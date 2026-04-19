Pet horoskopskih znakova čeka uspješno razdoblje u sezoni Bika…

Pet horoskopskih znakova očekuje osjetno lakše životno razdoblje tijekom vladavine Bika, koja traje od 20. travnja do 20. svibnja. Ulaskom Sunca u znak Bika usporavamo ritam nakon užurbane energije Ovna.

Dok je Ovan bio usmjeren na nove ideje, Bik se bavi njihovom razradom i davanjem konkretnog oblika, piše YourTango. Kao fiksni zemljani znak, Bik je sinonim za zdrav razum, za razliku od brzopletosti i impulzivnosti. Naše će odluke i postupci biti promišljeniji pa i metodičniji. Venera usmjerava naš fokus na financije, novac, ljubav, vrijednosti i ljepotu.

Energija Bika u prvi plan stavlja naših pet osjetila pa ćemo u ovom razdoblju težiti udobnosti i privlačnom, ugodnom okruženju. To je savršena energija za povezivanje s prirodom te stvaranje čvrstog osjećaja financijske i fizičke sigurnosti, a posebno pogoduje sljedećim astrološkim znakovima.

Bik

Bikovi, vaše je vrijeme da zablistate. Kada Sunce uđe u vaš znak, vi ste u središtu pozornosti. Ovo je 30 dana u godini kada se osjećate najugodnije u vlastitoj koži, što vam uvelike olakšava život.

Mladi Mjesec u Biku 17. svibnja djeluje kao prilika za novi početak i snažno je vrijeme za introspekciju. Vrijeme je da se ponovno usredotočite na osobne ciljeve i smjer u kojem idete tijekom sljedeće godine. Ovog ćete mjeseca vjerojatno više uživati u osjetilnim zadovoljstvima poput dobre hrane i više se povezivati s prirodom.

Budući da je Venera vaš vladajući planet, vjerojatno ste usredotočeni na veze, pronalaženje ljubavi, poboljšanje izgleda, kupnju lijepih stvari, novac i potencijalna ulaganja. Na neki ste način fokusirani i na samopoboljšanje. S Jupiterom u Raku koji stvara poticajan aspekt prema vašem Suncu, ovo je za vas uistinu fantastičan i sretan mjesec.

Rak

Bik je znak koji donosi prizemljenje, a kada Sunce uđe u njega, doživjet ćete emocionalnu stabilizaciju. To vodi do stabilnijih odnosa i financija, olakšavajući vam život dok se usredotočujete na svoje osobne težnje.

Za vas, Rakove, vladavina Bika je mjesec umrežavanja ili jednostavno druženja s voljenim osobama i onima koji bi vam mogli pomoći u karijeri. Ako želite uspostaviti nove kontakte ili upoznati ljude, ovo je izvrsna prilika za to.

Povećan je potencijal za financijsku dobit kroz grupe kojima pripadate. Dugoročni zadaci lakše se privode kraju dok ostvarujete velike osobne ambicije. S Jupiterom u vašem znaku, ovog mjeseca imate dodatnu sreću u ovim područjima, kao i na osobnom planu, stoga očekujte pozitivno i ispunjeno razdoblje.

Djevica

Dok Sunce u Biku prolazi kroz vašu devetu kuću ideja, filozofije, znanja, obrazovanja, putovanja i zakona, osjećat ćete se znatiželjnije i otvorenije za učenje. Imate sve prilike da ovo učinite mjesecom za pamćenje.

Budući da su Djevica i Bik zemljani znakovi, dobivate dodatnu dozu prizemljujuće energije u kojoj biste se trebali osjećati vrlo ugodno. To može pružiti dodatnu stabilnost, što život čini lakšim jer donosi opipljivije uspjehe. Vjerojatno ćete ovog mjeseca vidjeti konkretnije rezultate svoga rada.

Kako Bikom vlada Venera, priuštite si dodatnu brigu o sebi. Bik vam pomaže da se povežete s tijelom, pa ćete više uživati u jednostavnim životnim zadovoljstvima. Venera, naravno, vlada i ljubavlju, što znači da je ovo sjajno vrijeme za putovanje s partnerom. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati ili se povezati s nekim tko živi daleko ili je iz druge zemlje.

Jarac

Energija Bika vam iznimno odgovara, Jarčevi. To je vrlo kompatibilan znak koji donosi prizemljenje i jasnoću. Budući da ste i vi zemljani znak, doživljavate skladan pomak koji vam znatno olakšava život tijekom ovog astrološkog mjeseca.

Vladavina Bika unosi više radosti i kreativnosti u vaš život. Čak i ako se ne smatrate kreativnom osobom, kreativnost dolazi u raznim oblicima. Poznati ste kao jedan od najmarljivijih znakova zodijaka, no ovog je mjeseca važno shvatiti da nije sve u radu. Prepoznajte važnost zabave i osjećaja ugode. Ovo je najbolji mjesec u godini za užitak, stoga ga iskoristite maksimalno.

Tijekom sljedećih nekoliko tjedana osjetit ćete pojačanu želju za povezivanjem i druženjem s prijateljima. Ako ste u vezi, provedite više vremena zajedno u ugodnim aktivnostima. Ako ste slobodni i u potrazi za partnerom, ovo je idealno vrijeme za upoznavanje nekoga.

Ribe

Tijekom vladavine Bika, vaš se fokus s osobnih vrijednosti prebacuje na način na koji se povezujete sa svijetom i idejama koje stvarate. Ponekad vaše razmišljanje može biti raspršeno, no Bik je znak prizemljenosti i zdravog razuma. Ova astrološka sezona usporava vaše misli, olakšavajući vam život jer ste sposobniji organizirati se i doživjeti više jasnoće.

Ako se profesionalno bavite pisanjem ili komunikacijom, ovo je idealno vrijeme za to. Isto vrijedi čak i ako vam to nije karijera. Ovog mjeseca pojačani su učenje i umrežavanje, a vaše samopouzdanje raste. Vjerojatno ćete češće iznositi svoje mišljenje, i to na pozitivan način.

Ovog mjeseca možete očekivati mnoga kratka putovanja ili izlete po okolici. Možda ćete se češće viđati sa susjedima, braćom i sestrama ili drugim članovima uže obitelji. Osjećat ćete jaču potrebu da se više uključite u svijet oko sebe. Ovo je mjesec mentalnog širenja, pojačane komunikacije i samopouzdanja u vlastite misli i ideje, stoga uživajte, piše index.

