dulčić/ATMA

