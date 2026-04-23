Počinje 5 godina sreće za ova tri znaka: Postaju magnet za obilje i novac

U trenucima kada se čini da se sve raspada, astrologija često nudi tračak nade – podsjetnik da nijedna faza ne traje vječno. Zvijezde se neprestano pomiču, a s njima se mijenjaju i okolnosti koje oblikuju naše živote. Za tri horoskopska znaka, razdoblje izazova, sumnji i emotivnih previranja polako dolazi kraju. Pred njima su dani u kojima će ponovno osjetiti stabilnost, jasnoću i – što je najvažnije – olakšanje.

Rak

Za Rakove je proteklo razdoblje bilo emocionalno iscrpljujuće. Osjećaji su bili intenzivni, odnosi na testu, a unutarnji mir teško dostižan. No, kako se planetarne energije smiruju, Rakovi ulaze u fazu u kojoj će napokon moći predahnuti. Problemi koji su se činili nerješivima počinju se raspetljavati, a komunikacija s bliskim ljudima postaje iskrenija i toplija. Ovo je vrijeme u kojem će Rakovi ponovno pronaći sigurnost – najprije u sebi, a zatim i u drugima.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj izdržljivosti, ali čak su i oni u posljednje vrijeme osjećali težinu na leđima. Poslovni pritisci, financijska neizvjesnost ili osjećaj stagnacije ostavili su traga. Ipak, pred njima je razdoblje u kojem se trud konačno počinje isplaćivati. Polako, ali sigurno, stvari dolaze na svoje mjesto. Jarčevi će dobiti potvrdu da su bili na pravom putu, a nova prilika mogla bi označiti prekretnicu koja mijenja tijek njihove svakodnevice.

Ribe

Ribe su u proteklom razdoblju bile izgubljene između svojih želja i realnosti. Intuicija im je bila jaka, ali često zasjenjena nesigurnostima i vanjskim pritiscima. Sada dolazi trenutak jasnoće. Magla se diže, a Ribe napokon vide što žele i kako to ostvariti. Kreativnost i emocionalna dubina, koje su možda bile potisnute, ponovno dolaze do izražaja. Pred njima je faza osobnog rasta u kojoj će naučiti vjerovati sebi više nego ikad prije, piše index.

