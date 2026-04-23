Najnapornije ljeto ikad čeka ove znakove: Neće imati ni trenutka odmora

Djevica, Rak, Jarac, Blizanci, Škorpija i Ribe će se suočiti sa najnapornijim letom do sada. Njih čeka brdo obaveza, planova, a tu su i brige drugih koje će ih umoriti, piše naj žena.

Za mnoge, ljeto je vrijeme za odmor, opuštanje i bjekstvo od svakodnevnog stresa. No, astrologija predviđa da neki znakovi neće imati tu sreću. Umjesto da uživaju u bezbrižnim danima, suočit će se sa gomilom obaveza, emocionalnim pritiscima i osjećajem da stalno rešavaju nove probleme.

Ovih šest horoskopskih znakova će imati najnapornije ljeto ikad.

Djevica – ništa im ne ide kako treba. Osjećat će da im sve ide teško ovog ljeta. Najnapornije ljeto koje su imali!

U junu bi mogli nastati manji zastoji, promjene u planovima i situacije koje će izmaći kontroli. To će dodatno iscrpiti ljude, jer se teško nose sa haosom i neizvjesnošću. U julu, pritisak bi mogao da se poveća, naročito kada su u pitanju posao i svakodnevne obaveze. Avgust donosi važne odluke i suočavanje sa činjenicom da ne mogu sve da drže pod kontrolom.

Rakovi će imati emocionalno iscrpljujuće leto. Iako mogu delovati mirno, unutra se bore sa sumnjama, razočaranjima i preispitivanjima. Jun bi mogao da pokrene osetljive teme u porodici ili ljubavi, dok bi jul mogao doneti pritisak zbog očekivanja drugih. Tenzije bi mogle da dostignu vrhunac u avgustu, posebno ako predugo potiskuju svoja osećanja.

Za Jarčeve, izgleda da nema odmora. Dok drugi razmišljaju o godišnjim odmorima, oni će se suočavati sa dodatnim odgovornostima, rokovima i osećajem da moraju sve da drže pod kontrolom. Leto 2026. moglo bi biti posebno izazovno za njih.

Blizanci – prenatrpani planovi i obaveze

Ovog ljeta, Blizanci mogu osejćati kao da im se sve dešava odjednom. Njihovi rasporedi će biti pretrpani, planovi će se promeniti, a obaveze će biti rasute u mnogim pravcima.

Jun donosi gužvu i vrevu, jul unutrašnji previranja, a avgust moguće nesporazume sa voljenima. Najveći izazov za Blizance biće da ostanu fokusirani i da ne troše energiju na previše stvari odjednom.

Škorpija – intenzivno i emocionalno teško ljeto

Za Škorpije, leto 2026. biće intenzivno i emocionalno teško. Pitanja koja su dugo gurana pod tepih mogla bi se pokrenuti već u junu.

U julu, tenzije u vezama bi mogle postati izraženije, a avgust bi mogao doneti potrebu za teškim rezovima i važnim odlukama. Iako će period biti iscrpljujući, mnogima bi mogao doneti i važno suočavanje sa samim sobom.

Ribe – previše briga i tuđih problema preuzimaju

Ribe bi mogle da budu posebno osjetljive i iscrpljene tokom ljeta. U junu bi se moglo nagomilati previše emocija, briga i tuđih

Facebook komentari