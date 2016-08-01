Ova 4 horoskopska znaka u svibnju/maju 2026. ulaze u razdoblje nagrade i obilja

Za ova četiri znaka Zodijaka počinje razdoblje u kojem se trud, strpljenje i hrabre odluke pretvaraju u konkretan pomak, stabilnost i osjećaj da se život napokon slaže u njihovu korist.

Svibanj/maj 2026. ne donosi površnu sreću ni kratkotrajan osjećaj olakšanja. Energija ovog razdoblja ima dublji korijen. Ona se nadovezuje na procese koji su trajali mjesecima, a kod nekih znakova i godinama. Ono što sada dolazi više nalikuje zreloj posljedici ranijih odluka nego iznenadnom daru sudbine.

Nakon intenzivne druge polovice travnja/aprila, u kojoj su se aktivirali snažni astrološki pomaci, svibanj/maj donosi jasniji ritam, stabilnije odluke i konkretnije rezultate. Mars u Ovnu od 9.4. pokrenuo je inicijativu, Sunce u Biku od 20.4. vratilo je fokus na sigurnost, vrijednosti i materijalnu stabilnost, dok je ulazak Urana u Blizance 26.4. otvorio novo poglavlje u načinu razmišljanja, komunikacije i donošenja odluka.

Saturn i Neptun u Ovnu dodatno naglašavaju važnost osobne odgovornosti. Više nije dovoljno samo željeti promjenu. Sada je potrebno stati iza svojih odluka, izabrati smjer i pokazati zrelost.

Upravo zato se pomaci u ovom razdoblju ne pojavljuju slučajno. Oni dolaze tamo gdje su već postojali trud, strpljenje, hrabrost i spremnost da se nešto promijeni.

U tom kontekstu četiri znaka posebno ulaze u razdoblje u kojem se otvara prostor za napredak, obilje i osjećaj da se život pomiče u konstruktivnijem smjeru.

Ovan

Ovnovi su u travnju/aprilu prošli kroz snažan aktivacijski period. Mars u njihovom znaku od 9.4. donio je energiju, odlučnost i potrebu za djelovanjem, ali i test zrelosti: kako usmjeriti snagu bez rasipanja, impulzivnosti ili nepotrebnih sukoba.

Svibanj/maj donosi drugačiji ton. Manje je sirove reakcije, a više konkretnih posljedica. Ono što su Ovnovi pokrenuli sada traži nastavak, strukturu i jasnu odluku.

Saturn i Neptun u Ovnu stvaraju neobičnu, ali moćnu kombinaciju. S jedne strane, Neptun donosi viziju, inspiraciju i osjećaj da je moguće živjeti drugačije. S druge strane, Saturn traži disciplinu, odgovornost i sposobnost da se san pretvori u stvaran oblik.

Zato Ovnovi u ovom razdoblju više ne mogu raditi stvari napola. Ako nešto žele, moraju stati iza toga. Ako žele promjenu, moraju je poduprijeti konkretnim koracima. Upravo tu se počinje vidjeti stvarna vrijednost svega što su pokrenuli.

Kod nekih Ovnova pomak se vidi kroz posao, veću vidljivost, profesionalni napredak ili osjećaj da ih drugi ozbiljnije shvaćaju. Kod drugih dolazi kroz osobne odluke koje donose jasnoću, unutarnje rasterećenje i oslobađanje od starog pritiska.

Svibanj/maj Ovnovima pokazuje što zaista funkcionira. Sve što nema temelja polako otpada, ali ono što je zdravo, hrabro i iskreno sada dobiva priliku za rast.

Kod Ovnova se najvažniji dobitak ovog razdoblja vidi kroz jasnije odluke, snažniji osjećaj smjera i spremnost da preuzmu odgovornost za ono što su sami pokrenuli.

Bik

Za Bikove se dinamika posljednjih godina postupno zatvara u jednu jasnu i opipljivu točku. Stabilnost više nije samo ideja kojoj teže, već stvarnost koju počinju osjećati u svakodnevnom životu.

Ulazak Sunca u njihov znak 20.4. pokrenuo je snažan fokus na osobne vrijednosti, tijelo, novac, sigurnost i sve ono što Bikovima daje osjećaj unutarnjeg uporišta. U svibnju/maju taj fokus više ne ostaje na razini želje ili plana, nego prelazi u konkretnije okolnosti.

Ovo je razdoblje u kojem Bikovi mogu prepoznati priliku koja ima dugoročnu vrijednost. To može biti poslovna ponuda, financijski pomak, stabilnija suradnja, bolji dogovor ili odluka koja im vraća osjećaj kontrole nad vlastitim životom.

Uran je dugo boravio u Biku i iz temelja mijenjao njihov identitet, navike, odnose i odnos prema sigurnosti. Njegovim prelaskom u Blizance pritisak postupno popušta. Ono što je bilo uzdrmano sada se može posložiti na nov način.

Kod mnogih Bikova javlja se osjećaj da napokon mogu udahnuti. Nakon razdoblja neizvjesnosti, dolazi trenutak u kojem vide da promjene nisu bile kazna, nego priprema za stabilniji i kvalitetniji život.

Za Bikove svibanj/maj označava prijelaz iz faze prilagodbe u fazu konkretnog učvršćivanja. Ono što je proteklih godina bilo nestabilno, promjenjivo ili emocionalno iscrpljujuće sada počinje dobivati jasniju strukturu, osobito kroz financije, posao i osjećaj osobne sigurnosti.

Blizanci

Blizanci ulaze u jednu od važnijih faza 2026. godine. Ulazak Urana u njihov znak 26.4. označava početak dugoročnog procesa koji mijenja način na koji razmišljaju, govore, odlučuju i biraju ljude, poslove i okolnosti.

Svibanj/maj je prvi mjesec u kojem se ta promjena počinje osjećati u praksi. Kod mnogih Blizanaca javlja se snažan unutarnji nemir, ali ne nužno negativan. To je više osjećaj da se nešto budi, da se otvara nova mogućnost i da stari način funkcioniranja više nije dovoljan.

Uran Blizancima donosi ubrzanje, originalne ideje i neočekivane kontakte. Ono što je do jučer djelovalo daleko ili nemoguće sada može postati vrlo konkretno. Jedan razgovor, poruka, poziv ili prijedlog mogu promijeniti smjer.

Ovo je izuzetno plodno razdoblje za posao, projekte, komunikaciju, pisanje, medije, učenje, tehnologiju i sve oblike povezivanja s ljudima. Blizanci sada mogu biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, ali moraju biti dovoljno budni da prepoznaju priliku.

Za Blizance se napredak ne događa kroz mirovanje, nego kroz brzinu, otvorenost i spremnost na promjenu. Sve što je zastarjelo brzo gubi snagu, dok nove ideje dobivaju iznenađujuće jak zamah.

Kod mnogih Blizanaca svibanj/maj donosi osjećaj da im se život ubrzava, ali i da napokon ponovno postaju svoji. Više ne moraju pristajati na obrasce koji ih guše. Pred njima se otvara prostor za slobodniji, pametniji i uzbudljiviji smjer.

Kod Blizanaca se najvažniji dobitak vidi kroz ubrzanje ideja, nove kontakte i mogućnost da se jedna informacija, razgovor ili odluka pretvore u konkretan zaokret.

Vodenjak

Vodenjaci već neko vrijeme prolaze kroz duboku unutarnju i vanjsku transformaciju zahvaljujući Plutonu u njihovom znaku. To nije lagan proces, ali je iznimno moćan. Pluton ne donosi površne promjene. On mijenja samu strukturu života.

Svibanj/maj 2026. donosi trenutak u kojem Vodenjaci počinju vidjeti prve jasnije rezultate tog procesa. Ono što se dugo događalo iznutra sada postaje vidljivo izvana. Mnogi Vodenjaci osjećaju da imaju veću kontrolu nad sobom, svojim odlukama i granicama koje postavljaju prema drugima.

Ovo je razdoblje u kojem se vraća osobna moć. Ne na glasan ili dramatičan način, nego kroz duboko unutarnje znanje da više nisu ista osoba kao prije. Situacije koje su ih nekada destabilizirale sada više nemaju istu snagu.

Uz podršku Urana, koji tijekom 2026. donosi snažan impuls promjene i inovacije, Vodenjaci dobivaju priliku spojiti dubinu i originalnost. To je kombinacija koja može donijeti velike pomake u poslu, projektima, kreativnosti, tehnologiji, društvenim mrežama, javnom djelovanju ili novom profesionalnom smjeru.

Kod Vodenjaka se rezultat ovog procesa vidi kroz jasniju poziciju. Oni sada bolje znaju što žele, što više ne dopuštaju i s kim žele graditi budućnost. Moguće su važne odluke koje mijenjaju dinamiku odnosa, poslovnog puta ili osobnog identiteta.

Svibanj/maj im donosi osjećaj da se iz kaosa rađa snaga. Ono što je bilo teško sada postaje izvor mudrosti. Ono što je bilo izgubljeno sada se vraća kao nova razina samopouzdanja.

Kod Vodenjaka se najvažniji pomak vidi kroz veću unutarnju čvrstoću, jasnije granice i sposobnost da iz dugog procesa promjene izvuku stvarnu prednost.

Suzana Dulčić/ATMA

