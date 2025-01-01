Horoskopski znakovi koje čeka naporno ljeto…

Ljeto je za mnoge sinonim za odmor, opuštanje i bijeg od svakodnevice. No, prema astrologiji, neće svi u mjesecima pred nama imati osjećaj lakoće i rasterećenja.

Za neke horoskopske znakove razdoblje od lipnja do kolovoza 2026. moglo bi biti posebno zahtjevno. Umjesto bezbrižnih dana, očekuju ih pojačane obveze, emotivne napetosti i osjećaj da stalno moraju rješavati nove probleme.

U nastavku su znakovi koje bi moglo čekati najnapornije ljeto.

Djevica

Djevice bi ovog ljeta mogle imati osjećaj da im ništa ne ide dovoljno glatko. Već u lipnju mogli bi se pojaviti manji zastoji, promjene planova i situacije koje izmiču kontroli.

To će ih dodatno iscrpljivati jer teško podnose kaos i neizvjesnost. U srpnju bi se pritisak mogao pojačati, osobito kad je riječ o poslu i svakodnevnim obvezama. Kolovoz im donosi važne odluke i suočavanje s činjenicom da ne mogu sve držati pod kontrolom.

Rak

Rakove čeka emotivno iscrpljujuće ljeto. Iako će prema drugima možda djelovati mirno, iznutra bi mogli prolaziti kroz niz sumnji, razočaranja i unutarnjih preispitivanja.

Lipanj bi mogao otvoriti osjetljive teme u obitelji ili ljubavi, dok bi srpanj donio pritisak zbog tuđih očekivanja. U kolovozu bi napetosti mogle dosegnuti vrhunac, posebno ako predugo budu potiskivali ono što osjećaju.

Jarac

Dok će drugi razmišljati o odmoru, Jarčevi bi mogli imati dojam da za njih predah ne postoji. Ljeto 2026. moglo bi im donijeti dodatne odgovornosti, rokove i osjećaj da sve moraju držati pod kontrolom.

Lipanj je naglašen kroz poslovne izazove, a u srpnju bi se mogao nakupiti ozbiljan umor. Kolovoz bi mogao otvoriti i pitanja financija ili obiteljskih obveza, zbog čega će se mnogi Jarčevi osjećati još opterećenije.

Blizanci

Blizanci bi ovog ljeta mogli imati osjećaj da im se sve događa odjednom. Raspored će biti pretrpan, planovi promjenjivi, a obveze raspršene na više strana.

Lipanj donosi užurbanost, srpanj unutarnji nemir, a kolovoz moguće nesporazume s bliskim ljudima. Najveći izazov za Blizance bit će ostati fokusiran i ne trošiti energiju na previše stvari odjednom.

Škorpion

Za Škorpione će ljeto 2026. biti intenzivno i emocionalno teško. Već u lipnju mogla bi se otvoriti pitanja koja su dugo gurali pod tepih.

U srpnju bi napetosti u odnosima mogle postati izraženije, a kolovoz bi mogao donijeti potrebu za teškim rezovima i važnim odlukama. Iako će razdoblje biti iscrpljujuće, mnogima bi moglo donijeti i važno suočavanje sa sobom.

Ribe

Ribe bi tijekom ljeta mogle biti posebno osjetljive i iscrpljene. U lipnju bi se moglo nakupiti previše emocija, briga i tuđih problema koje će nesvjesno preuzimati na sebe.

Srpanj donosi potrebu za povlačenjem i mirom, ali okolnosti im to možda neće dopustiti. U kolovozu bi se mogla pojačati nesigurnost, osobito kad je riječ o odnosima i budućim planovima, piše index.

Facebook komentari