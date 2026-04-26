Za ova 4 znaka počinje mnogo ljepši život u drugoj polovini 2026: Konačno mogu odahnuti od silnih problema, imat će priliku da svakodnevicu pretvore u bajku

Astrolog Neda Far otkriva za da Blizance, Djevice, Strijelčeve i Ribe počinje nezamislivo ljepši život u drugoj poloviji 2026. godine! Naime, ovi horoskopski znaci mogu konačno da odahnu nakon brojnih teškoća sa kojima su se suočavali duži vremenski period.

Blizanci

Blizanci, život je vjerovatno bio prilično iscrpljujuća vožnja rolerkosterom u posljednje tri godine. Od suočavanja sa stagnacijom do gluposti ljudi, bilo vam je preplavljujuće.

Ali kroz sve to,naučili ste da ne zaslužuju svi pristup tebi, tvojim idejama i tvom umu.

Život postaje neverovatno dobar za tebe kada uzmeš ono što si naučio i koristiš to da postaviš neke preko potrebne granice.

Promijenili ste svoje standarde, energiju i način na koji komunicirate i to se vidi. Ne morate ništa da dokazujete, jer vaše mogućnosti i pažnja govore same za sebe.

Djevica

Posljednje dvije godine, mnogo ste se davali drugima. I iako se najvjerovatnije osjećate mnogo iscrpljeno u ovom trenutku, očekujte da ćete dobiti sve što ste dali drugima i to desetostruko.

Ljudi koji su vas uzimali zdravo za gotovo gledaće kako napredujete bez njih. Ako ste u prošlosti griješili, ne brinite.

To će biti vaša najbolja “osveta”: da postane toliko jaki i uspešni da niko na ovom svijetu ne može da vas uzdrma i eksploatiše. Ovo posebno važi kada je u pitanju vaš ljubavni život i veze.

Strijelac

Od 2023. godine, vjerovatno se osjećate kao da se vaši temelji raspadaju pod vama. Izgubili ste mnogo ljudi koji su vam bili kao porodica.

Bilo da je u pitanju vaša prava porodica ili prijatelji, prošli ste kroz ogromnu transformaciju, ali sada je vrijeme da se vratite životu prema svojim pravilima.

Dugo se čekalo, ali bićete oduševljeni kada saznate da je sada vreme da zakoračite u sreću. Od konačnog izlaska iz stagnacije do iskustva obilja za koje ste tako naporno radili, sve što ste ikada željeli počinje da se ostvaruje i to možete osjetiti.

Ribe

Nakon nekoliko godina intenzivne transformacije, život vam postaje neverovatno dobar. Smatrajte drugu polovinu 2026. godine svojim ulaskom u novo eru u kojoj ćete se emocionalno odvojiti od svega što vas opterećuje.

Zbog Saturna, planete koja vlada ograničenjima i ograničenjima, konačno napuštajući svoj znak, očekujte da ćete imati najmasovniji energetski sjaj.

Od fizičkog sjaja do uklanjanja iz svog života ljudi koji su vam učinili nepravdu, očekujte da ćete malo više izjednačiti uslove dok postajete uspješniji nego što ste ikada sanjali.

