“Zaboravljeni organ” štiti vas cijeli život: Ako je on zdrav, srce i pluća su bezbjedni

Ipak, ova žlijezda, koja se nalazi odmah iza grudne kosti, u djetinjstvu je izuzetno važna. Tu se razvijaju T-ćelije koje jačaju imunitet. Tokom života, timus se postepeno pretvara u masno tkivo, prenosi Ona.rs.

T-ćelije su zadužene za prepoznavanje i borbu protiv uzročnika bolesti. Slovo “T” potiče upravo od timusa, jer ove ćelije sazrijevaju u njemu tokom prvih godina života.

Dugo se vjerovalo da ovaj “dječji organ” prestaje da radi poslije puberteta. Međutim, dvije nove studije opovrgavaju tu pretpostavku. Prema njihovim nalazima, timus ostaje važan tokom cijelog života: ljudi sa zdravim timusom žive duže i rjeđe oboljevaju.

Prva studija pokazuje da odrasli sa zdravim timusom imaju duži životni vijek i manji rizik od kardiovaskularnih bolesti i raka. Druga studija, sprovedena na pacijentima oboljelim od raka, pokazala je da zdravlje timusa može uticati na uspješnost imunoterapije.

“U susednoj laboratoriji utvrđeno je da su pacijenti kojima je uklonjen timus imali lošije šanse za preživljavanje nakon kardiohirurških operacija”, rekao je glavni autor studije Simon Bernac.

Ovaj radiolog sa Univerzitetske klinike Gete univerziteta u Frankfurtu vodio je istraživanje kao postdoktorant na Harvard Medical School u SAD. To je probudilo interesovanje njegovog tima: ako je timus toliko važan, mogao bi imati značaj i za opštu populaciju. Upravo ta pretpostavka bila je motiv za sprovođenje ovih studija.

Timus kao biomarker

Uz pomoć metode zasnovane na vještačkoj inteligenciji, koju su razvili Bernac i njegov tim, analizirano je više od 27.000 CT snimaka iz dvije dugoročne studije u SAD – jedne o zdravlju pluća i druge o kardiovaskularnom zdravlju. U obje grupe, zdrav timus bio je usko povezan sa boljim zdravstvenim ishodima.

U studiji o zdravlju pluća pokazalo se da je zdrav timus povezan sa nižom stopom smrtnosti i manjim rizikom od raka pluća. U grupi koja je praćena zbog kardiovaskularnih bolesti, zdrav timus bio je povezan sa manjim rizikom od smrti usljed srčanih oboljenja.

Korisno kod terapije raka

Druga studija je pokazala da zdrava grudna žlijezda (timus) može uticati i na uspjeh imunoterapija kod kancera. Analiza podataka 3.400 pacijenata oboljelih od raka pokazala je da su oni sa zdravijim timusom imali značajno bolje rezultate liječenja, naročito kod raka pluća i raka kože. Kao biomarker, timus bi, dakle, mogao da pomogne u boljem odabiru terapija i ranijem prepoznavanju opšteg zdravstvenog stanja.

Može li se timus ojačati?

Možemo li sopstvenim stilom života uticati na zdravlje timusa?

Istraživački tim ne može da dâ konkretne preporuke jer studije pokazuju samo povezanost.

“Ono što smo uspjeli da pokažemo jeste: osobe koje su imale dobar timus, često su imale i bolje opšte zdravlje i rjeđe su oboljevale od tumora; rjeđe su razvijale kardiovaskularne bolesti ili su rjeđe umirale od njih”, kaže Bernac.

Facebook komentari