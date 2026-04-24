Veš mašina vam diže račun više nego što mislite: Jednu grešku mnogi prave stalno

U praksi, to vas može koštati više nego što mislite.

Zašto duži program često troši manje

Iako zvuči nelogično, stručnjaci objašnjavaju da eco program na veš mašini obično troši manje energije upravo zato što koristi nižu temperaturu vode i optimizuje potrošnju tokom dužeg ciklusa.

Prema savjetima kompanije Samsung, pranje na 30°C i korištenje eco programa može pomoći da se smanji potrošnja struje i vode, dok se toplija pranja ostavljaju za posebno prljav veš ili specifične komade poput donjeg rublja i peškira.

Kod veš mašine najveći dio energije često odlazi upravo na zagrijavanje vode, a ne na samo okretanje bubnja.

Jedna temperatura pravi veliku razliku

Dodatni dokaz dolazi iz testiranja potrošačke organizacije Which?, koja navodi da pranje na 30°C troši oko 38% manje energije nego pranje na 40°C. Njihovi podaci pokazuju i da pranje na 20°C može smanjiti potrošnju još više, ali 30°C ostaje praktičniji izbor za većinu svakodnevnog veša.

To znači da navika da stalno birate 40°C ili brze programe može tiho povećavati račun iz mjeseca u mjesec.

Kako da trošite manje bez komplikacije

Ako želite manji račun, najjednostavnije je:

za svakodnevni veš češće koristiti eco program

birati 30°C kad god odjeća to dozvoljava

prati punu, ali ne pretrpanu mašinu

toplije programe ostaviti za peškire, posteljinu i jako zaprljan veš

Šta zapravo najviše košta

Najveća greška nije to što perete često – nego što za rutinsko pranje birate pogrešan program i previsoku temperaturu.

Kod veš mašine, račun često raste ne zbog količine veša, nego zbog jedne navike koju mnogi ponavljaju iz pranja u pranje, prenosi Novi.

