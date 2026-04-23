Crno, da crnje ne može biti, svađe, suze, bol: Ovo je najtužniji dan u maju, pogađa ama baš svakoga

23. maj 2026. mogao bi da se izdvoji kao najemotivniji i najteži dan za gotovo sve znakove Zodijaka. To je dan kada se energija usporava, misli postaju teže, a emocije izlaze na površinu bez filtera.

Tog dana mnogi će imati utisak kao da ih sustižu stvari koje su dugo gurali pod tepih. Biće to trenutak kada se jasno vide razočaranja, neizgovorene reči i odnosi koji više ne funkcionišu kao nekada. Neki će se suočiti sa kajanjem zbog pogrešnih odluka, dok će drugi osetiti prazninu tamo gde su očekivali sigurnost.

Komunikacija će biti otežana. Lako će dolaziti do nesporazuma, pogrešnih tumačenja i tišine koja govori više od reči. Ljudi će se povlačiti u sebe, analizirati prošlost i preispitivati svoje izbore. Biće to dan kada se istine teško prihvataju, ali se više ne mogu ignorisati.

Emotivni odnosi biće posebno na udaru. Mnogi parovi mogu doći do tačke pucanja ili makar do ozbiljnog suočavanja sa problemima. Oni koji su već nesigurni u vezi mogli bi tada jasno shvatiti na čemu su. Samci će osetiti pojačanu nostalgiju ili usamljenost, čak i ako su do tada bili stabilni.

Na poslovnom planu dominiraće pad motivacije i osećaj zastoja. Čak i oni koji su puni energije mogu tog dana imati utisak da ništa nema smisla ili da trud ne daje rezultate.

Ipak, iako nosi težinu, ovaj datum ima i svoju svrhu. Donosi razotkrivanje, suočavanje i čišćenje sve ono što boli, ali dugoročno oslobađa. Ono što se tada sruši, verovatno nije imalo čvrste temelje. A ono što preživi, izlazi jače nego ikad.

Zato će 23. maj biti dan koji se pamti ne po lepim trenucima, već po istinama koje menjaju tok stvari.

